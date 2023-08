L'oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre preannuncia che l'Ariete sarà particolarmente affettuoso mentre il Cancro potrà vivere dei flirt.

Di seguito approfondiamo i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: il partner è molto affettuoso e di questo la dolce metà è contenta. Benessere e riposo all'orizzonte in questa settimana, godeteveli.

Toro: la relazione amorosa sta vivendo un momento molto positivo, anche i single possono innamorarsi di qualcuno e avviare una nuova storia. Sul lavoro possibili novità.

Gemelli: I cuori solitari sono pronti a portare avanti un cambiamento radicale nella propria vita.

Per chi lavora in proprio le cose iniziano a girare bene, pazientate dunque perchè presto avrete i riconoscimenti che meritate.

Cancro: Momento positivo in amore sia per chi è in coppia che per i single, la salute è buona mentre sul fronte emotivo sono possibili dei malumori, prendetevi del tempo per voi stessi per risolverli.

Leone: non siate possessivi in coppia, piccole incertezze anche per i single. Nuovi progetti nel campo lavorativo, perseguiteli con entusiasmo.

Vergine: ottima intesa all'interno della vita coniugale, chi cerca l'amore non ha fretta e aspetta la persona giusta, sul lavoro impegni importanti da portare avanti con la giusta concentrazione.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i single sono di malumore perché hanno allontanato da poco una persona.

Possibili discussioni invece in coppia. In ambito lavorativo ci può essere una leggera stanchezza, cercate di riposare.

Scorpione: in coppia le cose funzionano e si inizia a pensare al futuro. Una trattativa di lavoro può essere interrotta bruscamente, vivete la cosa con la dovuta calma.

Sagittario: in amore ci sono dei traguardi ambiziosi da poter raggiungere velocemente.

Chi lavora in proprio può ricevere dei riconoscimenti importanti. In settimana sono comunque possibili dei momenti di nervosismo.

Capricorno: c'è voglia di divertirsi in coppia, la famiglia invece soffre di un certo nervosismo anche per via della condotta dei figli che danno qualche preoccupazione.

Acquario: la relazione amorosa è davvero instabile.

Tanto nervosismo in settimana, sul lavoro cercate di concentrarvi e portare avanti i vostri progetti con la giusta pacatezza.

Pesci: la coppia è serena mentre i cuori solitari possono trovare adesso la persona giusta.