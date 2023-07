Secondo l'Oroscopo la giornata di domenica 30 luglio vede la Luna affacciarsi nel segno del Capricorno, mentre Ariete potrebbe essere un po’ troppo scettico in amore. Cancro potrebbe essere capriccioso, mentre Vergine vivrà la giornata con passione e determinazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 30 luglio.

Previsioni oroscopo domenica 30 luglio 2023 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana che potrebbe non convincervi appieno in amore. Il vostro atteggiamento scettico potrebbe non essere gradito in famiglia o con il partner.

Avrete bisogno di ritrovare ottimismo. In ambito lavorativo alcuni progetti richiederanno tempo, ma voi sarete abbastanza preparati da saper gestire la situazione. Voto - 7️⃣

Toro: sarà una domenica serena per i nati nel segno. Secondo l'oroscopo la Luna vi sorriderà dal segno amico del Capricorno, rendendo questa giornata più tranquilla con il partner. Anche in campo professionale lavorerete più serenamente in questo periodo, godendo del favore di queste stelle. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale migliore in quest'ultima giornata della settimana per i nati nel segno. La Luna non vi darà più fastidio, ciò nonostante sarà necessario recuperare il vostro rapporto in questo periodo. Sul fronte professionale sarete attivi, ma vi serviranno le giuste capacità per portare a termine con successo i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: questa Luna in opposizione non vi permetterà di chiudere al meglio la settimana. Potreste essere troppo capricciosi in questa giornata, e non essere così amabili nei confronti del partner. Il lavoro invece si rivelerà abbastanza soddisfacente, grazie agli ottimi risultati che state ottenendo. Voto - 6️⃣

Leone: periodo interessante sul fronte amoroso per i nati nel segno.

Venere continuerà a sorridervi, e il vostro rapporto con il partner sarà davvero affiatato. Anche voi single sarete abbastanza simpatici e socievoli, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il settore professionale, i vostri progetti andranno avanti, ma avrete bisogno di raggiungere obiettivi più stimolanti.

Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale ottima sul fronte amoroso. La Luna vi sorriderà dal segno amico del Capricorno, e renderà questa giornata più appagante, e con maggior passione e determinazione. In ambito lavorativo sarà una domenica stimolante per voi, grazie a stelle come Mercurio e Marte in congiunzione che vi riempiranno di energie ed entusiasmo. Voto - 9️⃣

Bilancia: giornata di domenica in calo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si troverà in quadratura e con il partner non ci sarà un'ottima intesa. Nel lavoro meglio non esagerare con la mole di lavoro da svolgere, perché potreste non essere in grado di farcela. Voto - 6️⃣

Scorpione: l'astro argenteo vi darà una mano in questa giornata di domenica.

Sarete più espansivi nei confronti del partner, ciò nonostante meglio non superare certi limiti al momento. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di svolgere le vostre mansioni in modo sublime, e i risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna non sarà più nel vostro cielo, ciò nonostante il rapporto con la vostra anima gemella si rivelerà comunque soddisfacente grazie a Venere. Il lavoro potrebbe invece rivelarsi frustrante in questo periodo, considerata la posizione di queste stelle. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo di domenica che vedrà l'astro argenteo affacciarsi nel vostro segno zodiacale. Single oppure no, il rapporto con la vostra anima gemella si rivelerà abbastanza soddisfacente, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro sarete alle prese con progetti davvero interessanti, e con questo cielo sarete spinti a dare il massimo. Voto - 8️⃣

Acquario: la settimana si concluderà con la Luna alle vostre spalle. Con il partner ci saranno molte ancora da risolvere. L'importante sarà dimostrare buona volontà e voglia di risollevare il vostro rapporto. Nel lavoro la produttività non sarà il vostro forte, forse perché alcuni vostri progetti non stanno andando benissimo. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di domenica positiva per quanto riguarda i sentimenti, grazie all'astro argenteo in buon aspetto. Potrete godervi quella serenità e tranquillità che tanto adorate insieme alla vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo Giove e Saturno vi aiuteranno, ma con Marte e Mercurio opporti, occorrerà prudenza. Voto - 7️⃣