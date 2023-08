L'oroscopo settimanale dal 7 al 13 agosto 2023 è pronto a soddisfare curiosità in merito al possibile andamento della seconda settimana del mese per tutti i segni.

In particolare l'Oroscopo mette in risalto le tre tappe da parte della Luna. La Luna in Toro questo lunedì 7 agosto alle ore 8:24 darà inizio al tour settimanale entrando in un segno di Terra. Il secondo stop arriverà mercoledì 9 agosto alle ore 15:04, con il passaggio della Luna in Gemelli. La settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Cancro prevista per questo sabato 12 agosto.

Scopriamo le previsioni zodiacali da lunedì 7 a domenica 13 agosto con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. La settimana si presenta sufficientemente piena di energia e vitalità. Lunedì 7 e martedì 8 agosto saranno giornate particolarmente fortunate, con le stelle a vostro favore in tutti gli aspetti della vita. Potrete affrontare le sfide con grande determinazione e ottenere risultati positivi sia nel lavoro che nelle relazioni personali. Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 agosto continuerete a godere di un'ottima energia, anche se potrebbero presentarsi alcuni piccoli ostacoli da superare.

Tuttavia, la vostra forza interiore vi aiuterà a superare qualsiasi difficoltà e a raggiungere i vostri obiettivi. Siate pazienti e perseveranti, e vedrete i frutti del vostro duro lavoro presto. Sabato 12 agosto sarà una giornata un po' meno fortunata, ma niente di preoccupante. Potrebbe esserci un po' di confusione o indecisione riguardo a questioni personali, ma sarà solo temporaneo.

Mantenete la calma e cercate di concentrarvi sulle soluzioni piuttosto che sui problemi. Domenica 13 agosto sarà una giornata tranquilla, con l'energia delle stelle un po' più bassa rispetto agli altri giorni della settimana.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 7 e martedì 8;

★★★★ mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11;

★★★ domenica 13 agosto;

★★ sabato 12 agosto.

♉ Toro: voto 10.

La settimana si preannuncia molto promettente e con interessanti momenti fortunati. Lunedì 7 agosto sarà un giorno particolarmente favorevole per voi, poiché la Luna si troverà nel vostro segno, portando con sé un'energia positiva e stimolante. Sarà il momento ideale per concentrarvi su voi stessi e sulle vostre ambizioni, cogliendo al volo le occasioni che si presenteranno. Martedì 8, mercoledì 9 e venerdì 11 agosto continuerete a vivere momenti di grande fortuna e successo. Le stelle saranno a vostro favore in tutti gli aspetti della vita, sia in campo lavorativo che nelle relazioni personali. Potrete contare sul supporto di persone importanti e raggiungere obiettivi significativi. Non esitate a seguire la vostra intuizione e a prendere decisioni importanti, poiché sarete guidati da una grande lucidità mentale.

Giovedì 10, sabato 12 e domenica 13 agosto saranno giorni altrettanto positivi, ma con un'energia leggermente meno intensa rispetto ai giorni precedenti. Potrebbe esserci qualche piccola sfida da affrontare.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno lunedì 7 agosto (Luna nel segno);

lunedì 7 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 8, mercoledì 9 e venerdì 11;

★★★★ giovedì 11, sabato 12 e domenica 13.

♊ Gemelli: voto 9. La settimana si prospetta piena di emozioni e opportunità. Lunedì 7 agosto avrete l'energia della Luna nel vostro segno, il che vi darà una spinta iniziale per iniziare la settimana con entusiasmo e vitalità. Sarà un buon momento per prendere decisioni importanti e affrontare eventuali sfide.

Martedì 8 e domenica 13 agosto saranno giorni altrettanto positivi, in cui le stelle vi sosterranno nelle vostre attività quotidiane. Potrete contare su una mente lucida e rapida, che vi aiuterà a risolvere problemi e comunicare con chiarezza. Sarà anche un periodo favorevole per gli incontri sociali e le relazioni personali. Mercoledì 9 agosto sarà il giorno top della settimana per voi, poiché la Luna sarà nel vostro segno, amplificando la vostra energia e il vostro carisma. Sarete al centro dell'attenzione e riuscirete a conquistare chi vi sta intorno con il vostro charme e la vostra simpatia.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno mercoledì 9 agosto (Luna nel segno);

mercoledì 9 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12;

★★★★ martedì 8 e domenica 13;

★★★ lunedì 7 agosto.

