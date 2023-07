Secondo l'oroscopo di agosto 2023, sarà un mese scoppiettante come il Leone che festeggia il suo compleanno. Nell’immaginario collettivo, agosto è sinonimo di sole, vacanze, amore, piacere, mare, montagna, leggerezza, ricordi, caldo, profumi. Tuttavia, alcuni fattori potrebbero rendere questo mese tanto atteso meno sfolgorante del solito. C’è anche molto da riflettere, farsi qualche domanda e cercare di essere onesti almeno con sé stessi. C’è chi dovrà domare la pazienza, chi si armerà di resilienza, chi sarà costretto a rallentare, chi dovrà affrontare una situazione inaspettata.

Tra i protagonisti di questo mese troviamo Venere che, invece di andare avanti, sembrerà camminare indietro. Il suo moto retrogrado potrebbe avere un grande impatto nella vita personale dei dodici segni zodiacali. Inoltre, il mese di agosto si aprirà e si concluderà con la Luna Piena, che metterà in risalto verità nascoste, migliorerà la comprensione e illuminerà la coscienza di tutti.

Il mese di agosto secondo l'oroscopo dell'amore: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Vorrete sentirvi realizzati esprimendo voi stessi in maniera semplice e senza problemi. Il vostro istinto di conquista bramerà conferme e Venere retrograda cercherà di rovinare la vostra voglia di gioire e di godervi la vita. Vi chiederete anche “Sono felice?

Cosa mi manca per essere felice?“. Per alcuni nativi nell’Ariete, il desiderio di diventare genitori è irrefrenabile. Allo stesso tempo, vorrete sintonizzare quel forte bisogno emotivo di brillare, amare e sfidare per raggiungere l’equilibrio e semplificare le vostre giornate. Potreste scrivere nuove regole di vita che sembrano limitare molto il vostro bisogno di seguire il vostro istinto.

L’inizio del mese può essere incoraggiante perché forse un progetto che vi appassiona prende vita. Potrebbero nascere storie d’amore appassionanti, ma sappiate che ciò che prende vita quando Venere è retrograda non è sempre destinato a durare.

Toro – Il cuore è un organo incontrollabile, soggetto agli effetti delle emozioni.

Eppure, potreste provare a dominarlo, a stabilizzarlo, a proteggerlo. Vorreste poterlo rassicurare con la voglia di creare una relazione d’amore solida, una famiglia, una casa. Del resto, proprio all’inizio del mese, alcune coppie ufficiose potrebbero essere ufficializzati. Ma, nonostante la voglia di rafforzare sempre di più il legame con il partner, l’incendiario e imprevedibile Urano disturberà l’evoluzione del rapporto di coppia. Durante la prima decade di agosto i vostri progetti di coppia rischieranno di essere sabotati da qualcosa di difficile da prevedere e controllare. La seconda metà di agosto, le cose si calmeranno e ci sarà la possibilità di riparare alcune vecchie e dolorose ferite.

Durante questo periodo, inizierà anche un processo di analisi e revisione dell’amore, i cui risultati si vedranno in autunno.

Gemelli – La Luna piena in Acquario il 2 e 3 agosto sarà promettente. Una buona notizia, un incontro, o un’esperienza che si rivelerà piacevole, potrebbe infondervi ottimismo e accendere la voglia di intraprendere progetti di una certa portata. Che voi siate single o sentimentalmente impegnati, potreste sentirvi più forti e fortunati di quanto non vi sia sentiti negli ultimi tempi. Allo stesso tempo, diventerete persone carismatiche e irresistibili anche se, per paura o pudore, alcuni nativi dei Gemelli potrebbero ignorare questo sentimento. Potrebbe riaffiorare un vecchio trauma o una di quelle storie che il nostro inconscio preferisce seppellire.

È tempo di guarire, perdonare chi vi ha fatto del male e perdonare voi stessi, soprattutto se tenderete a essere molto duri con voi stessi. La cicatrice resterà, ma finalmente sarete in grado di andare avanti e la vostra vita relazionale ne risentirà in maniera benefica. Una grande impazienza accompagnerà chi vuole stabilizzare le cose con la convivenza, ma i vari pianeti retrogradi richiedono pazienza. La Luna in Pesci che chiude il mese di agosto metterà in risalto il vostro bisogno d’amore, sostegno reciproco e relazioni sincere e profonde.

Astrologia per il mese di agosto, amore: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – La Luna Piena metterà in risalto i vostri lati caratteriali più affascinanti. Eppure, con Venere che percorre il settore dedicato all’aspetto fisico, ai valori della vita e della materia, probabilmente avrete difficoltà a credere di essere delle persone affascinanti e avrete bisogno dell’apprezzamento degli altri per crederci.

