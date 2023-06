Ancora tre giorni prima della conclusione ufficiale del mese di giugno. Leggiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo del 28 giugno 2023 con le novità e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore molti vivono le relazioni in modo abitudinario, ma fortunatamente la giornata aiuterà a essere più intraprendenti. La Luna non è più in opposizione. Nel lavoro chi ha una professione in proprio potrà contare su un buon successo.

Toro: per i sentimenti se una persona è lontana ne sentirete maggiormente la mancanza in questa giornata.

Stanchezza a causa della Luna in opposizione. Nel lavoro risposte in arrivo in vista anche della prossima settimana.

Gemelli: a livello sentimentale chi ha avuto delle recenti tensioni ora potrà recuperare. Momento che porta a nuove idee. Nel lavoro sono favoriti coloro che hanno un'attività in proprio.

Cancro: in amore se dovete fare una scelta agite adesso e non sottovalutate le cose che accadono. A livello lavorativo periodo favorevole anche se ci sarà bisogno di un cambiamento.

Leone: per i sentimenti momento di tensione a causa della Luna dissonante, vi sentite particolarmente nervosi. Nel lavoro Giove in opposizione porterà alcuni ritardi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore gli ultimi tre giorni forse porteranno a delle rivoluzioni, bisognerà frequentare anche gente nuova.

Nel lavoro diversi pianeti favorevoli portano maggiore chiarezza.

Previsioni e oroscopo del 28 giugno 2023: la giornata dei segni

Bilancia: a livello sentimentale le storie che partono ora saranno promettenti, non sottovalutate quello che accade adesso. Nel lavoro rispetto a qualche mese fa tutto procede per il meglio, vi sentite maggiormente agguerriti.

Scorpione: in amore la Luna è nel segno e aiuta nelle storie, vi farà bene anche frequentare gente nuova. Nel lavoro non tutto è semplice da gestire, comunque le soluzioni non mancheranno.

Sagittario: per i sentimenti se una storia è lontana cercate comunque di non ostacolarla. La Luna è favorevole e aiuta. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio dovrà fare i conti con qualche piccolo problema.

Capricorno: a livello amoroso giornata sottotono, meglio evitare di lasciare il certo per l'incerto. Nel lavoro entro poche settimane arriveranno delle belle risposte.

Acquario: per i sentimenti non dovete esagerare a pretendere troppo in una coppia, non mancheranno comunque delle opportunità da sfruttare. Nel lavoro meglio non cambiare adesso, le cose nuove arriveranno solo dal mese prossimo.

Pesci: in amore una nuova storia potrà nascere adesso, nelle relazioni di lunga data invece meglio stare attenti. Nel lavoro c'è uno stato maggiore stanchezza che si farà sentire adesso.