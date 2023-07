Nella settimana che va dal 31 luglio al 6 agosto 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà Venere nella costellazione del Leone, regalando anche degli influssi positivi al segno del Vergine, eccezionalmente in prima posizione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Pesci altruista

1° Vergine: se siete single in questo momento potreste fare un incontro che vi porterà a una storia d'amore al di sopra delle aspettative. Il romanticismo emergerà in tutta la sua magnificenza, regalandovi una carrellata di emozioni positive che si estenderanno anche ad altri ambiti.

Nelle relazioni già datate si instaurerà un legame molto maturo e consapevole, fatto di maggiore rispetto e di complicità ineguagliabili.

2° Leone: avrete una bella atmosfera sul piano amoroso, perché ora più che mai sarete attenti al partner, alle sue esigenze quotidiane prima che quelle di stampo prettamente romantico. Nella famiglia potrete contare su una solidità che sarà incentrata molto sulla solidarietà e sulla collaborazione, secondo l'oroscopo. Le vicende amicali saranno un crescendo di allegria e di situazioni molto divertenti e allo stesso tempo molto sagge.

3° Ariete: le aspettative in amore saranno sicuramente esaudite, grazie alla presenza del pianeta Venere nella costellazione del Leone.

Romanticismo, passione e tanta voglia di conoscersi sempre più a fondo saranno i punti chiave su cui ruoterà la settimana, soprattutto nella prima metà. Man mano che si avvicinerà il fine settimana sperimenterete nuovi orizzonti colmi di avventura, soprattutto se siete single, secondo l'oroscopo.

4° Pesci: sarete molto altruisti con le persone che vi circondano, e nella vostra storia d'amore avrete a che fare con una serenità che probabilmente durerà abbastanza a lungo.

Avrete un atteggiamento molto tenero nei confronti della persona amata, e sperimentare qualche esperienza insieme vi farà capire fin dove sarete disposti a spingervi per stare insieme. Nel weekend l'intesa di coppia raggiungerà i massimi livelli.

Sagittario affettuoso

5° Toro: ci sarà un vero e proprio risveglio delle emozioni positive, soprattutto quelle che avrete da vivere con la persona amata.

Con la famiglia ci sarà un ritorno al dialogo e alla comprensione, e con qualche sforzo la comunicazione sarà mantenuta per tutto l'arco settimanale. Farete moltissime amicizie, anche distanti, e riuscirete a mantenere questi contatti eccezionalmente anche nei mesi a venire, secondo l'oroscopo.

6° Sagittario: avrete un atteggiamento molto libero se siete single, anche se non avrete intenzione di cedere a delle avventure. Nella coppia invece saranno presenti molteplici occasioni di dimostrare il vostro amore e il vostro affetto, così come si verificherà anche in famiglia. Avrete la necessità di un confronto con quelle amicizie di vecchia data che vi hanno regalato delle emozioni in precedenza, secondo l'oroscopo.

7° Gemelli: sarete molto affascinanti e non sarà un caso se avrete a che fare con qualcuno che vorrà farsi notare da voi. Le avventure saranno al centro delle vostre esperienze questa settimana, ma se siete in una relazione tutto questo si tradurrà in una voglia molto significativa di costruire pezzo per pezzo la vostra storia d'amore, magari anche con qualche progetto molto più ambizioso dei precedenti. In famiglia avrete qualche perplessità che si scioglierà in men che non si dica.

8° Acquario: avrete bisogno di mettervi in discussione riguardo alle vostre relazioni in generale, di ridimensionare qualche rapporto per cercare di essere molto più solidali con voi stessi. Con la famiglia avrete a disposizione del tempo per poter avviare una bella comunicazione che potrebbe rivitalizzare anche molti rapporti che con il tempo si erano incrinati, secondo l'oroscopo.

Sarete molto più propensi ad accettare le critiche con filosofia.

Discussioni per Cancro

9° Cancro: avrete una relazione molto solida che potrebbe soltanto rafforzarsi con il tempo, ma mancherà quella vena romantica di cui di solito siete sempre i protagonisti. Secondo l'oroscopo potreste avere qualche piccolo diverbio nell'ambito familiare, mentre con le amicizie potreste avere qualche perplessità che con il proseguire delle giornate si farà sempre più complessa da gestire. Prendervi del tempo per voi stessi non vi farà di certo male.

10° Scorpione: fare attenzione a come utilizzate le parole in questo momento vi eviterà molti litigi. Secondo l'oroscopo avrete le potenzialità per fare delle sorprese che possano placare il malumore che aleggerà nella vostra relazione.

In famiglia il clima di tensione potrebbe essere molto più accentuato da qualche obiettivo personale che intendete perseguire. Le amicizie potrebbero portarvi qualche delusione importante.

11° Capricorno: la vita da single in questo momento potrebbe giovare molto di più rispetto a quella di coppia. Avrete voglia di fare esperienze personali che mal si conciliano con una famiglia. Secondo l'oroscopo però anche la cerchia delle amicizie potrebbe essere sempre meno folta. Per il momento avrete anche un rallentamento per quanto riguarda la cura di voi stessi.

12° Bilancia: sarà il caso di rivalutare le vostre emozioni in amore, perché le state indirizzando verso una situazione che molto probabilmente non vi sta calzando molto.

Avvertirete l'esigenza di stare da soli con le vostre riflessioni, prima di incanalare le vostre energie in una nuova storia d'amore. In alcune coppie la crisi potrebbe portarvi ad allontanarvi e forse in modo definitivo. Secondo l'oroscopo dovreste prendere del tempo per voi stessi anche dalla famiglia.