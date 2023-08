L'oroscopo della fortuna di settembre 2023 regalerà delle sorprese decisamente succulenti per i nati sotto i segni di fuoco, in particolare per il Sagittario, mentre il Leone usufruirà di un periodo di riposo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo mensili per tutti i segni dello zodiaco sul versante della fortuna.

L'oroscopo della fortuna di settembre 2023: Sagittario creativo

1° Sagittario: la vostra creatività conoscerà una rinascita. Ora le vostre idee saranno come un dono che riuscirete a sfruttare per guadagnare parecchio e fiutare i giusti affari.

2° Leone: riposo. Questo mese sarà fatto di riposo, di distensione e di soddisfazioni da raccogliere. Negli ultimi tempi vi siete dedicati molto al lavoro, e questo atteggiamento inciderà positivamente negli affari del mese di settembre 2023. Non avrete rivali nell'affrontare delle questioni burocratiche, secondo l'oroscopo potreste anche fare dello shopping in cerca di un po' di relax dalle faccende quotidiane.

3° Pesci: sarete molto impegnati, ma questi impegni potrebbero regalarvi moltissime soddisfazioni, a cominciare dall'ambito pecuniario. I progetti che avete in programma saranno sicuramente conclusi prima che finisca il mese, portandovi ad avere anche molta più autostima nei confronti di voi stessi.

Con la squadra di lavoro si creerà una bella atmosfera, e grazie a questa potreste collezionare parecchi successi.

4° Ariete: avrete una predisposizione molto efficace nei confronti di quei progetti che ora potrebbero costituire un punto di svolta per la vostra carriera professionale. L'oroscopo di settembre porterà anche delle sorprese pecuniarie che rivitalizzeranno la vostra voglia di fare shopping non solo per voi stessi ma anche per le persone care.

Buone notizie per il lavoro per l'Acquario

5° Gemelli: opportunità ottime. Le nuove occasioni che si presenteranno nel corso del mese di settembre potrebbero essere utili per concretizzare i progetti a cui tenete. Con i guadagni sarà realmente un periodo abbastanza fortunato, ma non mancherà una collaborazione solida che vi darà anche la spinta giusta a fare sempre meglio.

La fortuna stavolta toccherà anche la salute, vi sentirete di fatto rivitalizzati.

6° Acquario: ci saranno buone notizie per il lavoro, ma prima che possiate pensare di guadagnare dovreste vedere dei risultati, cosa che avverrà necessariamente nella seconda metà del mese. Le energie non mancheranno, e nemmeno l'atmosfera con i colleghi sarà negativa. Ma gli impegni potrebbero essere incalzanti, solo poche volte nel mese potrete concedervi degli sfizi e godere di un po' di tempo libero da trascorrere come più vi piace.

7° Scorpione: essere concentrati sul lavoro in questo momento potrebbe portarvi moltissime novità nel corso del mese di settembre, a cominciare da affari molto remunerativi dal punto di vista pecuniario.

Non mancheranno le soddisfazioni ma il prezzo in energie potrebbe essere abbastanza significativo. Potreste però dare un senso alla fine del mese con un affare molto ambizioso che per forza di cose sfocerà nel mese successivo.

8° Toro: questo settembre sarà un mese di transizione verso un periodo sempre più florido. Ora però sarà il momento di impegnarvi, di mettere da parte le diatribe nella vostra squadra di lavoro e di dare un po' di respiro ai progetti che vorreste concludere quanto prima. L'umore di tanto in tanto non sarà dei migliori, ma saprete reagire senza cadere nello sconforto.

Bilancia con poche novità

9° Capricorno: affaticati. Purtroppo per il vostro segno si prospetta un mese molto impegnativo con il lavoro, tanto che potrebbe subentrare facilmente lo stress che avete cercato di evitare nel corso dei mesi precedenti.

Potrebbero essere necessari dei piccoli sacrifici che vi porteranno ad essere sempre più parsimoniosi.

10° Cancro: potreste confondere le questioni professionali più pressanti con quelle che potrete sicuramente procrastinare e questo potrebbe essere alquanto controproducente per il lavoro, gli affari e anche per i guadagni. Purtroppo la fortuna in calo potrebbe incidere negativamente anche sulla concentrazione, mentre fare qualche sacrificio ora come ora potrebbe mettervi al riparo da eventuali perdite importanti.

11° Vergine: potreste trovare parecchi ostacoli sul vostro cammino e non sarà affatto scontato prendere in considerazione l'idea di fermarvi per un po'. La fortuna adesso potrebbe fare qualche piccolo sgarro anche sul piano della concentrazione, distraendovi laddove purtroppo non sarà molto utile.

Ora la creatività potrebbe esserci ma non essere del tutto risolutiva.

12° Bilancia: questo mese potrebbe essere decisamente carente di novità e di prospettive di crescita per la vostra carriera. Avrete anche qualche piccolo sacrificio da fare se vorrete arrivare ad avere un po' di denaro in vista di qualche spesa importante. Secondo l'oroscopo di settembre 2023 anche la salute potrebbe aver bisogno di maggior cura. Stancarvi troppo potrebbe essere controproducente per le energie, oltre che per la mente.