♋ Cancro: voto 8.

Sarà una settimana promettente vera e propria montagna russa di emozioni. Lunedì 7 agosto potreste sentire una certa inquietudine: si suggerisce di prendere tutto con calma e di non lasciarsi influenzare troppo dalle tensioni quotidiane. La Luna vi invita a guardare al di là delle preoccupazioni e a concentrarvi sulle cose positive. Martedì 8 agosto sarà un giorno discreto per voi, con una leggera flessione dell'energia delle stelle. Mercoledì 9 agosto sarà un giorno in cui potrete brillare grazie all'energia della Luna nel vostro segno. Sarete emotivamente carichi e pronti ad affrontare le sfide con passione e determinazione. Giovedì 10, venerdì 11 e domenica 13 agosto le stelle saranno favorevoli in tutti gli aspetti della vita, portando una ventata di energia e fortuna.

Sabato 12 agosto sarà un giorno speciale per voi, poiché la Luna sarà nel vostro segno, amplificando le vostre emozioni e la vostra intuizione.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno sabato 12 agosto (Luna nel segno);

sabato 12 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 10, venerdì 11 e domenica 13;

★★★★ mercoledì 9 agosto;

★★★ martedì 8 agosto;

★★ lunedì 7 agosto.

♌ Leone: voto 6. I prossimi sette giorni saranno caratterizzati da una sufficiente dose di energia e passione, proprio come vi piace. Lunedì 7 agosto e domenica 13 agosto saranno i giorni top della settimana per voi. Le stelle vi sosterranno e vi doneranno una grande sicurezza in voi stessi, permettendovi di brillare in ogni situazione.

Martedì 8 agosto, mercoledì 9 agosto e sabato 12 agosto saranno giorni altrettanto favorevoli per voi. L'energia delle stelle vi regalerà creatività e intuito, facendovi sentire ispirati e pronti a cogliere al volo le opportunità che si presenteranno. Giovedì 10 agosto sarà un giorno discreto per voi, con una leggera diminuzione dell'influenza delle stelle. Tuttavia, non vi preoccupate, poiché sarete comunque in grado di gestire le situazioni con grazia e carisma. Venerdì 11 agosto potrebbe essere un giorno in cui vi sentirete un po' meno energici del solito, ma niente di preoccupante.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ lunedì 7 e domenica 13;

★★★★ martedì 8, mercoledì 9 e sabato 12;

★★★ giovedì 10 agosto;

★★ venerdì 11 agosto.

♍ Vergine: voto 6.

In questa nuova settimana potrete contare su un periodo discreto in quanto ad attività e determinazione. Sabato 12 agosto e domenica 13 agosto saranno i giorni top della settimana, in cui le stelle vi sosterranno con forza e vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi con successo. Lunedì 7 agosto, martedì 8 agosto e venerdì 11 agosto saranno giorni altrettanto positivi per voi. L'influenza delle stelle vi donerà una grande lucidità mentale e vi aiuterà a prendere decisioni importanti con sicurezza e prontezza. Giovedì 10 agosto sarà un giorno discreto per voi, in cui potreste sentire una lieve diminuzione dell'energia. Tuttavia, grazie alla vostra tenacia e organizzazione, sarete comunque in grado di affrontare le sfide con determinazione.

Mercoledì 9 agosto potrebbe essere il giorno più impegnativo della settimana per voi, ma anche in questa occasione le stelle vi forniranno il supporto necessario per superare le difficoltà.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

★★★★★ sabato 12 e domenica 13;

★★★★ lunedì 7, martedì 8 e venerdì 11;

★★★ giovedì 10 agosto;

★★ mercoledì 9 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Cari Bilancia, la settimana vi riserva momenti di grande equilibrio ed armonia. Martedì 8 agosto e mercoledì 9 agosto saranno i giorni top della settimana per voi, in cui le stelle vi favoriranno e vi aiuteranno a gestire ogni situazione con grazia e charme. Lunedì 7 agosto, giovedì 10 agosto e domenica 13 agosto saranno giorni altrettanto positivi per voi.

