L'oroscopo della settimana che va dal 31 luglio al 6 agosto vedrà la Vergine al top sul fronte professionale grazie a Marte e Mercurio favorevoli, mentre i Pesci potrebbero essere un po' demotivati al lavoro. Il Leone darà il meglio in amore, mentre il Toro sarà pieno di risorse. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto.

Previsioni oroscopo dal 31 luglio al 6 agosto 2023 segno per segno

Ariete: la settimana sarà splendida sul fronte sentimentale. Godrete del favore della Luna e di Venere e, single oppure no, non mancheranno bei momenti tra voi e la vostra fiamma.

Sul fronte professionale dovrete essere in grado di saper coordinare i vostri progetti al meglio per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: anche durante la prossima settimana le cose non andranno al meglio secondo l'oroscopo. Venere in quadratura sarà motivo di disincanto nei confronti del partner. Anche voi single potreste non essere così attenti ai bisogni di amici o familiari. Per quanto riguarda il lavoro sarete pieni di risorse e idee ora che Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà una settimana abbastanza piacevole per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere in quadratura. Attenzione perchè potrebbero esserci degli alti e bassi, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in quadratura.

In ambito lavorativo non aspettatevi progetti grandiosi per il momento, considerato anche il periodo. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo stabile sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Questo periodo estivo poi potrebbe rivelarsi interessante per scoprire nuovi lati del vostro rapporto. Se siete single invece, e avete già qualcuno nel vostro cuore, provate ad approfondire questo legame.

Nel lavoro Mercurio e Marte si sposteranno a vostro favore, rendendo più interessanti e stimolanti le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Leone: settimana un po' altalenante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Venere sarà dalla vostra parte, ma la Luna in opposizione tra martedì e mercoledì potrebbe rivelarsi problematica. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di mostrare interesse e impegno in quel che fate, ma ultimamente i risultati che state ottenendo non vi convincono appieno.

Voto - 7️⃣

Vergine: con Mercurio e Marte al vostro servizio, raggiungerete il top in campo professionale. Dimostrerete maggiore impegno in quel che fate, e avrete buone opportunità da sfruttare. Sul fronte sentimentale sarà una settimana stabile, ma attenzione durante le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà contraria. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale gradevole durante la prossima settimana per voi nativi del segno. I buoni rapporti con il partner saranno garantiti, e anche voi single avrete modo di essere abbastanza socievoli e simpatici. Sul fronte professionale Mercurio e Marte si troveranno alle vostre spalle. Riuscirete a cavarvela, ma avrete bisogno di idee davvero valide.

Voto - 7️⃣

Scorpione: il lavoro si rivelerà più stimolante ora che potrete contare su stelle come Marte, Mercurio e Saturno. Per quanto riguarda i sentimenti invece sarete ancora in difficoltà. Venere infatti sarà in quadratura, con l'aggravante della Luna in Acquario. Solo tra le giornate di giovedì e venerdì potrete vivere un rapporto più tranquillo, ma comunque poco romantico. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale che si complica sul fronte professionale secondo l'oroscopo della prossima settimana. Faticherete ulteriormente a portare a termine le vostre mansioni ora che anche Mercurio sarà contrario. Positiva invece la vita sentimentale. Il sostegno del partner si rivelerà prezioso per indirizzare il vostro rapporto, ma anche la vostra vita, lungo la giusta direzione.

Voto - 7️⃣

Capricorno: il lavoro andrà avanti a gonfie vele nel prossimo periodo. Secondo l'oroscopo, potrete contare su stelle come Marte, Mercurio, Saturno e Giove per gestire al meglio i vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà una settimana abbastanza serena per voi nativi del segno. Una pallina Luna vi darà sostegno, ma il grosso del lavoro per vivere una bella relazione lo dovrete fare voi. Voto - 8️⃣

Acquario: la nuova settimana si rivelerà migliore per quanto riguarda il lavoro, ora che Mercurio non si troverà più in opposizione. Avrete ancora molto da fare, ma potreste aver trovato finalmente la direzione giusta. In amore invece sarete ancora in difficoltà. La Luna vi darà una mano, ma Venere in opposizione vi renderà ancora un po' troppo rigidi.

Voto - 6️

Pesci: tutti questi pianeti in opposizione potrebbero demotivarvi sul fronte professionale. Saturno e Giove saranno ancora favorevoli, ma con Marte e Mercurio opposti, sarà difficile raggiungere i vostri obiettivi. In campo sentimentale potrete contare sulla Luna favorevole questa settimana, che vi darà sostegno e maturità a sufficienza per godere di una relazione appagante. Voto - 7️⃣