L'oroscopo dal 31 luglio al 6 agosto fornisce informazioni sull'andamento settimanale dal punto di vista lavorativo. La Vergine potrebbe spendere un po' troppo, mentre i Gemelli potrebbero passare una settimana non troppo favorevole.

Scopriamo ora le previsioni astrali dei 12 segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali dal 31 luglio al 6 agosto sul lavoro: i primi sei segni

Ariete: alcuni colleghi potrebbero subire il vostro ascendente nei confronti dei superiori e cercare di mettervi il bastone tra le ruote, mantenete la calma e fate valere le vostre idee e il vostro talento.

Toro: non rinunciate ad alcune proposte lavorative che potrebbero cambiare il corso della vostra vita, mettetevi in gioco e cercate di capirne la fattibilità. Siate determinati e non pensate troppo al domani.

Gemelli: le cose da un punto di vista professionale potrebbero non essere molto favorevoli, non buttatevi giù e pensate in positivo. Anche se non tutto procede come pensavate qualcosa a breve potrebbe cambiare.

Cancro: lasciate stare il lavoro e le responsabilità che esso comporta, dedicatevi maggiormente alla famiglia e alle vostre attività ludiche preferite. Ci sarà tempo per tornare alla normalità.

Leone: avrete parecchie sfide professionali da affrontare, cercate di farlo con il piglio giusto e la necessaria determinazione.

Inizialmente non sarà facile ma non dovete abbattervi e continuate a crederci.

Vergine: non fate il passo più lungo della gamba, il lavoro non sta andando benissimo e voi state spendendo un po' troppo, datevi una calmata. Guardatevi intorno e se ci sono altre opportunità coglietele al volo.

Le previsioni zodiacali dal 31 luglio al 6 agosto dal punto di vista professionale: i restanti segni

Bilancia: se avete troppe responsabilità che non vi fanno dormire sonni tranquilli chiedete l'aiuto di qualche collega fidato. In questo momento avete bisogno di supporto e non dovete esitare nel chiederlo.

Scorpione: per quel che concerne l'aspetto lavorativo potrebbe ritrovarvi dentro qualche polemica che non avete innescato voi.

Cercate di stare lontani dalle situazioni che potrebbero provocarvi nervosismo ed essere per voi deleterie.

Sagittario: sul lavoro avrete la voglia di provare qualcosa di nuovo e diverso, non dimenticate però i risultati raggiunti fino ad ora e pensateci attentamente. Un amico potrebbe farvi vedere le cose sotto un punto di vista diverso.

Capricorno: cercate di fare del vostro meglio e non credete troppo nei suggerimenti altrui, non sempre sono a fin di bene. Provate a mettere tutto quello che avete in un progetto estremamente complesso.

Acquario: potreste avere voglia di dimostrare ad alcune persone il vostro reale valore, a volte vi dà fastidio essere considerati meno di quello che valete.

Non fatevene però un cruccio se alcuni non vi comprendono.

Pesci: cercate di mettervi maggiormente in mostra e non nascondetevi troppo, per avere delle gratificazioni sarà necessario dare forma alle proprie idee. Non preoccupatevi troppo se a volte sbaglierete.