L'influenza delle stelle vi donerà una maggiore sicurezza nelle vostre azioni e vi permetterà di affrontare gli ostacoli con tranquillità. Venerdì 11 agosto sarà un giorno discreto per voi, in cui potreste sentire una leggera fatica. Tuttavia, grazie alla vostra naturale diplomazia, sarete in grado di gestire le situazioni con intelligenza e discernimento. Sabato 12 agosto potrebbe essere il giorno più impegnativo della settimana per voi, ma anche in questa occasione le stelle vi forniranno il supporto necessario per superare eventuali difficoltà.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ martedì 8 e mercoledì 9;

★★★★ lunedì 7, giovedì 10, domenica 13;

★★★ venerdì 11 agosto;

★★ sabato 12 agosto 2023.

♏ Scorpione: voto 5.

Questa settimana sarà caratterizzata da una serie di alti e bassi emotivi, ma la vostra determinazione vi aiuterà a superare qualsiasi ostacolo. Lunedì 7 agosto sarà un giorno straordinario per voi, in cui le stelle vi favoriranno in ogni ambito della vostra vita. Martedì 8 agosto, sabato 12 agosto e domenica 13 agosto saranno giorni altrettanto positivi per voi, con le stelle che vi proteggeranno e vi doneranno una forte energia per raggiungere i vostri obiettivi. Mercoledì 9 agosto e venerdì 11 agosto richiederanno una maggiore attenzione da parte vostra. Potreste affrontare alcune sfide, ma il vostro spirito di resilienza e la vostra determinazione vi permetteranno di superarle con successo. Giovedì 10 agosto potrebbe essere un giorno leggermente più delicato per voi, in cui potreste sentire la necessità di prendervi del tempo per riflettere e rigenerarvi.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 7 agosto;

★★★★ martedì 8, sabato 12, domenica 13;

★★★ mercoledì 9, venerdì 11;

★★ giovedì 10 agosto 2023.

♐ Sagittario: voto 7. In periodo settimanale prospetta una serie di giornate favorevoli, dove le stelle vi sorridono e vi donano una grande dose di energia positiva. Martedì 8 agosto sarà il vostro giorno di punta, in cui potrete sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno e mettere in atto le vostre idee con grande successo. Mercoledì 9 agosto e giovedì 10 agosto saranno due giornate altrettanto positive per voi, con la possibilità di fare nuove conoscenze e allargare il vostro cerchio sociale. Potreste anche ricevere delle buone notizie riguardo a questioni lavorative o finanziarie. Lunedì 7 agosto e venerdì 11 agosto saranno giornate in cui potrete dedicarvi alle vostre passioni e interessi personali. Sarete particolarmente creativi e avrete la possibilità di esprimere le vostre idee in modo convincente. Sabato 12 agosto sarà una giornata in cui potrebbe essere necessario fare attenzione a non prendere decisioni affrettate o impulsive. Prendetevi del tempo per riflettere prima di agire. Domenica 13 agosto potrebbe essere un giorno in cui avrete bisogno di dedicarvi al relax e alla cura di voi stessi.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno martedì 8 agosto;

martedì 8 agosto; ★★★★★ mercoledì 9, giovedì 10;

★★★★ lunedì 7, venerdì 11;

★★★ sabato 12 agosto;

★★ domenica 13 agosto 2023.

