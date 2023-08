L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 agosto 2023. Sarà una giornata ricca di energia e sorprese, ma solo per alcuni segni zodiacali. Le stelle si allineano per regalare momenti di crescita personale, opportunità professionali e avventure romantiche. Ognuno dei dodici segni avrà, chi più e chi meno, la propria dose di soddisfazione. In linea generale diciamo che i segni di terra potranno contare sulla determinazione per raggiungere gli obiettivi, mentre i segni d'aria si sentiranno ispirati, pronti a cogliere al volo le opportunità.

Invece i segni di fuoco bruceranno di passione, al contrario dei segni d'acqua che si lasceranno trasportare dalle emozioni.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani, lunedì 7 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 agosto, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'influenza benefica della Luna, in mattinata ancora presso il vostro segno, avvolgerà il rapporto di coppia in un manto di armonia e di serenità, donando profondità al legame. In questa fase, vi accorgerete di quanto siano speciali i momenti trascorsi insieme alla persona amata. Vi sentirete avvolti da un senso di protezione, capace di superare qualsiasi ostacolo si ponesse sul vostro cammino.

Per i single, la giornata sarà pervasa da tanta gioia, grazie all'influenza positiva della Luna. Avrete la possibilità di dedicarvi a ciò che vi appassiona, senza limiti alla creatività. Potreste incontrare qualcuno che si sentirà piacevolmente attratto da voi, questo potrebbe portarvi a scoprire la vostra anima gemella. Nel campo lavorativo, i soliti impegni.

Toro: 'top del giorno. Sarà una giornata speciale, sostenuta dall'ingresso della Luna nel vostro segno. Il partner vi dimostrerà ancora una volta quanto tiene a voi a suon di carezze e coccole. Il romanticismo e la passione saranno protagonisti assoluti di questo primo lunedì del mese, regalando momenti magici, sia alle coppie consolidate che a quelle appena nate.

Se siete single, le stelle continueranno a brillare sulla vostra vita, donando un tono vitale di tutto rispetto e un'ottima forma fisica. Sarete pronti a concedervi ad una nuova conoscenza: una persona farà rifiorire in voi forti emozioni. In ambito lavorativo, la Luna benefica per il vostro segno fornirà un intuito eccezionale, permettendovi di trovare soluzioni geniali mai considerate prima. Sarete veri maestri nel vostro campo.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 7 agosto rivela un periodo poco efficace. La Luna suggerisce di apprezzare anche le piccole cose: a volte possono rendere speciale la relazione. Non temete di esprimere apertamente i vostri sentimenti al partner, ma cercate di vivere la storia con passione.

Questo contribuirà a rendere la giornata più emozionante. Evitate, se possibile, che la monotonia possa insinuarsi tra di voi. Se siete single, perseguite i vostri sogni con determinazione, non permettendo a nessuno di intralciare il vostro cammino. Affrontate le situazioni con grinta e volontà, dimostrando di saper affrontare le incombenze con determinazione. Al lavoro, cercate di realizzare i vostri programmi.

Oroscopo e stelle del 7 agosto, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Il periodo poso positivo potrebbe portare qualche lieve incomprensione con il partner. Non allarmatevi: queste situazioni sono normali e risolvibili. Mantenete invece la calma e usate il vostro buon senso per riportare armonia nella relazione.

Sappiate che la Luna in Toro presto favorirà la rinascita della serenità generale. Per chi è single: potrebbe esserci stata una delusione da parte di qualcuno in cui avevate riposto fiducia. Cercate conforto tra gli amici, di certo sapranno come consolarvi. Con il tempo, questo sconforto si attenuerà e sarete pronti a guardare avanti verso nuove relazioni. Sul lavoro, evitate di prendere decisioni da soli. Ascoltare le opinioni dei colleghi.

Leone: ★★★★★. Il lunedì in arrivo sarà importante per la relazione di coppia. In evidenza il senso di rispetto reciproco, la costanza nel provare emozioni e la capacità di dialogo. Questi elementi saranno fondamentali per preservare e consolidare i sentimenti che provate per il partner, soprattutto se vivete una storia d'amore di lungo corso.

Per chi è single, la giornata sarà all'insegna delle novità, soprattutto in amore. Un incontro inaspettato potrebbe riempirvi di gioia e farvi provare nuove gioie. Alcune esperienze passate vi hanno segnato profondamente, ma vi hanno anche insegnato l'importanza di cogliere l'attimo e vivere a fondo ogni istante della giornata. Le stelle nel settore lavorativo vi favoriscono, offrendo molte opportunità. Sarà importante saper cogliere al volo certe occasioni.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 7 agosto, sottolinea il fatto che nella relazione di coppia vi sarà una felice compenetrazione tra la parte emotiva e passionale. L'amore si arricchirà grazie alla reciproca comprensione di desideri e bisogni.

Venere sarà un'ottima alleata, rendendo delicatamente partecipi di ogni più piccolo desiderio della persona amata: una magica serata estiva da vivere intensamente non ve la toglierà nessuno. Per chi è single, l'orizzonte si prospetta con nuove opportunità. Potreste incontrare nuove persone e vivere situazioni stimolanti per i sentimenti. Mostratevi entusiasti, lasciate andare gli impegni superflui e dedicarvi a ciò che vi interessa di più in ambito amoroso. Anche sul lavoro, vi attendono piacevoli sensazioni: la vostra originalità vi permetterà di guadagnare apprezzabili riconoscimenti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 7 agosto.