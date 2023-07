L'oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 luglio prevede un bel Sole per i Leone, che saranno super fortunati non solo in amore, mentre Marte volterà le spalle ai Gemelli. Sagittario sarà in ascesa al lavoro, mentre Pesci sarà piuttosto impegnato professionalmente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 luglio.

Previsioni oroscopo dal 17 al 23 luglio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale avvolgente durante la prossima settimana per i nati nel segno. Avrete interessanti occasioni d'amore in questo periodo, grazie non solo a Venere, ma anche al Sole e alla Luna.

Fate però un po’ d'attenzione nel weekend, perché l'astro argenteo si metterà in una posizione scomoda. Stabile il settore professionale grazie a Mercurio, che vi aiuterà a ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: periodo che continuerà a darvi poche soddisfazioni in amore secondo l'oroscopo. Venere sarà ancora contraria, ciò nonostante la Luna vi darà una mano tra le giornate di venerdì e sabato. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere in grado di evitare possibili imprevisti considerato Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Gemelli: sarà una settimana positiva per i nati nel segno, dalla quale potrete ricavare buone soddisfazioni. In amore ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi dolci emozioni, ma attenzione tra le giornate di venerdì e sabato.

Per quanto riguarda il lavoro affronterete nuove iniziative con determinazione, raggiungendo interessanti obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vi vedranno in perfetta sintonia con la persona che amate. Anche voi single vi sentirete più sociali, gentili e con la voglia di vivere bei momenti insieme ad amici e batticuore.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti spediti. Cercate però di essere un po’ più creativi. Voto - 7️⃣

Leone: settimana super per i nati nel segno, grazie a questo Sole che vi renderà davvero fortunati. Vi sentirete davvero bene con voi stessi, e dal vostro rapporto con il partner potrete ricavare tanto, soprattutto nella prima parte della settimana.

In ambito lavorativo ve la caverete molto bene, ottenendo all'occorrenza buone soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Vergine: il lavoro procederà a gonfie vele secondo l'oroscopo. Marte in congiunzione porterà grandi energie da investire sui vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti, tenetevi pronti per il weekend, perché con la Luna in congiunzione potrete dare vita a momenti davvero pieni d'amore, anche voi cuori solitari. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale grandiosa durante la prossima settimana per i nati nel segno. Non solo Venere, ma anche la Luna vi darà una mano a rendere più interessante la vostra vita amorosa. In ambito lavorativo avrete tante cose da fare, ma non potrete rischiare di arrivare a fine giornata senza energie.

Cercate dunque di non esagerare. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna e Venere continueranno a mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo della prossima settimana. Single oppure no, il vostro modo di fare non sarà particolarmente apprezzato dalle persone che amate. Attenzione anche nel lavoro. Con Mercurio in quadratura, dovrete saper far fronte ad alcuni imprevisti. Fortunatamente, Marte vi darà energie a sufficienza da poterli contrastare. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Mercurio in trigono dal segno amico del Leone, sarete in ascesa in ambito professionale. Con le giuste idee, potreste riuscire a ottenere tanto dai vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti, approfittate delle prime giornate della settimana, quando la Luna e Venere saranno ben allineati.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una settimana tutto sommato discreta per i nati nel segno. Vi sentirete abbastanza bene con il partner, e potrete godere di buone emozioni soprattutto tra le giornate di venerdì e sabato, quando la Luna sarà favorevole. Nel lavoro dovrete andare avanti con la vostra testa, ma soprattutto, con la convinzione di fare sempre il meglio. Voto - 7️⃣

Acquario: i problemi sentimentali continueranno anche durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Venere non vi sorriderà, e anche la Luna non vi aiuterà più di tanto. Sarà necessario cercare di risollevare questa situazione abbastanza spinosa. In ambito lavorativo non sarete particolarmente tagliati nei progetti dovrete lavorare in autonomia o sarà necessaria creatività.

Voto - 6️⃣

Pesci: periodo che vi vedrà piuttosto impegnati al lavoro. Fortunatamente Saturno e Giove vi aiuteranno, e sarete in grado di gestire abbastanza bene i vostri progetti. In amore dovrete fare attenzione soprattutto tra venerdì e sabato, quando la Luna si troverà in opposizione dal segno della Vergine. Voto - 7️⃣