L'oroscopo della fortuna di lunedì 21 agosto 2023 regala delle sorprese ai Bilancia, mentre gli affari saranno alle stelle per i nati sotto il segno dell'Ariete. Al polo opposto si troverà il Leone. I segni d'Acqua, soprattutto il segno dei Pesci, potrebbero avere una fortuna straordinaria.

A seguire le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco per quanto riguarda la fortuna.

L'oroscopo del 21 agosto per la fortuna: affari eccellenti per Ariete

1° Ariete: gli affari procederanno a meraviglia nella giornata di lunedì 21 agosto, soprattutto grazie alle vostre doti comunicative sempre più originali e divertenti.

La determinazione e la voglia di sperimentare situazioni sempre nuove vi daranno una autostima da vendere.

2° Bilancia: una sorpresa in ambito finanziario potrebbe essere un ottimo modo per poter conferire alla vostra autostima quel salto in più di cui necessitava. In questo momento ogni situazione professionale finalmente volgerà a vostro favore senza dover contare su nulla e su nessuno.

3° Acquario: sarà il momento giusto per osare qualche idea estremamente originale, che solo la vostra mente poteva concepire. Secondo l'Oroscopo anche nella squadra di lavoro si verificheranno delle belle sorprese, vi saranno molto utili per produrne altre.

4° Cancro: finalmente ci saranno dei miglioramenti nell'interazione con la vostra squadra di lavoro.

Avrete in pugno anche alcuni progetti che attendono solo di essere conclusi dalla vostra mente brillante e recettiva. Sentirete l'esigenza di sfidare voi stessi.

Pesci fortunati

5° Pesci: questa bella fortuna potrebbe accompagnarvi ancora una volta nella giornata di lunedì. Ora fare qualche piccola follia potrebbe essere un'ottima occasione anche per mettervi alla prova con qualche sfida interessante sul piano professionale.

6° Scorpione: nonostante qualche leggero ostacolo, potreste raggiungere degli obiettivi molto remunerativi dal punto di vista economico. Finalmente si aprirà anche qualche occasione di lavoro che potrebbe farvi sentire estremamente appagati e contenti.

7° Gemelli: riequilibrare i vari progetti che avete in mente vi aiuterà a ridimensionare la vostra tabella di marcia.

Più avrete concentrazione più risolvere anche delle problematiche legate all'ambiente burocratico. Avrete delle piccole ma appaganti sorprese.

8° Toro: dovreste destreggiarvi con qualche piccolo ostacolo che potrebbe essere alquanto fastidioso per il perseguimento dei vostri obiettivi. Avrete dei successi che potrebbero donarvi ricompense in un secondo momento, nonostante ci siano situazioni impellenti che hanno bisogno di maggiori guadagni.

Capricorno cauto

9° Capricorno: la cautela paga. Dovrete cercare di essere molto attenti sia alle questioni finanziarie che con qualche progetto in essere che se riuscito potrebbe darvi qualche guadagno in più. Cercare di salvaguardare sia la salute fisica che quella mentale sarà doveroso per voi stessi, innanzitutto.

10° Vergine: questo lunedì potrebbe calare drasticamente la fortuna, ma nel corso della serata qualcosa potrebbe cambiare. Secondo l'oroscopo potreste avere una sintonia abbastanza discreta sul lavoro, ma ci potrebbero essere degli ostacoli alquanto importanti che vi metteranno i bastoni fra le ruote.

11° Sagittario: la fortuna non sarà una buona compagna nel corso della giornata di lunedì per il vostro segno zodiacale. Dovrete evitare di essere troppo precipitosi sul lavoro e di concedervi troppe pause perché potrebbero togliervi momenti preziosi.

12° Leone: purtroppo fermarvi a causa della scarsa concentrazione potrebbe non essere molto positivo per le vostre finanze, soprattutto per il ritmo sul piano professionale. Ora gli aiuti esterni potrebbero essere del tutto inutili, anzi forse anche controproducenti.