♑ Capricorno: voto 8. Periodo altamente positivo per voi. Giovedì 10 agosto sarà il vostro giorno di punta, in cui potrete brillare e ottenere risultati eccezionali nelle vostre attività. Venerdì 11 agosto, sabato 12 agosto e domenica 13 agosto saranno tre giornate altrettanto favorevoli. Potrete contare su una grande dose di determinazione, il che vi permetterà di affrontare con grande sicurezza problemi e situazioni. Le vostre capacità saranno riconosciute, sia a livello professionale che personale. Mercoledì 9 agosto sarà un giorno in cui potreste avere qualche piccolo ostacolo da superare, ma niente di cui preoccuparsi troppo. Con la vostra perseveranza e la vostra dedizione, riuscirete a superare ogni difficoltà. Martedì 8 agosto sarà una giornata in cui potrete dedicarvi al relax e alla cura di voi stessi. Prendetevi del tempo per rilassarvi e rigenerarvi, in modo da affrontare il resto della settimana con maggiore energia. Lunedì 7 agosto sarà una giornata iniziale della settimana in cui potreste sentirvi un po' più stanchi o meno motivati del solito. Tuttavia, non preoccupatevi, perché già dal giorno successivo le cose miglioreranno.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno giovedì 10 agosto;

giovedì 10 agosto; ★★★★★ venerdì 11, sabato 12, domenica 13;

★★★★ mercoledì 9 agosto;

★★★ martedì 8 agosto;

★★ lunedì 7 agosto.

♒ Acquario: voto 7. Una settimana davvero spettacolare e ricca di soddisfazioni per voi. Venerdì 11 agosto sarà il vostro giorno di punta, in cui potrete raggiungere traguardi eccezionali e ottenere grandi successi. Le stelle saranno a vostro favore, e la vostra creatività e originalità saranno particolarmente apprezzate dagli altri. Giovedì 10 agosto e sabato 12 agosto saranno due giornate altrettanto favorevoli per voi. Potrete godervi momenti di armonia e gioia, soprattutto nelle relazioni con gli altri. Le vostre idee e progetti saranno ben accolti, e potrete contare sul sostegno e l'apprezzamento delle persone intorno a voi. Mercoledì 9 agosto e domenica 13 agosto saranno due giorni in cui potreste sentire una maggiore sensibilità emotiva. Prendetevi cura di voi stessi e dedicate del tempo per riflettere e rilassarvi. Sarà un periodo ideale per fare bilanci e pianificare nuovi obiettivi. Lunedì 7 agosto sarà una giornata in cui potreste sentire una certa inquietudine o desiderio di cambiamento. Tuttavia, cercate di mantenere la calma e la pazienza, poiché già dal giorno successivo le cose miglioreranno. Martedì 8 agosto sarà una giornata in cui potrete sentire un po' di stanchezza o tensione, ma non vi preoccupate, perché sarà solo temporanea.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno venerdì 11 agosto;

venerdì 11 agosto; ★★★★★ giovedì 10, sabato 12;

★★★★ mercoledì 9, domenica 13;

★★★ lunedì 7 agosto;

★★ martedì 8 agosto 2023.

♓ Pesci: voto 7. All'insegna di un'incredibile intensità emotiva, questa settimana, con un connubio di forze celesti che vi sosterranno passo passo. Domenica 13 agosto sarà il vostro giorno di punta, in cui vi sentirete particolarmente ispirati e pronti ad affrontare nuove sfide. Sarà un momento perfetto per esprimere i vostri sentimenti. Venerdì 11 agosto e sabato 12 agosto saranno altrettanto favorevoli per voi. Le stelle vi regaleranno una raffica di energia positiva che vi permetterà di realizzare i vostri desideri e di godervi momenti di armonia nelle relazioni con gli altri. Lunedì 7 agosto e giovedì 10 agosto saranno due giornate in cui potreste sentire una maggiore sensibilità emotiva. Sarete più riflessivi e inclini a prendervi cura di voi stessi e delle persone a voi care. Dedicatevi a momenti di meditazione per ricaricare le energie. Mercoledì 9 agosto sarà una giornata in cui potreste sentirvi un po' indecisi o confusi riguardo a certi aspetti della vostra vita. Non temete, sarà solo un passaggio temporaneo e la chiarezza tornerà presto. Martedì 8 agosto sarà una giornata in cui vi sentirete particolarmente ispirati a seguire i vostri sogni e desideri più profondi.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: