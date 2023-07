L'Oroscopo di lunedì 10 luglio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali del giorno sono pronte a svelare tutti i segreti dei 12 segni. Amore, lavoro e vita sociale sono i campi di maggior interesse, ma c'è spazio anche per le passioni e gli hobby personali. Inoltre, la classifica giornaliera consente di avere una visione ancora più precisa della situazione: ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 10 luglio 2023.

Previsioni zodiacali di lunedì 10 luglio: i segni più fortunati

Bilancia (1° posto): le stelle saranno molto favorevoli. Vivrete una giornata positiva, caratterizzata da momenti divertenti e costruttivi.

Riceverete i complimenti desiderati e il partner vi riserverà un trattamento speciale. Anche gli amici non potranno fare a meno della vostra compagnia.

Toro (2° posto): la passione per il partner sarà più forte di qualsiasi altra cosa. Sarete fieri di aver intrapreso una relazione così importante. Ci saranno ancora alcuni elementi sui quali lavorare, però, al momento, vi accontenterete di ciò che siete riusciti a raggiungere. Amore e affetto non mancheranno.

Leone (3° posto): non vedrete l'ora di vivere nuove esperienze. La monotonia non farà per voi. Sarete pronti a uscire dagli schemi e a imbarcarvi in situazioni sorprendente. Questa giornata, per via dei transiti planetari, vi consentirà di accedere a opportunità inaspettate.

Sagittario (4° posto): non sarà difficile fare leva sulle vostre abilità. Le capacità in vostro possesso saranno davvero tante. Vi basterà solo trovare la giusta occasione per usarle. Concentrazione, voglia di fare e costanza vi consentiranno di spiccare su tutti gli altri, soprattutto durante il lavoro.

Oroscopo del 10 luglio: i segni al centro della classifica

Ariete (5° posto): adorerete l'estate, ma continuerete a impegnarvi sul posto di lavoro. Terrete duro, soprattutto nello svolgimento di alcuni progetti chiave. A differenza dei vostri colleghi, dimostrerete grande determinazione. Il capo, anche se farà finta di niente, lo noterà sicuramente.

Acquario (6° posto): sarete molto gentili con il prossimo. Non ferirete i sentimenti degli altri, ma cercherete sempre di essere di supporto. Non tutti, però, vi ricambieranno. Alcune persone proveranno a sfruttarvi senza dirvi neanche grazie. Sarà importante agire in base alla situazione.

Cancro (7° posto): la relazione di coppia potrebbe crearvi qualche ostacolo. Non sarete d'accordo con il partner su diverse questioni. Arrivare a un punto di incontro non sarà facile. Per fortuna, però, avrete accanto delle persone sincere e oneste, che vi aiuteranno a uscire da questa situazione.

Scorpione (8° posto): sarete alla ricerca del partner ideale. Vorrete avere accanto una persona divertente, sincera e comprensiva.

L'impresa si rivelerà più difficile del previsto. In molte occasioni rimarrete delusi perché l'idea iniziale si rivelerà essere completamente sbagliata.

Previsioni astrologiche del 10 luglio: gli ultimi posti

Gemelli (9° posto): gli incessanti ritmi lavorativi saranno troppo stressanti anche per voi. Avrete bisogno di una quotidianità diversa, caratterizzata da calma e relax. Ovviamente, dovrete raggiungere un compromesso perché non potrete sottrarvi alle vostre responsabilità.

Vergine (10° posto): il rapporto con gli amici subirà una battuta d'arresto. Non apparirete molto disponibili nei loro confronti. Purtroppo, attraverserete un momento davvero difficile. Individuarne la causa potrebbe rubarvi tempo prezioso.

L'importante sarà venirne a capo.

Capricorno (11° posto): non sarete pronti a condividere i vostri pensieri più profondi con il partner. Ci saranno delle questioni che non vi consentiranno di essere davvero voi stessi. Nonostante le lamentele ricevute, preferirete aspettare il momento più opportuno. Attenzione a non farvi prendere dall'ansia.

Pesci (12° posto): avevate immaginato una giornata completamente diversa. Purtroppo, gli astri non saranno della stessa idea. Dovrete essere flessibili, sia in amore che sul posto di lavoro. Le cose si sistemeranno, però, almeno per il momento, dovrete tenere duro.