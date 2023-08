Le previsioni dell'oroscopo del 25 agosto 2023 invitano i Pesci a stare attenti in amore in quanto potrebbero arrivare delle sorprese. I Capricorno, invece, devono prendere le distanze da alcune situazioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: siete molto energici e volitivi, ma le circostanze tendono un po' a limitarvi. Cercate di essere reattivi e di non arrendervi dinanzi gli ostacoli della vita.

11° Leone: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle nuove opportunità in arrivo, ma alcune faccende private potrebbero assopirvi.

Cercate di distinguere i due ambiti.

10° Toro: l'Oroscopo del 25 agosto vi invita a pensare un po' di più a voi stessi. Se ci sono delle situazioni che vi hanno generato qualche turbamento, forse è il caso di distaccarsi un po'. Da lontano le cose hanno un peso diverso.

9° Bilancia: in amore siete molto attenti e precisi. Le stelle vi invitano a non perdere di vista quelli che sono i vostri obiettivi. Giornata un po' controversa per quanto riguarda i rapporti professionali. Non vi esponete troppo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: a tutto c'è un rimedio e una soluzione. Per tale ragione, cercate di essere un po' più risoluti e di non focalizzarvi troppo su quello che dicono o pensano gli altri.

Seguite il vostro cuore.

7° Cancro: non correte troppo, in certi casi è necessario dare tempo al tempo. Ci sono delle soddisfazioni che faticano un po' ad arrivare, ma poi vedrete che riuscirete a gioirne.

6° Gemelli: secondo l'oroscopo del 25 agosto, i nati sotto questo segno devono distaccarsi un po' dai problemi che li circondano.

Cercate di pensare un po' di più al vostro bene e ai vostri desideri.

5° Scorpione: occhi aperti sulle nuove opportunità. Nella vita esiste il karma, per tale ragione, se fate del bene, vedrete che prima o poi vi tornerà indietro. Apritevi verso nuove avventure.

Oroscopo segni fortunati del 25 agosto

4° in classifica Pesci: siete favoriti nel lavoro.

Presto potreste iniziare dei nuovi progetti, per cui, è importante tenere gli occhi ben aperti. Dal punto di vista sentimentale, invece, una persona vicina potrebbe spiazzarvi.

3° Vergine: nel lavoro potreste ricevere qualche proposta interessante. Dal punto di vista sentimentale, invece, è tempo di fare un po' di chiarezza. I single potrebbero fare qualche incontro favorevole.

2° Acquario: in amore state per realizzare un vostro grande desiderio. Cercate di essere pazienti e di non correre troppo. Interessanti risvolti dal punto di vista professionale.

1° Ariete: se siete un po' indecisi in amore provate a seguire di più l'istinto. Questo è un momento molto favorevole secondo l'oroscopo del 25 agosto, quindi, sarebbe un vero peccato sprecarlo per pensare a cose di poco conto.