L'oroscopo della fortuna di lunedì 28 agosto 2023 rivede il ritorno eccezionale delle energie da parte del segno dei Pesci, mentre il Cancro sarà supportato interamente dalla fortuna di Giove. Per lo Scorpione ci saranno opportunità di lavoro, mentre non sarà un bel periodo per i segni di Fuoco.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per quanto riguarda la fortuna.

L'oroscopo del 28 agosto per la fortuna: affari gratificanti per Capricorno

1° Cancro: la bella fortuna che vi regalerà il pianeta Giove sarà per voi fonte di successi e guadagni, di benessere e di serenità.

Sarà giunto il momento di rivitalizzare le vostre finanze con qualche investimento che potrebbe semplificare la vostra vita quotidiana.

2° Pesci: finalmente riacquisterete le energie di cui avete bisogno, che vi faranno sentire attivi e pimpanti sulle finanze, ma soprattutto sul lavoro. I progetti che avevate in mente di fare ora più che mai troveranno una spinta molto celere che vi darà anche delle forti gratificazioni personali.

3° Vergine: vitali sul lavoro. Sarete delle vere e proprie macchine in grado di sviluppare una creatività molto ricercata e allo stesso tempo alquanto semplice. Con la squadra di lavoro potrebbe crearsi una intesa che durerà per tutto l'arco della giornata di lunedì 28 agosto 2023.

4° Capricorno: gli affari andranno a gonfie vele, complice una atmosfera di distensione che nella vostra squadra di lavoro la farà da padrone, in questo momento. Il rientro sul lavoro non sarà poi così traumatico come avevate pensato.

Sorprese per Bilancia

5° Bilancia: potreste avere una bella sorpresa decisamente fortunata che sovrasterà molti dei vostri guadagni attuali.

Potreste dire arrivederci ad alcuni sacrifici che altrimenti eravate costretti a fare, mentre con la squadra di lavoro la creatività sarà ai massimi livelli.

6° Scorpione: le opportunità di lavoro si faranno sempre più numerose, e con il trascorrere della giornata le occasioni di avere qualche colpo di fortuna saranno salvifiche per le vostre finanze.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo anche le energie miglioreranno a vista d'occhio.

7° Ariete: la fortuna sarà ancora buona, ma si appresterà a un calo in serata che non ammette deroghe. La mattinata quindi sarà una buona occasione per sfruttare qualche iniziativa e trarla a vantaggio dei vostri guadagni. La salute sarà da salvaguardare in questo momento particolare.

8° Acquario: state risollevando le vostre sorti finanziarie grazie alla vostra intraprendenza e in questa giornata avrete in meno le carte vincenti per poter avere a che fare con guadagni eccezionali. Secondo l'oroscopo sarete poco energici in serata, però abbastanza appagati.

Toro in calo

9° Toro: anche se la fortuna potrebbe essere leggermente in calo, non demorderete se avete da fare delle iniziative che potranno risollevare le vostre finanze.

I progetti saranno pronti nel cassetto, vi basterà tirarli fuori e mostrarli al momento opportuno.

10° Sagittario: questa giornata potrebbe essere molto dura sul lavoro. La mole di impegni a cui sarete sottoposti potrebbe essere molto ardua da affrontare, soprattutto con delle energie che non avranno modo di collaborare. Secondo l'oroscopo avrete anche qualche situazione molto tesa a cui far fronte.

11° Gemelli: avrete una forte difficoltà di concentrazione e spesso e volentieri potreste lasciarvi andare a una pausa di troppo. Farvi una breve vacanza che vi possa ristorare potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione, anche solo per qualche ora.

12° Leone: purtroppo questa giornata sarà completamente ferma e priva di stimoli interessanti che possano far evolvere la vostra carriera. Nessuna situazione positiva si riscontrerà nemmeno nella cerchia dei colleghi, ora molto tesi e ritirati nei propri affari.