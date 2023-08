L'oroscopo della giornata di domenica 6 agosto prevede energia e passione per l' Ariete, forte di un meravigliosa Luna in congiunzione, mentre il Sagittario potrà contare sul sostegno del partner per prendere importanti decisioni. Il Toro cercherà di riportare un po’ di stabilità all'interno del proprio rapporto, mentre per lo Scorpione non ci saranno grandi novità in amore.

Vediamo nel dettaglio tutte le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 6 agosto.

Previsioni oroscopo domenica 6 agosto 2023 segno per segno

Ariete: sarà una domenica interessante per quanto riguarda i sentimenti .

Single oppure no, con la Luna in congiunzione e Venere in trigono, energia e passione riempiranno il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza attivi, ma non sarete tra i migliori del settore attualmente. Voto - 8️⃣

Toro: sarà importante per voi cercare di riportare un po’ di stabilità all'interno del vostro rapporto durante questa giornata di domenica. Anche voi single sarete più aperti e socievoli, ciò nonostante meglio non avere grandi aspettative. In ambito lavorativo invece potrete po’ puntare in alto e poter gestire incarichi più ingenti. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Godrete del favore della Luna e di Venere, che renderanno questa domenica davvero appagante per voi e per il partner.

In ambito lavorativo abbiate la pazienza di attendere le occasioni giuste per voi per poter centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Cancro: il lavoro vi sta dando finalmente delle soddisfazioni secondo l'oroscopo. State andando molto bene, per questo motivo, questa giornata di domenica potrete rallentare un po’ il ritmo, e concentrarvi di più sulla vostra relazione sentimentale.

Il partner in questo periodo avrà bisogno di voi. Voto - 7️⃣

Leone: ultima giornata della settimana gradevole in amore. La Luna e Venere renderanno magica questa domenica, trascinandovi in vortice di passione insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci qualche occasione per voi, ma dovrete essere in grado di sfruttarla.

Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale discreta per voi in questa giornata di domenica. In amore ci sarà una piacevole tranquillità tra voi e il partner, ciò nonostante faticherete a dare vita a momenti estremamente romantici. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio saranno vostri alleati, così come Giove in trigono, e sarete in grado di gestire bene le vostre mansioni, anche con un quantitativo di risorse limitato. Voto - 8️⃣

Bilancia: la settimana non si concluderà nel migliore dei modi in amore, anche se ci sarà ancora un certo ottimismo in voi. La Luna infatti sarà opposta, e tra voi e il partner potrebbe mancare quella complicità che vi spinge a mostrare i vostri sentimenti. Sul fronte professionale sarà un periodo lento per voi, con pochi stimoli per cercare di raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 6️⃣

Scorpione: non ci saranno grandi novità in campo amoroso in questa giornata di domenica, colpa di questo cielo poco stimolante nei vostri confronti. In ogni caso, se volete vivere un rapporto migliore, dovrete rimboccarvi le maniche e prestare più attenzione alla persona che amate. In ambito professionale avrete buone abilità, che se espresse bene porteranno a interessanti benefici. Voto - 7️⃣

Sagittario: potrete contare sul sostegno del partner e di stelle come la Luna e Venere in questa giornata di domenica. Vi piacerà godere della compagnia della persona che amate, e anche voi single sarete più socievoli e simpatici. Sul fronte professionale sviluppare alcuni progetti non sarà semplice con questo cielo, ciò nonostante non vi arrenderete e vi darete da fare.

Voto - 7️⃣

Capricorno: ultima giornata della settimana complicata per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in quadratura dal segno dell'Ariete, che porterà qualche difficoltà all'interno del vostro rapporto. Nel lavoro Marte e Mercurio saranno favorevoli, pronti ad aiutarvi nei vostri progetti professionali. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto in questa domenica di agosto. Non godrete di una relazione estremamente romantica, considerato Venere in cattivo aspetto, ciò nonostante ci sarà una maggior tranquillità all'interno del vostro rapporto. Nel lavoro non mettete in discussione i progetti degli altri, perché potreste non avere la preparazione adeguata.

Voto - 6️⃣

Pesci: sarà una domenica discreta per il vostro rapporto sentimentale. Il rapporto tra voi e il partner sarà regolato da queste stelle, che lo renderanno più appagante. Nel lavoro riuscirete a cavarvela grazie a Giove e Saturno favorevoli, ma non spiccherete per doti e abilità. Voto - 7️⃣