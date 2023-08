L'Oroscopo della giornata di venerdì 11 agosto vedrà i nativi in Sagittario più polemici in amore, mentre Leone sarà adorabile grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. L'autostima dei Pesci potrebbe non essere delle migliori, mentre Acquario dovrà ancora crescere e maturare in amore.

Vediamo, nel dettaglio, l'oroscopo della giornata di venerdì 11 agosto.

Previsioni oroscopo venerdì 11 agosto 2023 segno per segno

Ariete: giornata interessante dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, e la Luna e Venere vi aiuteranno a rafforzare il legame che vi unisce.

In ambito lavorativo non abbiate paura di affrontare nuove sfide. Con il giusto impegno, potreste raggiungere risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale non proprio entusiasmante. Venere avrà campo libero in questo periodo, e potrebbe essere motivo di qualche piccolo dispiacere con il partner. Nessun problema, invece, per quanto riguarda il lavoro, grazie al sostegno di Mercurio e Marte che vi aiuteranno a gestire le vostre mansioni con responsabilità. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrologiche ottime dal punto di vista sentimentale. Considererete il vostro rapporto come la cosa più importante al mondo, e non smetterete di dimostrare le vostre emozioni e di dedicare tutte le vostre attenzioni al partner.

In ambito lavorativo sarà necessario fare bene i conti per i vostri affari, in modo tale da sapere come agire. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un venerdì stabile in ambito amoroso per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante godrete di un'intesa piacevole con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, i vostri progetti stanno andando avanti abbastanza bene.

Ambirete piuttosto in alto, e questo cielo vi assisterà a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Leone: sarete adorabili nei confronti del partner secondo l'oroscopo di venerdì 11 agosto; merito della Luna e di Venere in buon aspetto, che stanno rendendo quest'estate davvero unica, consentendovi di respirare amore ogni giorno.

Nel lavoro non sarete particolarmente brillanti, ciò nonostante l'impegno e la voglia di poter ambire a qualcosa di più non mancherà. Voto - 8️⃣

Vergine: evitate di cadere nei tranelli sul fronte amoroso. La Luna in quadratura, infatti, potrebbe essere motivo di qualche discussione con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, sarete pieni di energie e determinazione, con le idee giuste per poter ambire al successo. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli. Insieme a Venere in sestile, riuscirete a mantenere un ottimo rapporto con la vostra anima gemella, con amici e familiari. In ambito lavorativo sarete di buon umore, e con le intenzioni giuste per provare a gestire al meglio le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un venerdì sufficiente secondo l'oroscopo. Il rapporto tra voi e il partner non brillerà particolarmente, ma non sarà nemmeno un disastro. Sul fronte professionale avrete buone idee grazie a Mercurio in sestile, e con Marte favorevole avrete energie a sufficienza da applicare alle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in opposizione potrebbe rendervi piuttosto polemici nei confronti del partner. Anche se Venere sarà in buon aspetto, sarà importante non eccedere verso la vostra anima gemella. Nel lavoro dovrete evitare le distrazioni: sarà importante trovare una nuova direzione. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo, godrete di una relazione abbastanza affiatata, fatta di momenti tranquilli e romantici. Per quanto riguarda il lavoro, questo cielo sarà più che adeguato a mettere insieme progetti ben fatti, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Acquario: dovrete crescere ancora in amore affinché il vostro rapporto possa tornare a funzionare. Se siete single, avrete bisogno di riscoprire voi stessi per poter vivere momenti migliori. Nel lavoro questo periodo vi permetterà di prendervi una piccola pausa da certi progetti che vi stanno stancando molto. Voto - 6️⃣

Pesci: la vostra autostima potrebbe non essere delle migliori a causa della Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Il vostro rapporto non sarà particolarmente appagante, ma non attraverserà una crisi. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a non cimentarvi in progetti fuori dalla vostra portata. Voto - 6️⃣