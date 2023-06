L'oroscopo di lunedì 26 giugno aiuta a comprendere come le energie delle stelle influenzeranno la giornata dei segni zodiacali. Per il Toro ci sarà più stabilità in amore, mentre i Pesci recupereranno un'amicizia.

Oroscopo di lunedì 26 giugno: discussioni per Gemelli

Ariete: la settimana inizierà con una bella notizia dal fronte economico. Arriveranno piccole entrate, ma fate attenzione al modo in cui le userete. Qualcuno tenterà di farvi arrabbiare: mantenete la calma.

Toro: la vostra situazione sentimentale potrebbe diventare decisamente più stabile.

Al lavoro otterrete buoni risultati solo se sarete determinati e perseveranti. Avrete una bella energia con cui aiutare gli amici.

Gemelli: questo lunedì potrebbe vedervi al centro di alcune discussioni in famiglia. Non sarà facile per voi gestire la situazione senza lasciarvi sopraffare dalla rabbia e questo potrebbe diventare un problema.

Cancro: oggi i rapporti non saranno tranquilli in amicizia e avrete dei dubbi in amore. La gelosia potrebbe prendere il sopravvento, ma non è giusto far pesare alla persona amata i vostri timori.

Oroscopo del giorno: buone notizie per la Vergine

Leone: potrete lasciarvi alle spalle le preoccupazioni dei giorni scorsi e iniziare un nuovo capitolo della vostra vita.

Anche se siete delusi, sappiate che potete contare sul prezioso aiuto degli amici.

Vergine: le stelle vi regaleranno un'ottima capacità di intuizione e questo vi servirà sia nei nuovi investimenti che nei sentimenti. Potrebbe arrivare una buona notizia attraverso un messaggio.

Bilancia: sarete un po' scoraggiati da alcuni pettegolezzi sul vostro contro, ma voi andate avanti per la vostra strada.

Se sarete concreti riuscirete a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Scorpione: questo lunedì inizierà nel migliore dei modi, soprattutto per i sentimenti. In famiglia sarete un punto di riferimento e il vostro partner sarà felice di lasciarsi coccolare con una bella serata.

Capricorno verso chiarimenti, Acquario preso dal lavoro

Sagittario: sarete un po' nervosi a causa dei continui imprevisti che si presenteranno e vi impediranno di portare a termine gli impegni così come avevate deciso. In amore vi aspetta un passo importante.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che saranno favoriti i chiarimenti. Approfittatene per risolvere questioni lasciate in sospeso e non abbiate paura perché l'unico modo per eliminare gli ostacoli è superarli.

Acquario: il lavoro sarà al centro delle vostre preoccupazioni e questo toglierà tempo e attenzione alla famiglia. La persona amata reclamerà la vostra presenza. In questo lunedì sarete anche piuttosto distratti.

Pesci: le stelle vi regaleranno una buona dose di fortuna in amore e se avete in mente una conquista, il successo è quasi assicurato. Avrete anche la possibilità di recuperare un rapporto di amicizia.