Fino al 13 agosto potreste sentirvi insicuri e ciò influenzerà le vostre relazioni. Vi mostrerete irrequieti e nervosi, vi concentrerete su dettagli insignificanti. Potreste anche voler cambiare qualcosa del vostro aspetto o spendere soldi in vestiti o trattamenti di bellezza per cercare di rassicurarvi. Resistete, però, poiché le decisioni finali prese sotto gli effetti di Venere retrograda potrebbe innescare rimorso e rimpianto. È fondamentale credere anche in se stessi perché il mese è ricco di incontri, contatti e situazioni che si riveleranno fortunate e ricche di novità. La seconda metà di agosto si rivelerà decisamente migliore anche se, per le relazioni nate in questo mese, bisognerà attendere l’autunno per vedere se durano.

Leone – Un progetto di coppia si realizzerà sotto l’effetto della Luna Piena in Acquario, il 2 e 3 agosto. Il Sole splenderà su di voi e vi caricherà di energia. Se per caso siete single, le stelle vi lanceranno nuove sfide. Potreste capire, a esempio, che uno degli elementi più efficaci per trovare l’anima gemella è accettarsi e amarsi così come siete, stare bene anche senza l’altra persona poiché la felicità non può e non deve essere legata a qualche condizione. Il passato sentimentale, se torna, è da superare: è una lezione per non ripetere errori e giudizi imprecisi, è lo slancio per andare oltre e il metro per misurare la situazione attuale rispetto a quella di un anno fa. Qualcuno potrebbe sentire il bisogno di agire e fare qualcosa per prendersi cura del proprio aspetto e del proprio corpo: va bene se parte da un vostro naturale bisogno di cambiamento e trasformazione.

Al contrario, potrebbe rivelarsi troppo pesante se determinato dal timore del giudizio altrui. Alla fine del mese, con il secondo Plenilunio di agosto, forse una metamorfosi – non solo del corpo ma anche dell’anima - sarà davvero visibile.

Vergine – L’energia e la vitalità saranno alte e, soprattutto all’inizio del mese di agosto, vi sentirete pieni di fiducia, di ottimismo. Sfruttate questo stato d’animo per controbilanciare, se necessario, questo leggero pessimismo o disagio presente nella vostra vita di coppia. Tutto questo è dovuto a Saturno opposto che si occuperà di questo settore per i prossimi due anni. Potrebbe essere necessario tagliare rami secchi e lavorare sodo per costruire qualcosa di robusto.

Un amore segreto o nascosto potrebbe riaffiorare con la Luna Piena del 2 e 3 agosto. Questa situazione vi causerà tanto dolore, eppure, alla fine, vi renderete conto di quanto possa essere utile. Se durante il mese di agosto vi sentirete un po’ disorientati, la Luna Piena in Pesci del 31 agosto vi aiuterà a diradare la nebbia che vi avvolge.

Previsioni dell'amore per il mese di agosto: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – L’amore, alla luce della Luna Piena con cui inizia il mese, è un progetto per due, un progetto per andare lontano insieme. Per chi è single e vuole qualcuno al proprio fianco, l’amore è un progetto per qualcosa che prenderà forma molto presto. L’amore può anche essere intorno a voi, negli scenari più inaspettati, e può persino assomigliare a una persona che avete incontrato o amato tempo fa.

In alcuni casi, amore può fare rima con libertà, evoluzione e sorprese destabilizzanti. L’amore, soprattutto dopo il 13 agosto, può anche intrecciarsi con le vostre aspirazioni professionali. Verso la fine di agosto, con l’ingresso del Sole in Verine e la Luna Piena in Pesci, l’amore può manifestarsi in una scelta importante da compiere nella vita quotidiana. L’amore può portare a fare un’immersione nella propria storia, nel proprio passato e negli schemi familiari che sembrano ripetersi all’infinito, fino a far crescere il desiderio di cambiarli definitivamente per liberare le cose vecchie e dar spazio alle cose nuove.

Scorpione – Agosto partirà con la Luna Piena in Acquario, che potrebbe darvi una risposta emotiva o un momento di chiarezza e comprensione nel settore privato e personale.

Il Sole e la Luna metteranno in evidenza la necessità di chiudere un ciclo. Tuttavia, alcuni aspetti eccellenti relativi alla sfera delle relazioni stabili riguardano più la creazione, la formazione e il consolidamento di qualcosa di nuovo, come a esempio una famiglia o un progetto di coppia. Dopotutto, durante il mese di agosto, dovrebbero essere prese in considerazione anche sorprese sconvolgenti. Almeno fino al 13 agosto, sarà meglio non prendere decisioni definitive: Venere tornerà indietro nel tempo per farvi vedere gli errori che non dovete più commettere e che possono nuocere alle vostre ambizioni personali. Ricordate che avete il diritto di cambiare idea. A fine mese potreste ottenere un risultato serio e concreto in amore.

