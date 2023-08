L'oroscopo della giornata di sabato 5 agosto prevede una Luna piena posarsi nel segno dell'Ariete, che vivrà al meglio la propria storia d'amore, mentre Sagittario godrà di un'ottima sintonia con il partner. Mercurio in sestile a Scorpione darà al segno d'acqua discrete occasioni professionali, mentre un po’ di stress e stanchezza potrebbero colpire i nativi Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 5 agosto.

Previsioni oroscopo sabato 5 agosto 2023 segno per segno

Ariete: inizierete il weekend al meglio delle aspettative con questa splendida Luna piena in congiunzione.

Soprattutto voi single sarete pieni di fascino, e sarà possibile conquistare la vostra fiamma. Sul fronte professionale avrete idee interessanti da sviluppare, ciò nonostante dovrete tenere d'occhio le vostre finanze. Voto - 8️

Toro: questo fine settimana potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno. L'astro argenteo si metterà alle vostre spalle, lasciando spazio a Venere in quadratura. Potreste sentirvi un po’ giù di morale e non sarete così attivi all'interno del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone energie da sfruttare, ma attenzione a non prendere in carico troppe mansioni. Voto - 6️⃣

Gemelli: ottima giornata per voi secondo l'oroscopo. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, e vi darà una mano a vivere un rapporto davvero romantico.

Sul fronte professionale invece un po’ di stress e stanchezza potrebbero colpirvi a causa di stelle come Marte e Mercurio in quadratura. Attenzione anche a Saturno in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Cancro: dedicherete molte energie ai vostri progetti professionali in questa giornata di sabato. Purtroppo non si potrà dire la stessa cosa in ambito sentimentale.

L'astro argenteo infatti sarà in quadratura dal segno dell'Ariete, e il vostro rapporto con il partner potrebbe non essere così emozionante. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di sabato convincente sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Godrete di un ottimo cielo per dare vita a un rapporto splendido con il partner, soprattutto voi nati nella prima decade.

Nel lavoro sarà un periodo più rilassato per voi, che dovrete sfruttare per riordinare le idee e ripartire più carichi di prima. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo in risalita sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà agire in una posizione migliore, e tra voi e il partner ci sarà una migliore intesa. Sul fronte professionale Mercurio e Marte attivi vi permetteranno di gestire con il giusto impegno i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: non vi sentirete particolarmente romantici in questo sabato di agosto. La Luna vi spingerà ad essere più chiusi in amore, e il vostro rapporto non ne gioverà particolarmente. In ambito professionale la determinazione non vi mancherà, ma per i buoni risultati dovrete avere molta pazienza.

Voto - 6️⃣

Scorpione: Mercurio e Marte in sestile dal segno della Vergine vi daranno discrete occasioni sul fronte professionale secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Sul fronte amoroso invece Venere prenderà nuovamente piede in modo negativo sulla vostra relazione di coppia, causandovi qualche piccolo dispiacere. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali favorevoli in ambito amoroso per voi. Tra voi e il partner ci sarà una splendida sintonia, che accenderà il vostro rapporto. Anche voi single sarete più gentili e di buone emozioni. Sul fronte professionale invece dovrete prendere la direzione giusta per i vostri progetti, che ultimamente sembra che stiano per naufragare. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete.

Sarà una giornata tranquilla, forse troppo per cercare di vivere un rapporto sereno. In ogni caso, sarà importante non cercare scuse per causare litigi. Molto bene invece il settore professionale, che vedrà un cielo davvero adatto per raggiungere importanti obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: l'astro argenteo vi darà una mano secondo l'oroscopo di sabato. Dire di sì al partner per ogni motivo però non sarà la risposta giusta per godere di un rapporto migliore. In ambito lavorativo non sarete così attivi in questo periodo, colpa anche di questo cielo e di progetti non particolarmente motivanti per voi. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna lascerà il vostro cielo all'inizio di questo fine settimana, ciò nonostante il vostro rapporto con il partner non sarà così male. Anche in ambito lavorativo sarete abbastanza attivi grazie a Giove e Saturno, ma attenzione a non dare nulla per scontato, considerato che avrete Marte e Mercurio opposti. Voto - 8️⃣