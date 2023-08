L'oroscopo della giornata di lunedì 7 agosto vedrà un Toro più maturo dal punto di vista sentimentale, mentre Scorpione sarà un pò troppo permaloso. Venere in sestile permetterà ai nativi Gemelli di essere più sdolcinati in amore, mentre Bilancia dovrà trovare la quadra nei propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 7 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 7 agosto 2023 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà con la Luna che lascerà il vostro cielo secondo l'oroscopo. Poco male. Potrete ancora contare su Venere in trigono per sentirvi davvero bene insieme alla persona che amate.

Sul fronte professionale alcune saranno davvero efficaci, altre richiederanno maggior impegno e pazienza. Voto - 8️⃣

Toro: dimostrerete maggior maturità in questa giornata di lunedì grazie alla Luna in congiunzione. Certo, Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante cercherete di vivere il vostro rapporto con maggior impegno. Nel lavoro sarà un lunedì stimolante per voi, con una gran voglia di fare e idee interessanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: il lavoro non sarà dei migliori in questo periodo secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Prenderete i vostri progetti con diplomazia, ma per riuscire a tornare al vertice dovrete impegnarvi ancora molto. Sul fronte amoroso Venere in sestile vi permetterà di essere più sdolcinati, e la vostra relazione di coppia sarà davvero appagante.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale migliore in questa giornata di lunedì per voi nativi del segno. L'astro argenteo sarà dalla vostra parte in questo periodo, e il vostro rapporto ne beneficerà particolarmente. In ambito lavorativo sarà il miglior periodo dell'anno per voi nativi del segno, con risultati spesso sopra le aspettative.

Voto - 9️⃣

Leone: non sarà un ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno. La Luna si troverà in quadratura dal segno del Toro e, anche se ci sarà Venere in congiunzione, non sempre il vostro rapporto potrebbe rivelarsi così appagante. In ambito lavorativo sarete produttivi, ma non sempre i risultati potrebbero rispecchiare le vostre aspettative.

Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali favorevoli sul fronte sentimentale grazie alla Luna in trigono dal segno della Vergine. Single oppure no, sarà facile per voi mantenere un buon rapporto con la persona che amate, e godere di momenti davvero appaganti. Per quanto riguarda il lavoro godrete di buone stelle come Marte e Mercurio per centrare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata stabile sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, il rapporto tra voi e il partner sarà piacevole, ma per dare vita a momenti romantici dovrete metterci anche del vostro. Sul fronte lavorativo invece questo cielo non sarà così favorevole, e sarà necessario trovare la quadra per i vostri progetti per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, potreste essere un pò troppo permalosi in questa giornata di lunedì. Non inizierà benissimo la settimana, e il vostro rapporto con il partner potrebbe farsi complicato. Nel lavoro queste stelle vi assisteranno, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di lunedì positiva per quanto riguarda i sentimenti, grazie a Venere in trigono dal segno amico del Leone. Godrete di una relazione di coppia affiatata, piena di momenti davvero appaganti. Per quanto riguarda il lavoro dovrete fare i conti con questo cielo complicato, che porterà diversi ostacoli tra voi e i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: i buoni sentimenti tra voi e il partner non mancheranno in questa giornata di lunedì.

Inizierete molto bene la settimana e vi sentirete davvero bene insieme alle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete un punto di riferimento attualmente, con risultati davvero interessanti grazie a Marte, Mercurio, Giove e Saturno ben allineati. Voto - 9️⃣

Acquario: non sarà un inizio di settimana favorevole per voi nativi del segno, colpa della Luna in quadratura e Venere in opposizione. Single oppure no, non sarà facile entrare in sintonia con la persona che amate. Sul fronte professionale dimostrerete impegno in quel che fate, e ciò vi farà onore, ciò nonostante sarà difficile inseguire i vostri obiettivi in questo periodo dove tante stelle saranno contrarie. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo più soddisfacente sul fronte sentimentale per voi nativi del segno.

La Luna sarà in buon aspetto, e vi permetterà di godere di un momenti pieni d'amore insieme alla vostra anima gemella. In ambito professionale non avrete sempre buone idee, ma sarete comunque una risorsa valida all'interno del vostro team. Voto - 7️⃣