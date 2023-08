Nella settimana che va dal 7 al 13 agosto 2023, l'Oroscopo della fortuna vedrà in testa alla classifica i nati sotto il segno dei Pesci. Per il Bilancia invece si aprirà un periodo di successi e di occasioni professionali imperdibili, mentre lo Scorpione e il Sagittario potrebbero scendere in basso, a causa di stress, ansia e qualche insuccesso.

A seguire le previsioni dell'oroscopo al 13 agosto per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della settimana per tutti i segni per la fortuna: Pesci alla carica

1° Pesci: andrete avanti con i vostri progetti e al tempo stesso avrete tutto il relax di cui avrete bisogno per superare una tipica settimana di agosto senza troppi sforzi.

Secondo l'oroscopo arriveranno quei guadagni che state attendendo con fervore e che potrebbero servire per gli investimenti su voi stessi che avete fatto e di cui vi state sentendo orgogliosi. Divertirsi e non pensare troppo al lavoro sarà una prerogativa della seconda parte della settimana.

2° Bilancia: per gli affari si aprirà un periodo di rinnovamenti e di novità davvero eccezionali. Sul lavoro sarete dei leader che inevitabilmente saranno al centro dell'attenzione e pronti ad affrontare parecchie sfide. La fortuna di questa settimana potrebbe essere prolifica per i guadagni, ma anche alcune spese sicuramente verranno evitate. Sarete carichi sia dal punto di vista fisico sia mentale, e questa sarà una delle notizie che più saranno volte a vostro vantaggio.

3° Toro: i successi di queste giornate potrebbero regalarvi delle esperienze uniche, di rivitalizzare il rapporto che avete con il vostro lavoro e di escogitare nuove strategie per poter dare ai vostri progetti quella creatività che servirà con la vostra professione. I guadagni potrebbero essere superiori alle vostre stesse aspettative, secondo l'oroscopo.

Potrete concedervi qualche sfizio più importante del solito, e non del semplice shopping.

4° Cancro: avrete un atteggiamento molto responsabile e volenteroso sul lavoro, per cui concluderete prima ogni affare e progetto che avete sulla scrivania e poi vi concederete una pausa, forse più lunga del solito. Questo potrebbe darvi dei frutti molto redditizi che sapranno come agevolarvi la quotidianità e rendere anche qualche investimento più comodo.

Secondo l'oroscopo potreste avere un weekend libero da impegni vari e dedito ai vostri hobby preferiti.

Obiettivi per Acquario

5° Leone: avvierete delle esperienze professionali che potrebbero formare non solo la vostra carriera ma anche il vostro carattere. Sentirvi al centro dell'attenzione nella vostra squadra professionale potrebbe essere una sensazione che vi darà una dinamicità del tutto nuova. Regalarvi qualche emozione all'estero vi darà l'occasione di maturare dal punto di vista culturale. Le energie saranno davvero invidiabile.

6° Acquario: avrete ben in mente gli obiettivi che vi siete prefissi, e saranno in pochi quelli che vi daranno ostacoli sul vostro cammino. Ora anche l'ambito burocratico e finanziario vi regaleranno un periodo di stabilità, per cui ora dedicarvi a ciò che amate sarà decisamente più agevole rispetto a prima.

Con i colleghi il clima di cooperazione sarà quello che vi spronerà a fare anche qualche piccolo progetto più ambizioso degli altri, secondo l'oroscopo.

7° Ariete: avrete a disposizione dei progetti molto fruttuosi che con il trascorrere delle giornate potrebbero darvi parecchie soddisfazioni. Allo stesso tempo però dovrete fare attenzione a come spendete il vostro denaro a causa di problematiche finanziarie, relegando ciò che è meno importante ad un secondo momento. Fare qualcosa che possa farvi sentire energici potrebbe essere un espediente che potrebbe essere prolifico per la vostra concentrazione e per stimolare la creatività.

8° Capricorno: prestare la massima cautela potrebbe rivelarsi molto utile sul lavoro, soprattutto con quegli affari che avete sempre rimandato per cause di forza maggiore.

Prestare ascolto a qualche collega potrebbe essere un espediente per poter approcciarvi ad un progetto che vi interesserà particolarmente. Con la vostra squadra potrebbero esserci delle occasioni per unire le forze dopo alcuni periodi non sempre amichevoli e collaboratori.

Sfide per Vergine

9° Vergine: avrete qualche sfida in più che però accoglierete a braccia aperte, anche se avrete degli ostacoli molto importanti che dovreste superare in un primo momento. Avrete qualche piccolo insuccesso che però vi spronerà ad andare avanti comunque e senza la minima esitazione. Gli affari andranno come sempre mentre potreste avere delle divergenze molto importanti con i colleghi soprattutto per quei progetti a cui tenete particolarmente.

10° Gemelli: in questo momento potreste essere alquanto distratti da qualche fattore che esula dalle questioni burocratiche e professionali, per cui una maggiore concentrazione potrebbe essere indispensabile per poter continuare a lavorare. Dovrete fare attenzione al denaro e a qualche spesa di troppo che potrebbe non essere in linea con la vostra tabella di marcia. Secondo l'oroscopo avere a che fare con lo stress potrebbe essere deteriorante per la mente.

11° Sagittario: sarete sotto pressione a causa del lavoro e servirà a poco staccare la spina in questo momento. Ciò che dovreste fare sarà avere molta pazienza e lasciare che alcuni progetti facciano il loro corso. Le finanze stanno letteralmente andando via senza che possiate fare niente per arginare le spese importanti quotidiane.

Secondo l'oroscopo il weekend potrebbe regalarvi un po' di sollievo e al tempo stesso riposo.

12° Scorpione: fate attenzione agli affari, ma in particolare alle finanze che in questo periodo potrebbero attraversare un momento abbastanza critico. Secondo l'oroscopo avrete a che fare con qualcuno che purtroppo potrebbe essere molto negativo per i vostri progetti, e farvi sentire sempre più nervosi e tesi sarà un obiettivo a cui non dovreste andare incontro. Lo stress potrebbe mettervi in condizione di concludere prima e non sempre al meglio il lavoro svolto.