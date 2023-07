L'oroscopo dal 3 al 9 luglio ci delucida sull'aspetto sentimentale di coppia per i dodici segni dello zodiaco. Il Cancro sarà particolarmente passionale, mentre la Vergine non passerà momenti indimenticabili. Scopriamo le previsioni zodiacali della giornata relativamente ai dodici segni.

La giornata astrologica dal 3 al 9 luglio per i primi sei segni

Ariete: se volete lanciarvi in qualcosa di nuovo siate corretti e leali con la persona che avete attualmente al vostro fianco. Non createvi però grandi aspettative, non sempre si va migliorando.

Toro: il rapporto con la persona amata sarà particolarmente intrigante, riuscirete a mostrare tutto il romanticismo e la passione necessaria per stregare la vostra compagna di viaggio.

Gemelli: siate sempre voi stessi, nel bene e nel male. Fate capire al vostro partner che il dialogo è importante e che la risoluzione di alcuni problemi può arrivare esclusivamente confrontandosi.

Cancro: la settimana sarà particolarmente stimolante per quel che concerne l'amore di coppia, sarete particolarmente passionali e avrete voglia di far sentire al vostro partner tutto il sentimento che provate per lui.

Leone: non mancheranno i momenti romantici da condividere con la persona amata, sarà una settimana in cui cercherete di privilegiare le coccole e il sentimento. Fate capire alla vostra dolce metà che non si tratta di una situazione sporadica.

Vergine: la relazione di coppia non sta andando nel migliore dei modi, affrontate la questione e decidete insieme cosa sia meglio per entrambi.

Non nascondetevi e prendete delle decisioni.

Le previsioni zodiacali dal 3 al 9 luglio: la seconda sestina

Bilancia: non siete sempre voi i responsabili di tutto, questo dovete mettervelo in testa ed evitate di essere troppo severi con voi stessi. Cercate di far capire al partner il vostro punto di vista, in maniera serena ma ferma.

Scorpione: potrebbe essere una settimana composta da alti e bassi per quel che concerne la relazione di coppia, potreste aver bisogno di stare da soli con voi stessi per capire come procedere in futuro.

Sagittario: durante questa settimana capirete l'importanza della famiglia e non vedrete l'ora di averne una tutta vostra. Non forzate però troppo i tempi e assicuratevi del fatto che la persona amata sia sulla vostra lunghezza d'onda.

Capricorno: finalmente tornerà il sereno nella vostra coppia, avrete modo di trascorrere dei bei momenti all'insegna della tranquillità e della felicità. Impegnatevi perché questi momenti durino il più a lungo possibile.

Acquario: dedicate più tempo a voi stessi e non appiattitevi dietro al vostro partner, ognuno dei due ha bisogno dei propri spazi e in questo modo ne gioverà anche la vostra relazione di coppia.

Pesci: parlate di più con la vostra dolce metà, a volte i silenzi possono essere talmente deleteri da portarvi a un punto di non ritorno. Il dialogo renderà il vostro rapporto sereno e tranquillo.