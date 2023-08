Nella giornata di lunedì 14 agosto 2023, l'Oroscopo della fortuna vede il segno del Vergine in rialzo con gli affari, seguito dal segno del Capricorno. Ci saranno degli investimenti per il segno del Cancro, mentre per il Sagittario il ribasso sarà inevitabile.

A seguire le previsioni dell'oroscopo del 14/08 per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna di lunedì: Toro fortunato

1° Vergine: lo scenario eccellente con gli affari che si verificherà potrebbe essere determinante per la vostra carriera. Secondo l'oroscopo infatti potreste osare qualche progetto ambizioso che vi darà anche degli aumenti pecuniari senza precedenti.

2° Capricorno: ora ci saranno i guadagni che avevate sognato e che potrebbero essere un trampolino di lancio verso un investimento che potrebbe cambiare in meglio la vostra quotidianità. Fare una pausa in questo momento sarà stimolante per la creatività.

3° Cancro: avrete a che fare con un investimento che soddisferà le vostre esigenze personali ma anche quelle dell'intera famiglia. La squadra di lavoro potrebbe farvi sentire al centro dell'attenzione grazie a qualche progetto che si rivelerà eccellente su tutti i fronti.

4° Toro: le vicende professionali saranno illuminate da una fortuna nuova che spesso e volentieri vi darà delle gratificazioni sempre nuove. La giornata di lunedì vedrà un balzo in avanti della fortuna che sotto il profilo burocratico, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

Leone energico

5° Leone: con le vostre sole forze potreste essere in grado di richiamare a voi tutta la fortuna di cui avete bisogno. Fare affari adesso potrebbe essere un espediente per mettere in pratica qualcosa che avete imparato di recente, secondo l'oroscopo.

6° Scorpione: una sorpresa pecuniaria vi potrebbe essere di enorme aiuto per far fronte a delle spese importanti.

Secondo l'oroscopo anche il lavoro potrebbe subire dei miglioramenti sotto il profilo professionale, per cui aspettatevi delle gratificazioni ottimali.

7° Acquario: lanciarvi in qualche avventura professionale potrebbe avere dei risvolti positivi, soprattutto in questo periodo di curiosità che la vostra mente ha destato. La fortuna potrebbe regalarvi delle belle esperienze che vi daranno anche una maggiore maturità professionale.

8° Pesci: avrete qualche piccolo sprazzo di fortuna che vi darà delle soddisfazioni abbastanza remunerative. Secondo l'oroscopo avrete delle energie che riusciranno a sopperire alla mancanza di qualche asso nella manica che potrebbe fare la differenza.

Gemelli solitario sul lavoro

9° Gemelli: vi sentirete a vostro agio lavorando in solitaria, magari con le vostre metodiche, perché con una squadra potreste non essere in grado di mettervi d'accordo sulle scelte da fare e finire con il far nascere alcuni conflitti che non hanno motivo di esistere.

10° Ariete: al momento il calo della fortuna a vostra disposizione potrebbe essere così importante da pensare di avere un po' di pausa. Gli affari potrebbero subire un calo che spesso e volentieri c'è stato ma non in modo così importante.

Le energie anch'esse in calo potrebbero essere causa di stress.

11° Sagittario: purtroppo dovrete cercare di forzare una pausa che avevate in programma da molto ma che non avete auto la volontà di concretizzare. Lo stress potrebbe innalzarsi e impedirvi anche di fare la cosa più semplice. Tenetelo d'occhio e potrebbe rivelarsi meno pesante.

12° Bilancia: la noia potrebbe farvi perdere sensibilmente l'entusiasmo e di conseguenza anche la concentrazione. Anche alcuni fattori esterni potrebbero mettere a repentaglio le questioni professionali. Fate attenzione al denaro, sta lasciando troppo velocemente le vostre tasche.