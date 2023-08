L'oroscopo della giornata di lunedì 28 agosto vede i Leone sperimentare nuove emozioni grazie alla presenza benefica della Luna e di Venere, mentre Vergine sarà abbastanza determinata a inseguire i propri obiettivi professionali. Ariete sentirà la necessità di staccare per un po’ dal lavoro, mentre le amicizie saranno fondamentali nella vita dei Bilancia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 28 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 28 agosto 2023 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà molto bene per quanto riguarda il profilo sentimentale, grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere.

Single oppure no, sarà facile stabilire una buona sintonia con le persone che amate. Nel lavoro invece potreste sentire la necessità di staccare la spina per un po’, colpa anche degli effetti di Marte opposto. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale altalenante secondo l'oroscopo. Se sul fronte professionale potrete contare su buone stelle come Mercurio e Giove affinché i vostri progetti possano rivelarsi un successo, in amore dovrete fare i conti con Venere in quadratura. Non sempre sarete in grado di poter vivere una relazione affiatata. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna sarà in opposizione dal segno del Sagittario anche in questa giornata di lunedì. Secondo l'oroscopo bisognerà avere pazienza, e cercare di non cadere in possibili litigi che possono rovinare l'intesa con il partner.

Nel lavoro attenzione agli imprevisti finanziari. Voto - 6️⃣

Cancro: quadro astrale nel complesso equilibrato. L'oroscopo della giornata di lunedì vi vedrà abbastanza attivi in amore, da saper sfruttare alcuni momenti della giornata da dedicare interamente alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non mancheranno, ma dovrete raggruppare tutte le vostre energie.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale che vedrà la Luna e Venere in buon aspetto. Sarete in vena di sperimentare nuove emozioni, che possano rendere ancora più stimolante il vostro rapporto. Nel lavoro avrete più energie da spendere nei vostri progetti. I lavori di gruppo saranno tra i più produttivi. Voto - 9️⃣

Vergine: sarete particolarmente determinati secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Seguirete i vostri obiettivi, e con l'aiuto di Mercurio e Giove farete del vostro meglio. Sul fronte sentimentale ci sarà una piacevole stabilità con il partner, che vi permetterà di superare ogni difficoltà del vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un lunedì scoppiettante sul fronte sentimentale. Il rapporto con il partner rappresenta tutto per voi, ma anche le amicizie saranno fondamentali, soprattutto in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi darà buone energie, utili non solo per i vostri progetti professionali. Voto - 9️⃣

Scorpione: periodo produttivo sul fronte professionale per i nati nel segno. Riuscirete a rimanere concentrati sui vostri progetti, raggiungendo buoni risultati.

Sul fronte amoroso invece sarete piuttosto distratti nei confronti del partner. Il vostro modo di amare infatti, non sempre potrebbe essere apprezzato. Voto - 6️⃣

Sagittario: un ottimo inizio di settimana per quanto riguarda i sentimenti. Cuori solitari oppure no, godrete della Luna in congiunzione, e insieme a Venere in trigono, non mancheranno momenti da batticuore con il partner. Nel lavoro dimostrerete maggiore curiosità e interesse in quel che fate, merito anche di Marte in sestile. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di lunedì nel complesso piacevole in amore. Anche se queste stelle non saranno particolarmente influenti, sarete in grado di costruire un buon legame con la persona che amate. Nel lavoro sarà necessario non prendere in carico troppe mansioni contemporaneamente affinché possiate gestirle al meglio.

Voto - 7️⃣

Acquario: periodo stabile in amore secondo l'oroscopo, merito della Luna in sestile, che vi darà l'occasione di portare maggiore equilibrio nella vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo Marte in trigono vi renderà più attivi, e con un po’ di voglia in più per sviluppare i vostri progetti professionali. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale poco invitante in questa giornata di lunedì. La Luna in quadratura potrebbe rendervi poco romantici nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale prenderete i vostri progetti con il giusto impegno, senza affaticarvi troppo. Voto - 6️⃣