È pronto l'oroscopo settimanale dal 31 luglio al 6 agosto dedicato ai rapporti sociali. Il pianeta Mercurio trasformerà i nativi dei Capricorno in cittadini esemplari, mentre Saturno aiuterà i nati in Bilancia a risolvere questioni delicate. Inoltre, questo pianeta migliorerà alcuni tratti caratteriali degli individui nati sotto il segno del Cancro. Se siete curiosi di sapete che cosa accadrà nei prossimi sette giorni dal punto di vista sociale, consultate le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla settimana che va da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto.

L'oroscopo sui rapporti sociali, settimana dal 31 luglio al 6 agosto: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Sarete in una posizione migliore per raddrizzare una situazione confusa. Se ci sono stati scontri o se avete suscitato opposizione, spetterà a voi prendere l’iniziativa e cercare la riconciliazione mostrandovi nella vostra buona luce, dispiegando tutto il vostro fascino.

Toro – Se vi sentite male con voi stessi, entrate in azione. Organizzate grandi profetti, lavorate come un galeotto, praticate uno sport. Questi sono rimedi sovrani. Più energia e forza all’anima e fate vedere a tutti di che pasta siete fatti.

Gemelli – Discussioni infinite rischiano di oscurare la vostra settimana. A casa come sul posto di lavoro, vi sentirete incompresi e reagirete in maniera aggressiva.

Andrà tutto meglio con un po’ più di distacco.

Cancro – Di solito, siete un po’ reticenti e scontrosi, ma questa volta gli aspetti di Mercurio riusciranno a migliorare il vostro carattere. Questo vi incoraggerà ad avere relazioni vivaci e giocose, facili e piacevoli con gli altri. Inoltre, sentirete il bisogno di stringere nuove relazioni amichevoli.

Abbandonate almeno per un po’ il vostro eccessivo razionalismo.

La settimana 31 luglio- 6 agosto secondo l'oroscopo per la vita sociale: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Non sarete flessibili nemmeno per un centesimo. Non è facile comunicare con voi o darvi dei consigli preziosi. Farete come vi pare e saranno proprio le persone a voi molto care a soddisfare le vostre richieste.

Vergine – Avrete l’opportunità di condurre una vita sociale importante e di stringere nuove relazioni. Alcuni nativi della Vergine faranno degli incontri soddisfacenti. Quindi, trascorrete meno tempo davanti alla Tv e allargare la vostra cerchia dell’amicizia.

Bilancia – Grazie all’aspetto di Saturno potrete svolgere con successo procedure delicate, presentare richiesta, sollecitare supporto. Se proseguite gli studi, otterrete buoni risultati.

Scorpione – Tanti cambiamenti, tante opportunità, sia per scoprire nuovi argomenti di interesse sia per stringere contatti. E, poiché avrete poco tempo da dedicare agli altri, preferirete agire in fretta piuttosto che perdere un’opportunità di vivere.

Previsioni astrologiche per la settimana 31 luglio-6 agosto, settore sociale: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Sarete preoccupati per una questione che riguarda la salute e il benessere. Dimostrate in un modo o nell’altro la vostra posizione a favore della donazione e del prelievo di organi per donare ad alcuni pazienti la speranza di una seconda vita. L’idea di avere una carta di donatore è buona.

Capricorno – Mercurio in buon aspetto vi farà diventare dei cittadini esemplari. Sotto la sua influenza, vi preoccuperete più del solito dei vostri dovere oltre che dei vostri diritti, e penserete più seriamente a ricevere consigli da persone competenti, invece, di lasciarvi andare alle vostre fantasie o fidarvi della vostra immaginazione.

Acquario – L'oroscopo del settore sociale vi spinge a fidarvi dei vostri amici. Se, invece, vi ostinerete a cercare qualcosa con minuziosità e pignoleria, i vostri rapporti sociali saranno conflittuali e burrascosi.

Pesci – Nel settore amichevole, incontrerete critiche, comportamenti aggressivi, parole offensive. Le cose miglioreranno a partire dal prossimo fine settimana: i vostri scambi di opinioni e di riflessioni torneranno a essere piacevoli e fruttuosi.