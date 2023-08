L'Oroscopo dell'8 agosto fornisce informazioni sull'andamento giornaliero dei dodici segni dello zodiaco. Il Capricorno vorrebbe essere particolarmente attivo, mentre il Cancro potrebbe avere delle occasioni.

Scopriamo ora le previsioni astrologiche di martedì 8 agosto per i dodici segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali dell'8 agosto: i primi sei segni

Ariete: cercate di passare del tempo con le cose che apprezzate maggiormente, date sfogo alla vostra creatività e alle vostre passioni. Se siete un po' diffidenti andate a fondo su alcune situazioni poco chiare.

Toro: se siete in coppia potreste avere alcune incomprensioni che renderanno la vostra giornata un pochino nebulosa. Non fatevi comandare a bacchetta dagli altri ma allo stesso tempo cercate di giungere ad un compromesso.

Gemelli: potreste aver voglia di un radicale cambiamento nella vostra vita, sentimentale e professionale. Dedicate del tempo a capire se le vostre volontà potranno rappresentare la scelta giusta.

Cancro: si potrebbero presentare occasioni da cogliere al volo, dovrete essere pronti a non farvele sfuggire e a sfruttarle al meglio. Dedicate del tempo alla persona amata, magari organizzando qualcosa di speciale per la serata.

Leone: nella giornata di oggi sembrerete essere alquanto demotivati, non vi fate però abbattere per alcune cose che non andranno per il verso giusto.

Le vostre emozioni potrebbero risollevarvi un po' dal grigiore quotidiano.

Vergine: l'amore potrebbe essere nei vostri pensieri, soprattutto nel caso che stiate cercando qualcosa di nuovo e altamente passionale. Potreste avere delle discussioni con una persona che stimate veramente poco.

Le previsioni zodiacali dell'8 agosto: i restanti segni

Bilancia: occupatevi esclusivamente delle cose che vi fanno stare bene e mettete da parte i cattivi pensieri, una giornata di puro relax potrebbe essere perfetta per l'occasione.

Scorpione: potreste svegliarvi con la luna storta e non avere voglia di fare nulla, non cedete però troppo alla pigrizia.

La vostra famiglia starà sicuramente dalla vostra parte e non vi lascerà soli nelle problematiche.

Sagittario: potreste avere degli incontri piacevoli che vi faranno cambiare l'esito della giornata. Aumentate la vostra autostima e non tentennate davanti ad alcuni inciampi che possono assolutamente capitare.

Capricorno: avrete l'esigenza di essere particolarmente attivi durante tutto l'arco della giornata. Cercate di coinvolgere anche qualche amico e familiare per dei momenti davvero avvincenti. Se non credete più in alcune cose provate a cambiare rotta.

Acquario: non sarà una giornata particolarmente propizia sotto l'aspetto amoroso e lavorativo, attendete giorni migliori. La vostra determinazione e il vostro coraggio potrebbero fare la differenza.

Pesci: se non avete voglia di stare insieme agli altri non insistete e cercate una soluzione a questa vostra necessità. Un po' di relax e un centro benessere non sarebbero affatto cattive idee.