L'oroscopo di domenica 25 giugno aiuta a capire in che modo i movimenti dei corpi celesti influenzeranno questa giornata per i vari segni zodiacali. Toro e Ariete potrebbero avere delle sorprese in amore, mentre Vergine e Acquario saranno malinconici.

Oroscopo di domenica 25 giugno: Gemelli nervosi

Ariete: sarà una domenica molto produttiva e chi lavora in proprio potrebbe avere ottime soddisfazioni economiche. In amore non si esclude che possiate provare attrazione per qualcuno di molto diverso da voi.

Toro: la vostra priorità saranno le finanze e questo è il momento giusto per sistemare delle questioni lasciate in sospeso.

Un incontro inaspettato con qualcuno che non vedevate da tempo potrebbe portare a un chiarimento

Gemelli: in questa giornata sarete piuttosto nervosi e basterà una sciocchezza per farvi saltare i nervi. Evitate di tirare troppo la corda in amore, perché il partner potrebbe essere stanco di discutere.

Cancro: il cielo ha in serbo per voi cambiamenti importanti, ma dovreste imparare a lasciarvi andare a quello che arriva. Anche in amore, lasciatevi il passato alle spalle e orientatevi verso nuove conoscenze.

Oroscopo del giorno: Leone affascinante

Leone: il fascino sarà la vostra arma vincente e tutto potrebbe succedere se lo desiderate davvero. In amore ci sono belle novità all'orizzonte e ritroverete la felicità.

Al lavoro arriveranno molti impegni.

Vergine: sarà una domenica nostalgica per voi che sarete portati a ripensare a persone ormai lontane. Con i colleghi ci sarà tensione e non sarà facile mantenere la calma, ma domandatevi e ne valga la pena.

Bilancia: il periodo è favorevole per chi ha voglia di ripartire con nuove conoscenze.

Chi è in coppia, invece, ritroverà l'armonia con il partner. Al lavoro tutto procederà senza troppi problemi.

Scorpione: qualche piccola polemica in amore potrebbe disturbare, ma nell'insieme sarà una domenica serena. L'unica cosa a cui dovete fare attenzione sono le spese: potreste essere portati ad esagerare.

Capricorno verso nuovi progetti, Sagittario stanco

Sagittario: non sarete al massimo della forma e penserete troppo a quello che non va. La stanchezza, inoltre, inizierà a farsi sentire dopo settimane intense, ma non scoraggiatevi. Avrete delle belle sorprese.

Capricorno: l'oroscopo del giorno 25 giugno spiega che questo è il momento giusto per avviare nuovi progetti. La tensione con il partner si farà sentire e sarà dovuta soprattutto alla gestione ella casa o al suo desiderio di fare passi importanti.

Acquario: ci sarà un po' di delusione perché alcuni progetti sono andati diversamente da come vi aspettavate. Sentirete il bisogno di stare da soli e riflettere, anche se stare con gli amici vi farebbe bene.

Pesci: rispetto alle scorse settimane sarete decisamente più rilassati. Se siete in crisi con il partner, avrete la giusta calma per affrontare i problemi e risolverli. Al lavoro sarete invogliati a rimandare gli impegni.