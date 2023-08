Secondo l'oroscopo dell'amore di mercoledì 23 agosto 2023 il Gemelli avrà delle novità positive in merito ai rapporti interpersonali, mentre Bilancia sarà alla prima posizione della classifica grazie alla bella passionalità. Il Cancro sarà propenso a vivere una giornata indimenticabile.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo di mercoledì 23 agosto, amore: Pesci armonico

1° Bilancia: amore e passione. Questa giornata potrebbe regalarvi non solo romanticismo, ma anche una passionalità ritrovata con la persona amata che vi darà anche degli spunti per poter concretizzare qualche desiderio che avete in comune e che potrebbe cambiare in meglio la vostra vita.

2° Cancro: largo ai sentimenti. Non ci sarà niente in questa giornata che varrà di più dei sentimenti, della passionalità e dell'esigenza di stare accanto alla persona amata senza dover pensare necessariamente ad altro. La famiglia sarà il luogo che più di ogni altro vi tranquillizzerà.

3° Toro: organizzarsi per una bella sorpresa al partner sarà esattamente ciò che ci vorrà per ravvivare l'intesa di coppia, ma anche per ridare quel senso di avventura che con il trascorrere del tempo è andata quasi dissolvendosi. Secondo l'oroscopo in famiglia la tranquillità sarà a portata di mano.

4° Pesci: la sintonia di coppia ora più che mai potrebbe diventare estremamente produttiva per le questioni a carattere familiare.

Con le amicizie ora vivere qualche avventura potrebbe essere un trampolino di lancio verso orizzonti molto più originali da scoprire.

Emozioni al top per Gemelli

5° Gemelli: avrete delle emozioni uniche che vi faranno rivalutare qualche rapporto di amicizia che avete a lungo frainteso. Sarà giunto anche il momento di confessare alla persona amata i vostri sentimenti senza necessariamente procrastinare.

6° Acquario: le belle emozioni continueranno a fare da sfondo alle vostre giornate, e in questa di mercoledì 23 agosto potrebbe esserci una sorpresa che non vorreste perdervi per niente al mondo. Ci saranno novità anche nella sfera sentimentale con una proposta del partner decisamente allettante.

7° Sagittario: secondo l'oroscopo ora più che mai il clima di serenità in famiglia potrebbe decretare la buona riuscita di una idea da condividere insieme alle persone care.

Avere una serata molto romantica potrebbe essere una impresa, ma sicuramente sarà comunque piacevole.

8° Leone: amore in crisi. La vostra relazione potrebbe entrare in crisi sul piano passionale, mentre con le questioni quotidiane l'atteggiamento di entrambe le parti sarà più saldo che mai. Il consiglio sarà quello di vedere oltre le apparenze e proseguire con una intesa abbastanza tenace.

Alti e bassi per Ariete

9° Ariete: alti e bassi. In amore non sempre avrete un affiatamento degno di una coppia, ma al tempo stesso ravvivare un po' l'intesa potrebbe portarvi a qualcosa di inaspettato. In famiglia la situazione abbastanza tesa troverà dei momenti di respiro, secondo quanto riportato dall'oroscopo del 23 agosto.

10° Capricorno: potrebbero nascere conflitti che si susseguiranno nel corso della giornata e che potrebbero essere controproducenti per le questioni di carattere familiari. Arriveranno alcune piccole pretese da qualcuno che non sentivate da molto tempo a questa parte.

11° Scorpione: avrete un po' di conflitti che sicuramente non si risolveranno immediatamente, ma avrete sempre e comunque i presupposti per poter trascorrere questa giornata senza troppe situazioni scomode. Secondo l'oroscopo scoprire qualche delusione amicale molto cocente.

12° Vergine: al momento in amore state vivendo una situazione alquanto negativa, o comunque priva di emozioni che sappiano come farvi vivere appieno l'esperienza di coppia. Avrete in mente una serata in completa solitudine, con qualcosa che vi distragga veramente a farvi compagnia.