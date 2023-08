L'oroscopo della settimana che va dal 14 al 20 agosto prevede un Leone focoso e fortunatissimo in ambito amoroso grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre Bilancia vivrà con vivacità e semplicità il proprio rapporto con il partner. Vergine tenderà a gestire i propri progetti con impegno e serietà, mentre Pesci sarà alla ricerca di benessere con la persona che ama. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 14 al 20 agosto.

Previsioni oroscopo dal 14 al 20 agosto 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale appagante durante questa settimana per voi nativi del segno.

Venere in trigono vi regalerà grandi soddisfazioni da condividere insieme al partner. Anche voi single riuscirete a trovare la giusta intesa con la vostra fiamma. Nel lavoro mettete in ordine la vostra mente e il vostro ufficio, e preparatevi per ripartire al meglio. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali convincenti dal punto di vista professionale. Questo cielo vi permetterà di gestire al meglio le vostre mansioni, con risultati spesso sopra le aspettative. Sul fronte amoroso invece dovrete fare i conti con un cielo un po’ nuvoloso secondo l'oroscopo. Non sempre infatti il vostro atteggiamento nei confronti del partner sarà gradito. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà una settimana gradevole in amore secondo l'oroscopo.

Venere in sestile porterà buone emozioni, e con la Luna in buon aspetto, all'inizio della settimana e nel weekend, dimostrerete maturità e romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro invece, anche se riuscirete a cavarvela benino, serviranno idee più interessanti per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale soddisfacente secondo l'oroscopo della prossima settimana.

La Luna vi darà una mano in questo periodo, e il rapporto con la persona che amate si farà piacevole e romantico. Nel lavoro sarà un periodo impegnativo, ciò nonostante avrete abbastanza forza di volontà da darvi da fare anche in questo periodo di vacanza. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una settimana focosa e fortunatissima sul fronte sentimentale per voi nativi del segno.

Con Venere in congiunzione e la Luna che navigherà in buone posizioni, tra voi e il partner la situazione si farà davvero interessante. Per quanto riguarda il lavoro, per centrare i vostri obiettivi, dovrete avere i mezzi necessari. Voto - 7️⃣

Vergine: gestirete i vostri progetti con impegno e serietà durante la prossima settimana. Nonostante questo sia un periodo più calmo e rilassato, ne approfitterete per portarvi avanti ed essere pronti a nuove opportunità. Sul fronte amoroso la Luna vi metterà a vostro agio, e il rapporto con la persona che amate si farà davvero interessante. Voto - 9️⃣

Bilancia: ottima settimana per voi nativi del segno sul fronte sentimentale. Venere in sestile e la Luna che orbiterà in posizioni favorevoli renderà più interessante il rapporto con la persona che amate, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere un buon momento per mettere in pausa i vostri progetti e capire quale direzione prendere. Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarà una settimana così eccezionale sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Il vostro umore non sarà sempre così elevato, e faticherete a trovare la giusta intesa con la persona che amate. Avrete un po’ di respiro tra venerdì e sabato, ma il vostro rapporto non sarà comunque il massimo. Sarà importante cercare il dialogo con la persona che amate. Nel lavoro riuscirete a cavarvela, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale gradevole durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere vi metterà a vostro agio in amore, e il vostro rapporto si rivelerà abbastanza interessante.

Attenzione però tra le giornate di venerdì e sabato, quando la Luna sarà in quadratura. Nel lavoro avrete bisogno di nuove idee, che possano stimolarvi a gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale ottima sul fronte professionale per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà stelle favorevoli come Mercurio, Marte, Giove e Saturno, pronti ad aiutarvi a raggiungere eccellenti risultati. In amore manterrete una buona intesa con il partner, ma lasciate perdere eccessive emozioni e cercate di fortificare il vostro legame. Voto - 7️⃣

Acquario: il rapporto con la persona che amate potrebbe non essere così entusiasmante secondo l'oroscopo della prossima settimana. Oltre a Venere infatti, anche la Luna non sarà favorevole.

Anche voi single non sarete così amichevoli o romantici. Per quanto riguarda il lavoro sarete produttivi, ma per raggiungere i vostri obiettivi dovrete avere molta pazienza. Voto - 6️⃣

Pesci: sarete alla ricerca di benessere in amore secondo l'oroscopo, sia per voi che per la persona che amate. Questo cielo non sarà affatto male per vivere un bel rapporto, ciò nonostante sarà importante non eccedere. Per quanto riguarda il lavoro prenderete alcune iniziative con sufficiente impegno. Voto - 7️⃣