L'oroscopo della giornata di mercoledì 23 agosto vedrà uno Scorpione favorito in amore dalla Luna in congiunzione, mentre Toro potrebbe essere un po’ troppo acido in amore. Vergine curerà di più il proprio aspetto, mentre Pesci dimostrerà sincerità nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 23 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 23 agosto 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale solida in questa giornata di mercoledì. Venere vi permetterà di trarre benefici dal vostro rapporto, e godere di una relazione appagante.

Sul fronte professionale troverete la motivazione necessaria a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale non particolarmente entusiasmante secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Pazienza e comprensione non saranno il vostro forte, complice anche stelle come la Luna e Venere in cattivo aspetto, che potrebbero rendervi un po’ troppo acidi. Positivo invece il settore professionale. Marte, Mercurio e Giove vi permetteranno di raggiungere risultati spesso sopra la media. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno, anche se ultimamente non siete stati così amabili nei confronti del partner. Avrete bisogno infatti di ritrovare la giusta armonia con la vostra fiamma.

Sul fronte professionale non dovrete escludere imprevisti o ritardi nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale piacevole nel corso di questa giornata di mercoledì. La Luna in trigono dal segno dello Scorpione renderà migliore il rapporto con la persona che amate. Se avete avuto delle discussioni, sarà il momento giusto per parlarne e cercare di risolvere le cose.

Molto bene anche il lavoro, che vi sta dando finalmente importanti soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Leone: giornata di mercoledì che vedrà la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. Anche le attività più ordinarie potrebbero rivelarsi poco romantiche. Non fatene una tragedia, una piccola pausa potrebbe anzi rinvigorire il vostro rapporto.

Nel lavoro, se siete riusciti a entrare a far parte di nuovi progetti, non vi resta che dare il meglio di voi e dimostrare il vostro valore. Voto - 7️⃣

Vergine: in questa giornata di agosto tenderete a curare di più il vostro aspetto secondo l'oroscopo. Ci terrete tanto al vostro rapporto, anche dal punto di vista fisico. La Luna in sestile inoltre vi darà una mano nella vostra causa. Sul fronte professionale Marte sta per lasciarvi, ciò nonostante sarete ancora abbastanza motivati da riuscire a dare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una giornata difficile dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in opposizione. Non sempre i vostri sentimenti nei confronti del partner saranno chiari, oppure farete fatica ad esprimerli.

Sul fronte professionale potrebbero presto arrivare offerte che non potrete rifiutare. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarete favoriti dalla Luna in congiunzione in questa giornata di mercoledì, che vi darà quella spinta di cui avrete bisogno per ridare slancio al vostro rapporto. Se siete single rimettetevi in gioco, ma senza avere pretese alte fin da subito. In ambito professionale, con la vostra affidabilità, sarà possibile poter ambire a progetti più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere in trigono vi permetterà di dare adito al vostro amore nei confronti del partner. Anche voi single sarete più aperti e con la voglia di condividere di più di voi stessi.

In ambito lavorativo ci vorrà tempo prima di risalire, per cui non abbiate fretta. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì piacevole in amore. Questo cielo vi metterà di buon umore, e apprezzerete molto la vostra relazione di coppia, e tutto ciò che il partner fa di buono per voi. Positivo anche il settore professionale, grazie al sostegno di Marte e Mercurio, che vi guideranno nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale complicata in questa giornata di mercoledì. La Luna in quadratura potrebbe essere motivo di malumore, che potreste riversare nei confronti del partner. In ambito lavorativo Giove sta per avvicinarsi in una posizione più invitante per voi. Per il momento però bisognerà avere molta pazienza.

Voto - 6️⃣

Pesci: dimostrerete maggior sincerità nei confronti del partner, grazie alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione. Se siete single, il vostro animo gentile e delicato non passerà inosservato. Nel lavoro la creatività non sarà il vostro forte a causa di Mercurio opposto. Fortunatamente, avrete Giove e Saturno favorevoli per cercare di proporre buoni progetti. Voto - 7️