L'oroscopo della fortuna per la giornata di martedì 1° agosto 2023 vede in cima alla classifica il Sagittario insieme a Cancro e Pesci, segni pressoché stabili alle prime posizioni in quest'ultimo periodo.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco nella fortuna.

L'oroscopo di martedì segno per segno: Cancro dedicato al lavoro

1° Sagittario: le occasioni di questa giornata sul piano professionale saranno quelle che vi daranno una sensazione di appagamento maggiore. Lasciare campo libero alla pigrizia ora non sarà assolutamente concesso, farete del vostro meglio per rivitalizzare le vostre energie.

2° Cancro: la vostra spiccata dedizione al lavoro ora come ora vi spingerà ad avere una carriera molto florida e che potrebbe essere molto gettonata per diventare qualcosa di veramente straordinario. I guadagni riusciranno a farvi sentire soddisfatti appieno della vostra produttività.

3° Pesci: emergere in questo momento per il vostro segno significherà avere una grande energia per le questioni lavorative. Gli affari saranno supportati da una bella fortuna che voi saprete perfettamente come sfruttare al meglio per trarne maggiori profitti.

4° Vergine: potreste avere molteplici occasioni di fare una fortuna davvero invidiabile e che potrebbe darvi l'indipendenza. Sarà molto semplice occuparsi delle questioni burocratiche, soprattutto quelle più spinose.

Responsabilità per Leone

5° Leone: nella giornata del 1° agosto si apriranno delle responsabilità molto accentuate, ma anche un senso del dovere molto più forte. Sarete avvantaggiati da una squadra molto solida e che si supporta nei momenti difficili. Avvertirete della spossatezza molto forte in serata.

6° Acquario: rivitalizzare l'ambiente professionale farà molto bene all'umore dei presenti, e di conseguenza anche agli affari che avete come obiettivi comuni con i colleghi.

Le possibilità di fare qualche piccola divergenza grazie alla vostra creatività saranno estremamente alte.

7° Capricorno: si affacceranno le prime possibilità di vedere la vostra carriera fare un notevole balzo, ma metterci molte delle vostre energie sarà estremamente necessario. Avrete qualche desiderio irrealizzato che potrebbe diventare una piacevole realtà sul campo finanziario.

8° Gemelli: avrete delle decisioni responsabilizzanti da prendere, e la fortuna stavolta potrebbe metterci lo zampino, e farlo in modo molto conciso. Dovrete fare i conti con un senso di incertezza che potrebbe essere deleterio per alcuni progetti in corso.

Le previsioni dell'oroscopo per la fortuna: Toro scoraggiato

9° Bilancia: la risolutezza che di solito mettete nei progetti di lavoro ora potrebbe andare scemando con il trascorrere delle ore, delegando ad altri alcuni compiti che spettano a voi. Probabilmente avrete qualche pensiero di troppo nella testa che mal si addicono alla sfera lavorativa.

10° Toro: dovrete fare in modo che le vostre pause siano il meno lunghe del previsto, incentivando invece le vostre energie chiamandole a raccolta per qualcosa di inedito e creativo.

Avrete un po' di scoraggiamento a causa di divergenze interne all'ambiente lavorativo.

11° Ariete: potreste avere degli ostacoli molto importanti che se non trattati potrebbero protrarsi a lungo. La determinazione ora potrebbe essere una parola poco presente nel vostro vocabolario, ma preparare il terreno per dei progetti futuri sarà fattibile.

12° Scorpione: farete molta fatica a destreggiarvi fra la sfera professionale e quella che concerne il rapporto che intercorre fra voi e la vostra squadra di lavoro. Ora avrete degli obiettivi che saranno fortemente in contrasto fra loro.