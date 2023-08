Le previsioni dell'oroscopo del 27 agosto 2023 invitano i Vergine a stare più attenti ai segnali che potrebbero arrivare in amore. Gli Scorpione devono essere calmi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: non lasciatevi trasportare troppo dagli eventi, come siete soliti fare per indole, ma cercate di mantenere i piedi ben saldi per terra. Specie nel lavoro ci vuole tanta attenzione.

11° Capricorno: contrariamente a quanto siete abituati a fare, cercate di pensare un po' di più a voi stessi. Non è egoismo, ma sopravvivenza in certi casi.

In amore siate più presenti con il partner.

10° Scorpione: le previsioni dell'Oroscopo del 27 agosto vi invitano a stare calmi e a non perdere la pazienza per cose futili. Le stelle vi esortano a chiedere aiuto se ne avete bisogno.

9° Toro: siete molto impazienti dal punto di vista lavorativo. Fremete per un progetto che potrebbe cominciare a breve, ma non bisogna correre troppo, altrimenti c'è il rischio di commettere qualche errore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: in ambito professionale vi sentite un po' confusi. Se non siete sicuri di alcune scelte che avete fatto, forse è il caso di fare delle modifiche. Ricordate che potete sempre cambiare idea.

7° Cancro: concedetevi un piccolo momento di svago, in cui l'unica cosa da fare sarà rilassarvi e pensare un po' di più a voi stessi.

Verso settembre si sbloccheranno alcune faccende lavorative.

6° Pesci: secondo l'oroscopo del 27 agosto dovete essere un po' più accomodanti in amore. Essere troppo rigidi e chiusi, infatti, potrebbe portarvi a commettere degli errori e poi a pentirvi.

5° Acquario: le stelle sono favorevoli, ma bisogna anche saperle interpretare.

Se siete indecisi su alcune faccende di tipo sentimentale, allora è il caso di fermarsi un attimo e aspettare tempi migliori.

Oroscopo segno fortunati del 27 agosto

4° in classifica Vergine: cercate di captare i segnali che qualcuno vi sta mandando dal punto di vista sentimentale. Ci sono delle cose per cui non sono necessarie parole, ma bastano sguardi e gesti.

3° Ariete: apritevi verso nuovi orizzonti e non fermatevi alle apparenze. In amore potreste ricevere qualche colpo di scena. Solitamente, però, amate sorprendere e non essere sorpresi.

2° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 27 agosto vi esortano ad essere un po' più risoluti. Si stanno per aprire delle grandi opportunità per voi, ma dovete essere disposti a fare qualche rinuncia.

1° Leone: chi è in procinto di compiere un passo importante, specie dal punto di vista sentimentale, presto potrebbe realizzarlo. Non sono esclusi dei bei cambiamenti anche sul lavoro.