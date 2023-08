L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 agosto sprona ai nativi dell’Ariete di non rifiutare l’offerta di una vacanza. Per i single che appartengono al segno dei Gemelli e dell’Acquario si prospetta una settimana molto felice e ricca di nuove conoscenze. Per i cuori solitari nati sotto il segno della Bilancia è arrivato il momento di far vedere a tutti le loro qualità positive. A seguire, l’astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 agosto, e le previsioni delle stelle per tutti i cuori solitari dei 12 segni zodiacali.

L’oroscopo dell'amore per i single, settimana dal 14 al 20 agosto: Ariete, Gemelli e Cancro

Ariete – Non esitate ad accettare un’offerta di viaggio. Scoprirete nuove emozioni e sensazioni entusiasmanti che ispireranno la vostra gioia di vivere. Se appartenete alla terza decade, avrete un forte desiderio di realizzare un progetto importante che riguarda la vostra sfera sentimentale: questo sarà il momento giusto per farlo. A Ferragosto avrete la testa tra le nuvole e avrete occhi solo per uno sconosciuto che incontrate sulla spiaggia, in piazza o su un mezzo di trasporto pubblico. L'Oroscopo consiglia di tenete i piedi per terra: sognare è permesso ma non è tutto in amore.

Toro – Non avete bisogno di spifferare quanto siete potenti a tutti.

Che sia vero o falso, giocare con il fuoco è pericoloso. I nati nella terza decade devono smettere di rivangare il passato e iniziare a progettare un futuro roseo e proficuo. La serata di Ferragosto si prospetta propizia per quelli che desiderano godersi i piccoli piaceri quotidiani della vita da single. Una serata di totale relax, proprio quello di cui avete bisogno.

Le stelle consigliano di non credere troppo facilmente alle promesse che sembrano impossibili.

Gemelli – Vi attende una settimana all’insegna della felicità e ricca di nuovo conoscenze. Per voi single, giornate come queste non capitano spesso, quindi, sfruttatele al meglio. Se appartenete alla terza decade, volete una conferma dalla persona che vi piace tanto e questo spesso si trasforma in un desiderio a luci rosse.

La persona che avete adocchiato è audace e poetica, a tratti comprensiva. Finalmente nella serata di Ferragosto potrete ballare a vostro piacimento, oppure recuperare terreno. Se volete un consiglio, non siate troppo capricciosi se qualcosa va storto.

Cancro – Se pensate che essere single vi perdete qualcosa, cercate di distrarvi nel turbinio delle feste e smettetela di pensarci. Se siete nati nella prima decade, dovete fare molta attenzione a non esagerare con richieste audaci. Non sempre siete in grado di trasmettere i sentimenti che provate. La sera di Ferragosto dovrete fare una scelta: credere davvero nella libertà a tutti i costi, oppure rassegnarvi alla vita familiare. Le stelle raccomandano molta riflessione.

Se state iniziando a provare qualcosa per qualcuno, dovete fare la prova del budino, cioè approfondire la conoscenza per conoscere pregi e difetti della persona interessata.

Previsioni astrologiche per i cuori solitari, settimana 14-20 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Leone – Tanti incontri in programma nella settimana di Ferragosto. Abbiate fiducia nella vostra capacità di seduzione ed energia e non lasciatevi sfuggire nemmeno un’occasione, poiché questo periodo non passa facilmente. Il vero amore diventerà realtà per quelli che sono nati nella prima decade. Lasciatevi sedurre da un bacio sotto un caldo sole su una spiaggia meravigliosa. A poco a poco vi sentirete più in vena di feste.

Niente di meglio che andare in discoteca o un concerto all’aperto. Qualche consiglio? Se volete mostrarvi a qualcuno che vi piace, fate attenzione a non dare l’impressione di essere troppo sicuri di voi.

Vergine – A parte qualche stella cattiva, che si diverte a rovinare i vostri piani, questa settimana di Ferragosto dovreste essere in grado di gettare le basi per una relazione a lungo termine e gratificante. Per i nati nella prima decade, le nature emotive hanno sempre giocato un brutto scherzo: non si può mettere da parte l’imbarazzo. Provate a lasciarvi andare almeno una volta. In alcune sere vi renderete conto che avete trascurato un po’ i vostri amici. Rimanete a casa, scrivete qualche messaggio, oppure fate una telefonata.

Se volete un consiglio, ignorate voci e pettegolezzi inutili.

Bilancia – Anche i bambini sanno che la vita è una ruota. A volte va all’indietro, quindi, dovete resistere e altre volte va avanti verso il successo. Questa settimana andrà avanti. Voi della seconda decade, se avete appena avviato una storia d’amore, potreste avere un disaccordo piuttosto forte con il vostro partner. Entrambi dovete rilassarvi e la tensione svanirà. A Ferragosto potreste arrabbiarvi per il vostro tormento interiore. Non è questo il modo per trovare un partner stabile. L'oroscopo consiglia di mostrare a tutti le vostre tante qualità positive.

Scorpione – Questa settimana offre grandi opportunità, quindi, tra un incontro e l’altro sarà facile trovare la persona che stavate aspettando.

Le stelle vi sorridono favorevolmente. Novità piccante per chi della terza decade potrebbe innamorarsi all’improvviso. Non restate soli a casa; chiamate un amico che potrebbe avere delle idee brillanti su dove potete andare. Le stelle consigliano di mettere da parte una relazione con una persona troppo complicata.

La settimana dei single secondo l'oroscopo dal 14 al 20 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Questa settimana vi regala un incontro davvero interessante. Siete stanchi di essere single, quindi, combattete contro le stelle irrispettose e siate proattivi. Se appartenete alla prima decade, avete difficoltà a credere che prima o poi troverete la vostra anima gemella. Non mollate.

Incontri interessanti sono in programma, soprattutto nella giornata di Ferragosto. Vi verrà voglia di ballare, quindi, fatelo. Se volete un consiglio stellare, continuate a sognare l’amore da favola: non mollate e otterrete ciò che avete da sempre sognato.

Capricorno – In questa settimana vi sentirete amati, ricoperti di tenerezza e molto fortunati. Approfittate, quindi, di questa fantastica posizione astrale che vi dà tutto questo. I nati nella prima decade devono essere affettuosi, calorosi e disponibili. Questo vi aiuterà a migliorare la vostra intesa fisica e a vivere la vostra passione in maniera libera, consapevole. Con tutti questi baci e carezze languenti, avete tanto da guadagnare e assolutamente niente da perdere.

Qualche consiglio? Non prendete decisioni così affrettate: spesso portano sulla strada sbagliata.

Acquario – Una settimana ricca di emozioni è in programma per voi, poiché farete un sacco di conoscenze. Fisicamente siete in forma e sarà facile godervi appieno la vita. Se siete della seconda decade, aspettatevi di incontrare molte persone sensuali. Non lasciatevi trascinare in una relazione a lungo termine che non desiderate. Alcuni single del segno dovranno scegliere tra amore a lungo termine o una notte di passione ardente. Le stelle consigliano di essere audaci e di scegliere entrambi. Alcuni litigi sono normali, ma non esagerate.

Pesci – Il vostro viso pensieroso è attraente. Molti spasimanti sono pronti a consolarvi.

Sfruttate questa occasione al massimo. Un Ferragosto fantastico per quelli che sono nati nella terza decade. Un oroscopo speciale promette un futuro ricco e soddisfacente e nuove conoscenze stimolanti. Le stelle saranno più benevoli che mai, quindi, concedetevi dei bei momenti, ma anche un po’ di libertà alla persona che vi sta vicino: lui o lei lo apprezzerà.