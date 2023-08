Le previsioni zodiacali di settembre 2023 forniscono tutte le informazioni necessarie sui dodici segni dello zodiaco per quanto riguardo la fortuna. Il Sagittario potrà togliersi delle buone soddisfazioni, mentre per i Pesci sarà un periodo altalenante.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il mese di settembre per voi sarà un momento particolarmente fortunato, soprattutto per quel che riguarda l'aspetto lavorativo e la vita familiare. Buone notizie anche dal punto di vista dei guadagni.

Toro: per voi potrebbe non essere un mese determinante, sarà piuttosto un periodo di passaggio dove mettere a punto delle idee per il futuro.

La fortuna non vi girerà le spalle ma non ci saranno situazioni degne di nota.

Gemelli: settembre sarà un mese molto fortunato e non solamente sotto alcuni punti di vista, riuscirete a pianificare in maniera importanti alcuni progetti che risulteranno determinanti. La fortuna vi aiuterà a ottemperare a tutti i vostri impegni.

Cancro: buone notizie soprattutto nel caso che siate single, saranno diversi gli incontri che potrete fare e le nuove conoscenze che riuscirete a effettuare. Anche sul lavoro ci potrebbero essere delle belle novità.

Leone: tutti i sacrifici fatti in passato verranno concretizzati in questo mese e saranno tanti i frutti che riuscirete a raccogliere. Ne sarà valsa particolarmente la pena, vedrete che risulterete soddisfatti e fortunati.

Vergine: potrebbe non essere un mese particolarmente fortunato, le difficoltà saranno diverse ma voi non arrendetevi e cercate di limitare i danni. Dopotutto non pioverà per sempre e la fortuna comunque aiuta sempre gli audaci.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: questo sarà probabilmente un mese di passaggio e la fortuna andrà ricercata nei periodi successivi.

Molto però potrebbe dipendere da ciò che si programmerà a settembre, quindi state attenti a non sonnecchiare troppo.

Scorpione: quello di settembre sarà il vostro mese, soprattutto per quel che concerne l'aspetto professionale. La fortuna vi siederà accanto e non vi abbandonerà molto facilmente, tante le opportunità che sarete chiamati a cogliere.

Sagittario: se l'estate non è andata come vi aspettavate, questo mese potrà farvi togliere migliori soddisfazioni. Sono diverse le opportunità che potrete cogliere e se siete single per voi potrebbe essere una ghiotta occasione.

Capricorno: secondo le stelle il vostro non sarà uno dei segni più fortunati del mese di settembre, l'aspetto lavorativo così come quello sentimentale non vi arrideranno particolarmente. Alcuni progetti potrebbero per il momento non vedere la fine.

Acquario: la fortuna potrebbe voltarvi un pochino le spalle. Non sarà il miglior mese dal punto di vista sentimentale e anche il lavoro non sarà particolarmente produttivo. Attenzione anche alle spese, troppe e inutili.

Pesci: il mese di settembre sarò per voi particolarmente altalenante, non disperate però perché la fortuna sarà dalla vostra parte e riuscirete a essere voi padroni del vostro destino. Non sarà tutto positivo, ma buona parte si.