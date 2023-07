L'oroscopo del mese di agosto vede un Leone, favorito dal pianeta Venere, che mostra forti sentimenti nei confronti del partner, mentre Mercurio darà una mano ai Vergine a distinguersi al lavoro, anche se saranno necessari dei sacrifici. Acquario non dovrà essere severo con se stesso, soprattutto al lavoro, mentre nuove iniziative potrebbero riempire d'entusiasmo i Toro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto.

Previsioni oroscopo agosto 2023 segno per segno

Ariete: questo ottavo mese dell'anno continuerà sotto la stella favorevole di Venere, che alimenterà la vostra passione nei confronti del partner.

Non vi farete problemi ad amare la vostra anima gemella, ma anche a dedicare tempo e impegno verso amici e familiari. In ambito lavorativo la situazione non è delle più rosee. Proprio per questo, un mese di pausa come quello di agosto sarà importante per riordinare le idee. Voto -7️⃣

Toro: previsioni astrali che vi permetteranno di conquistare terreno. Mercurio porta nuove idee, mentre Marte in trigono vi renderà inarrestabile lato energie. Nuove iniziative vi riempiranno di entusiasmo e voglia di fare. Sul fronte sentimentale invece vi sentirete ancora sperduti considerata questa Venere irremovibile in quadratura. Single oppure no, avrete bisogno di ritrovare la giusta intesa con la persona che amate, prima di lasciarvi andare alle emozioni.

Voto - 7️⃣

Gemelli: il mese di agosto si rivelerà abbastanza caldo per i nati nel segno. Secondo l'oroscopo avrete ancora Venere in buon aspetto, pronta a regalarvi forti emozioni. Per quanto riguarda il lavoro non sarà un periodo del tutto produttivo, complice il pianeta Marte in quadratura dal segno della Vergine. Ciò nonostante avrete qualche buona idea su cui scommettere, ma dovrete metterci tutta la vostra cura e impegno.

Voto - 7️⃣

Cancro: periodo stabile sul fronte amoroso per i nati nel segno. Questo cielo non cambierà più di tanto, e il vostro rapporto con il partner continuerà a darvi soddisfazioni. Se siete single, avrete ancora interessanti occasioni per rendere la vostra vita sentimentale più interessante. In ambito lavorativo potrete contare ancora una volta su Mercurio, ora in sestile dal segno della Vergine.

I buoni risultati dunque, sono ancora a portata di mano. Voto - 8️⃣

Leone: anche questo mese di agosto si rivelerà pieno di passione per i nati nel segno. Venere sarà stabile nel vostro cielo, e la vostra relazione di coppia continuerà a beneficiare di momenti davvero romantici. Se siete single date più spazio alla vostra vita sociale, perché potreste vivere momenti davvero interessanti. In ambito lavorativo sarete abbastanza produttivi, senza mai affaticarvi più di tanto. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un mese davvero soddisfacente secondo l'oroscopo. Soprattutto in ambito professionale, vi sentirete a vostro agio con i vostri progetti, e con l'aiuto di Mercurio e Marte, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Considerato il periodo estivo però, potrebbero essere necessari dei sacrifici. In amore godrete di una splendida intesa di coppia, che vi permetterà di trascorrere momenti davvero romantici con la persona che amate. Voto - 9️⃣

Bilancia: questo mese di agosto si rivelerà stabile e piacevole sul fronte amoroso, merito anche di questa Venere in sestile, che vi permetterà di alimentare i vostri legami più forti. In questo periodo in particolare, potrete prendervi un po’ di tempo per coltivare la vostra vita sociale. In ambito lavorativo svolgere bene le vostre mansioni, ciò nonostante potreste faticare un po’ a distinguervi. Voto - 8️⃣

Scorpione: Mercurio sarà nuovamente in una posizione favorevole secondo l'oroscopo del mese di agosto.

Insieme a Venere, sarà possibile svolgere in maniera precisa e accurata le vostre mansioni, con la possibilità di mettere insieme risultati sopra la media. Per quanto riguarda i sentimenti invece, Venere continuerà a mettervi in difficoltà. Il vostro rapporto potrebbe non convincervi del tutto, ciò nonostante sarà necessario fare qualcosa per risolvere questa situazione. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che continuerà a darvi soddisfazioni in questo caldo mese d'agosto. Single oppure no, potrete contare ancora una volta sulla posizione favorevole di Venere per godere di momenti davvero romantici e appaganti, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul posto di lavoro invece la situazione non tenderà a migliorare.

Mercurio, Marte e Saturno saranno in cattivo aspetto, e i vostri progetti difficilmente prenderanno la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime sul fronte professionale per i nati nel segno. Mercurio, Marte e Saturno vi sorrideranno, e vi permetteranno di prendere la direzione giusta per i vostri progetti, centrando ottimi risultati. In amore il vostro rapporto andrà avanti abbastanza bene, ciò nonostante potrebbe essere necessario cercare nuovi stimoli che possano alimentare la vostra relazione. Voto - 7️⃣

Acquario: potreste essere un po’ troppo severi con voi stessi durante questo mese di agosto, complice una configurazione astrale non così favorevole. In amore Venere continuerà a mettervi a disagio, e i vostri sentimenti nei confronti della vostra fiamma potrebbero non essere così chiari.

Anche nel lavoro non sarete così brillanti, anche se a volte riuscirete a mettere a segno qualche buon risultato. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale complicata per quanto riguarda il lavoro in questo mese di agosto. Anche se Saturno sarà favorevole, stelle come Mercurio e Marte potrebbero darvi del filo da torcere. Completare le vostre mansioni, dunque, non sarà così semplice. In amore ci sarà una piacevole stabilità con il partner, ma attenzione a quelle giornate più complicate per il vostro rapporto. Voto - 7️⃣