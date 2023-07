L'oroscopo della giornata di venerdì 21 luglio vede i Pesci piuttosto stravaganti dal punto di vista sentimentale per via della Luna in opposizione, mentre per Gemelli potrebbe essere tempo di bilanci. Sentimenti contrastanti potrebbero impedire ai Sagittario di vivere un bel rapporto, mentre Ariete avrà il controllo della situazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 21 luglio.

Previsioni oroscopo venerdì 21 luglio 2023 segno per segno

Ariete: si avvicina il fine settimana e vi sentirete sempre più carichi.

Questa giornata di venerdì si rivelerà piacevole per voi e per il partner, grazie all'ottimo equilibrio che ci sarà nel vostro rapporto. In ambito lavorativo avrete il pieno controllo della situazione grazie a Mercurio, raggiungendo con maestria i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in Vergine vi aiuterà a rendere questa giornata di venerdì più interessante dal punto di vista sentimentale. Anche se Venere sarà ancora in cattivo aspetto, con la giusta pazienza e comprensione, sarete in grado di vivere un rapporto stabile. Nel lavoro a volte è meglio se vi lasciate guidare da chi ne sa più di voi. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedono la Luna in quadratura. Il weekend che sta per arrivare potrebbe non soddisfarvi appieno sul piano amoroso.

Attenzione soprattutto al vostro atteggiamento nei confronti del partner. Nel lavoro potrebbe essere il momento di fare bilanci, e programmare le prossime mosse. Voto - 7️⃣

Cancro: i buoni sentimenti non mancheranno in questa giornata di venerdì grazie anche alla Luna in sestile. Single oppure no, troverete la giusta intesa con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Nel lavoro sarete abbastanza produttivi, ma sappiate che a volte un periodo di pausa sarà necessario. Voto - 8️⃣

Leone: un venerdì ottimo sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Anche se la Luna non sarà più nel vostro cielo, con il sostegno di Venere potrete contare su tante buone emozioni, da condividere con le persone che amate.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza attivi, ciò nonostante, non sarà così necessario fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8️⃣

Vergine: ottima giornata per i nati nel segno grazie alla Luna in congiunzione. Troverete qualche interessante occasione da condividere con la persona che amate, e godere di un rapporto davvero appagante. In ambito lavorativo vi piacerà molto impegnarvi in certe mansioni, e con Marte in congiunzione avrete tutte le energie necessarie per portare a termine i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: con Venere in sestile dal segno del Leone, sarete abbastanza sicuri dei sentimenti che proverete nei confronti della persona che amate. Con un po' di fortuna, potrete fare importanti passi avanti per la vostra storia d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo un po' anonimo. Farete fatica a distinguervi, ciò nonostante non arriveranno neanche risultati così disastrosi. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in sestile vi darà una mano in questo venerdì di luglio, ciò nonostante, con Venere stabile nel segno del Leone, faticherete a essere così romantici. Dovrete curare di più la stabilità del vostro rapporto. Sul fronte professionale sarà importante evitare imprevisti in questa giornata. Pensate bene a quello che dovrete fare per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale che potrebbe farvi provare sentimenti contrastanti in questa giornata di venerdì. Il weekend che sta per arrivare potrebbe non essere così brillante.

Forse avrete qualche questione rimasta in sospeso da risolvere con il partner. Per quanto riguarda il lavoro bilanciate bene le energie che avrete a disposizione, considerato Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di venerdì ottima dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Vergine. Vi prenderete cura del partner soddisfando ogni sua esigenza. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza produttivi, anche se a volte potreste fare di meglio. Voto - 7️⃣

Acquario: anche se la Luna non sarà più in una posizione scomoda, il rapporto con il partner si rivelerà abbastanza soddisfacente. Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio in opposizione, meglio non cimentarsi in progetti troppo grandi.

Voto - 6️⃣

Pesci: periodo in calo sul fronte sentimentale per i nati nel segno a causa della Luna in opposizione. Il weekend che sta per arrivare potrebbe non darvi così tante soddisfazioni. Un po' meglio sul fronte professionale grazie a Saturno e Giove in buon aspetto. Sarete piuttosto abili in quel che fate, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