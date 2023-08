Secondo l'oroscopo della settimana dal 14 al 20 agosto, sarà un periodo tranquillo per alcuni segni zodiacali come Ariete, Gemelli e Pesci. I nati in Scorpione dovranno fare attenzione alle incomprensioni che potrebbero nascere in casa. Le persone che appartengono al segno della Bilancia riceveranno soddisfazioni dai loro figli.

Vediamo, a questo punto, quali sono le previsioni astrologiche della famiglia per la settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 agosto.

Oroscopo del settore familiare, settimana 14-20 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Le stelle vi garantiranno un'atmosfera tranquilla nell'ambiente di famiglia.

I rapporti con i vostri fratelli e sorelle potrebbero attraversare una fase particolarmente felice. Qualora doveste essere in disaccordo con uno di loro, sarà il momento di tentare una riconciliazione: avrete buone possibilità di riuscire a ristabilire il dialogo e la tenerezza.

Toro – Saturno vi aiuterà a migliorare la qualità della vostra vita familiare. Attenzione, però, perché questo pianeta potrebbe rendervi troppo esigenti con i vostri cari e spingervi a invadere la loro autonomia. C'è il rischio che ci restino molto male. Rispettate il carattere di tutti e tutto andrà bene.

Gemelli – Atmosfera familiare tranquilla. Tuttavia, fate attenzione a non lasciare che il vostro umore tendenzialmente aggressivo si riversi sui vostri cari.

Se siete padri o madri di famiglia, non mostrate il vostro carattere tirannico.

Cancro – Trascorrerete una settimana molto piacevole con la vostra famiglia e dimenticherete tutti i vostri dolori, le preoccupazioni, i momenti difficili. Meritate tutto questo perché avete fatto abbastanza per creare un clima di calore e tenerezza nella vostra casa.

Oroscopo da lunedì 14 a domenica 20 agosto, vita di famiglia: da Leone a Scorpione

Leone – La vostra vita familiare ritroverà un certo calore: sarete comprensivi, tolleranti e pazienti con le persone care. Nessun rischio di rivalità con i membri della vostra famiglia o di aggressività nei loro confronti. I vostri figli saranno al centro della vostra attenzione.

Vergine – Eserciterete pienamente la vostra autorità in casa, ma qualcuno metterà in dubbio ogni cosa che fate. Anche se volete usare il pugno di ferro, perché non avvolgerlo in un guanto di velluto? Un po' di diplomazia non vi farebbe male e, d'altra parte, vi aiuterebbe a raggiungere più facilmente i vostri obiettivi.

Bilancia – Avete diritto a una vita familiare appagante e piacevole. I vostri rapporti con le persone anziane e con i genitori saranno intrisi di tenerezza, comprensione e rispetto reciproco. I figli vi porteranno solo soddisfazioni.

Scorpione – L'Oroscopo prevede che la settimana di Ferragosto sia all'insegna della tranquillità nel vostro ambiente familiare. I rapporti con i figli saranno eccellenti, così come con i membri più anziani della famiglia.

Attenzione, però, a Mercurio. La sua influenza non è minacciosa, rischiate solo di essere fraintesi dai vostri cari, con fastidiose conseguenze.

La settimana di Ferragosto secondo l'oroscopo familiare: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarete un po' preoccupati perché penserete che le persone a voi molto care, soprattutto i figli, non vi amino tanto. Ma questi dubbi si polverizzeranno in un attimo perché i vostri cari vi mostreranno apertamente il loro affetto.

Capricorno – Avrete la sensazione di aver trascurato un po' i figli, quindi dedicherete loro più tempo possibile per farvi perdonare. La settimana di Ferragosto passerà meravigliosamente.

Acquario – L'atmosfera di relax regnerà nel vostro ambiente familiare grazie al benefico afflusso di Mercurio.

Alcuni conflitti tra genitori e figli saranno risolti e presto dimenticati, e l'intera famiglia sarà felice di trascorrere la settimana di Ferragosto insieme.

Pesci – Sarete determinati a prendervi cura della famiglia, trascorrerete giornate tranquille, memorabili e spensierate con i vostri cari. I rapporti familiari, siano essi genitori o figli, saranno segnati da un buon dialogo e dalla complicità.