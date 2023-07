L'oroscopo del fine settimana che va dal 22 al 23 luglio vede un Gemelli più rilassato dopo il duro impegno mostrato al lavoro, mentre Mercurio porterà buon senso e responsabilità in Leone. La Luna in Bilancia regalerà emozioni al segno d'Aria, mentre Capricorno potrebbe essere un po’ turbato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 22 al 23 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 22-23 luglio 2023 segno per segno

Ariete: il prossimo fine settimana potrebbe rivelarsi complicato per i nati nel segno a causa della Luna. Se la giornata di sabato vi darà qualche soddisfazione, domenica potreste non essere in sintonia con la vostra anima gemella.

Un po’ meglio nel lavoro grazie a Mercurio, che vi permetterà di raggiungere risultati soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali discrete in questo fine settimana. La Luna vi darà una mano con il vostro rapporto, ciò nonostante meglio non chiedere nulla di più al partner. Nel lavoro dovrete dimostrare maggior impegno e concentrazione in quello che fate. Voto - 6️⃣

Gemelli: dopo settimane di duro lavoro, questo fine settimana sarete più rilassati. Mercurio vi permetterà di avere una tabella di marcia ben definita, e non avrete motivo di correre a destra e sinistra. In amore attenzione alla Luna che potrebbe rendere altalenante il vostro umore. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un weekend tutto sommato buono per i nati nel segno, ma non esente da sbavature.

In amore la giornata di domenica potrebbe rivelarsi un po’ travagliata a causa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia. Molto bene invece il lavoro, che nell'ultimo periodo vi sta dando buone soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Leone: con Mercurio in congiunzione al vostro cielo, buon senso e responsabilità non mancheranno sul posto di lavoro.

Per quanto riguarda i sentimenti, potrete contare sulla Luna e su Venere per godere di una splendida intesa di coppia, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime in questo fine settimana per i nati nel segno. Godrete di una relazione davvero appagante, fatta di bei momenti insieme.

Per quanto riguarda il lavoro avrete buone energie da spendere per i vostri progetti. Con l'aiuto di Giove e Marte, potrete aspirare in alto. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna amplificherà i vostri sentimenti nei confronti del partner secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Anche voi cuori solitari sarete più romantici, e con un po’ di fortuna, potreste avvicinarvi ulteriormente alla vostra fiamma. In ambito lavorativo raccoglierete le vostre idee migliori, puntando su quelle per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Scorpione: Venere sarà ancora in quadratura durante il prossimo fine settimana, ciò nonostante la Luna vi darà un piccolo aiuto. Sarà importante sfruttare questo momento per risollevare il vostro rapporto, aprendovi al dialogo.

In ambito lavorativo dovrete avere le idee chiare per poter esprimere al meglio il vostro potenziale. Voto - 6️⃣

Sagittario: il fine settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente, l'astro argenteo lascerà spazio a Venere già a partire da domenica. Il pianeta dell'amore vi aiuterà dunque a recuperare terreno. Nel lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte professionali, con la possibilità di mettere insieme discreti successi. Voto - 7️⃣

Capricorno: qualcosa potrebbe turbarvi in questo weekend secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà così sereno nei vostri confronti, e sarà importante non ingrigire ulteriormente questo periodo. In ambito lavorativo meglio evitare quei progetti che possono rivelarsi fallimentari sul nascere.

Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale altalenante in questo weekend per i nati nel segno. La Luna sarà favorevole durante la giornata di domenica, e porterà un po’ più di tranquillità con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro alcuni imprevisti potrebbero rivelarsi difficili da risolvere da soli. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale non molto entusiasmante. La Luna non navigherà in buone posizioni questo weekend, e i vostri sentimenti nei confronti della vostra fiamma non sempre saranno così chiari. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete un certo impegno in quel che fate, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 7️