Sagittario – Questa Luna Piena in Acquario potrebbe essere sorprendente e originale, facendovi scoprire verità ignorate o represse e portandovi piacevoli e nuovi sentimenti d’amore. Siete amati e apprezzati perché probabilmente vi volete bene e perché, nonostante l’intenso carico di lavoro, riuscite anche a trovare il tempo e i mezzi per distrarvi. Una notizia o un incontro vi sorprenderà e vi aiuterà a evolvere e vi porterà una certa gioia anche se le idee non saranno molto chiare e le storie che nasceranno con Venere retrograda non dureranno a lungo. L’ottimismo tornerà nella vostra vita grazie alla Luna Nuova in Leone il 16 agosto. Riuscirete a risolvere i problemi legati alla mancanza d’amore, ma i risultati dei vostri sforzi saranno visibili nel tardo autunno. Un doloroso e forse lontano ricordo d’amore riaffiorerà per dirvi che siete guariti e che finalmente lo avete superato. A fine agosto la famiglia sarà molto impegnata in casa e questo potrebbe stancarvi e minare un po’ il vostro morale.

L'amore secondo le previsioni dell'oroscopo di agosto: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – L’umore con cui iniziate il mese potrebbe essere davvero piacevole. Una persona o una situazione lontana potrebbe darvi una sensazione di crescita amorosa e comunque portarvi a essere ottimisti, pieni di speranza e avere un’attitudine positiva. Allo stesso tempo, siete i protagonisti di un profondo mutamento e la Luna Piena in Acquario del 2 e 3 agosto vi aiuterà a capire quanto siete cambiati, forse anche nell’aspetto e nel vostro rapporto con il corpo e la materia. Per ricevere amore, occorre anche avere la volontà di dare e soprattutto di accettare di confrontarsi con l’altra persona e di condividere senza giudicare o temere di essere giudicati. Forse i nati in Capricorno devono ancora lavorare di più o sbarazzarsi di vecchi aspetti che impediscono che questa metamorfosi abbia luogo. Limitatevi in ogni caso a sfruttare le energie positive che accompagnano questo mese di agosto e che potrebbero rafforzarsi nella seconda metà di agosto. Il 31 agosto potrebbe portarvi delle risposte, anche incoraggianti. Sappiate però che, per le certezze in amore, sarà meglio aspettare l’autunno.

Acquario – Il settore dei rapporti amorosi e sociali è stato molto movimentato almeno da giugno, quando Venere è entrata in Leone e Marte e la Luna nera stavano già transitando nel vostro spazio zodiacale. A luglio c’era anche Mercurio. Tutto questo per ricordarvi che da almeno tre mesi vi siete sentiti un po’ scossi da eventi esterni e che dovevate confrontarvi con gli altri per molte ragioni. Siete stati o vi siete sentiti attaccati, giudicati ma anche amati e compresi. Alcune storie d’amore sono emerse durante questo periodo, ma Venere retrograda renderà i rapporti instabili. L’autunno sarà un ottimo momento per la verifica, ma la Luna Piena nel vostro segno, il 2 e 3 agosto, vi darà indizi molto utili per capire cosa volete o cercate l’uno nell’altro e cosa conta per voi in una relazione. Allo stesso tempo, forse perché la durezza degli ultimi mesi vi ha resi più forti, vi sentirete più solidi e con i piedi per terra. Dopo il 13 agosto potrebbero iniziare a sbloccarsi situazioni complesse.

Pesci – Secondo l'Oroscopo di agosto 2023, questo sarà un mese segnato da una Venere in aspetto retrogrado, quindi, dovrete fare molta attenzione alle occasioni sentimentali. Giove potrebbe svolgere il ruolo di mediatore e favorire certi incontri. Durante il mese di agosto, alcune persone potrebbero provocarvi, incuriosirvi e rappresentare un’occasione d’amore. Allo stesso tempo, coltiverete quotidianamente un desiderio di armonia. I Pesci che appartengono alla prima decade aspireranno a una certa serenità, mentre quelli della terza decade si abbandoneranno a sogni incredibili, magari anche a sfondo erotico. In ogni caso, durante il mese di agosto potrebbero nascere occasioni un po’ stravaganti e originali. Dovrete affrontare la vostra quotidianità e vedere se saprà resistere nel tempo. Il 31 agosto, con la Luna Piena nel vostro spazio zodiacale, potreste capire qualcosa di profondo nelle vostre relazioni.