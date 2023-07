L'oroscopo del 30 luglio ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a svelare tutti i dettagli della quotidianità dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno attratti dall'amore, mentre altri vorranno passare una giornata in compagnia degli amici.

Oroscopo di domenica 30 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: l'amore vi costringerà a fare scelte improbabili. In un altro momento, probabilmente, non avreste mai agito in questo modo. La famiglia rimarrà un po' interdetta e anche gli amici non sapranno bene come rapportarvi a voi.

Una presa di coscienza sarà necessaria.

Toro: metterete al primo posto le questioni pratiche. Vorrete agire, senza trascorrere le ore a riflettere. Sicuramente, farete dei progressi, per, l'istinto non sempre vi suggerirà la cosa giusta da fare. Potreste essere tratti in inganno molto facilmente, soprattutto in certe situazioni.

Gemelli: vi farete carico di tutte le vostre responsabilità. Non scaricherete nulla sul prossimo perché saprete di dover adottare un atteggiamento corretto. In futuro, potrete raccogliere tutti i frutti del vostro duro impegno. In questo percorso non verrete lasciati soli.

Cancro: sarete felici di poter accogliere nella vostra vita nuove persone. Vi sentirete entusiasti di questa svolta.

Agli occhi degli altri, apparirete intraprendenti, divertenti e solari. Avrete consigli preziosi da dare, ma sarà la vostra simpatia a conquistare tutti.

Previsioni astrologiche e oroscopo del 30 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete pronti a lasciarvi andare per vivere nuove esperienze. Fuggirete all'apatia e alla noia quotidiana con sorprendente maestria.

Vi piacerà interagire con gli altri, soprattutto in luoghi lontani dalla vostra zona sicura. Dimostrerete di avere carattere e forza d'animo.

Vergine: il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento. Le stelle saranno piuttosto chiare in questo: dovrete abbandonare qualcosa di vecchio per accogliere le novità del futuro. Per il momento, però, vi limiterete a ricalcare le abitudini quotidiane, senza apportare cambiamenti.

Bilancia: questa domenica sarà davvero romantica per voi. Dedicherete al partner tante attenzioni e vi confronterete con lui sui prossimi passi da compiere. Sarà gentile e disponibile, però, nonostante questo, vi renderete conto di dover aumentare il feeling di coppia.

Scorpione: vi sentirete a vostro agio con gli amici. Parlerete degli argomenti più disparati, confrontandovi sugli ultimi eventi. Accetterete i consigli ricevuti, ma non li prenderete per oro colato. Prima di agire, vorrete analizzare tutte le alternative a vostra disposizione.

Previsioni zodiacali del 30 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete gentili con il prossimo. Preferirete collaborare piuttosto che alzare un muro incrollabile.

Si tratterà di un atteggiamento positivo, soprattutto davanti alle esigenze della vostra famiglia. Verrete presi in grande considerazione anche dal partner e dagli amici.

Capricorno: questa giornata sarà più positiva rispetto alle altre. Vi sentirete meglio e pronti a tornare di nuovo sulla cresta dell'onda. Cercherete di terminare le faccende rimaste incomplete e di occuparvi dei compiti più urgenti. Vi basteranno poche mosse per riuscirci.

Acquario: non sarete ancora pronti a compiere la prima mossa in ambito sentimentale. Aspetterete per paura di ricevere un netto rifiuto. Questo comportamento, però, potrebbe rivelarsi controproducente. Attenzione a non tirare troppo la corda.

Pesci: qualcuno metterà in dubbio la vostra lealtà.

Proverete un grande fastidio davanti a simili insinuazioni. Sarete intenzionati a difendervi, ma dovrete farlo nel modo giusto. Un attacco diretto, infatti, potrebbe non portare al risultato tanto desiderato.