L'oroscopo della settimana che dal 21 al 27 agosto prevede un Cancro carico e fortunato in ambito lavorativo, mentre il Leone sarà impegnatissimo al lavoro. Il Capricorno riuscirà a dimostrare al meglio le proprie abilità professionali, mentre Mercurio aiuterà i nati dello Scorpione a gestire i propri progetti. Scopriamo ora nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto.

Previsioni oroscopo settimanale dal 21 al 27 agosto 2023 segno per segno

Ariete: la settimana non inizierà al meglio a causa della Luna opposta. Fortunatamente, sarete in grado di riprendervi velocemente grazie a Venere in trigono che supporterà il vostro rapporto con il partner.

Se siete single, affinché un rapporto possa funzionare, bisogna avere pazienza, ma soprattutto, non superare certi limiti. Nel lavoro Marte in opposizione potrebbe rallentarvi un po’. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che continuerà a non eccellere neanche durante la prossima la settimana. Le giornate di martedì e mercoledì saranno le più difficili per il vostro rapporto. Andrà un po’ meglio nel weekend, quando la Luna sarà in trigono. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Marte, ciò nonostante avrete ancora buone idee e risorse per portare a termine le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali convincenti in ambito amoroso. Riuscirete a mantenere un buon rapporto con il partner grazie a Venere, anche nelle giornate di Luna sfavorevole.

Per quanto riguarda il lavoro arriverà il pianeta Marte in trigono a darvi una mano con i vostri progetti, che vi aiuterà a ripartire più carichi di prima. Voto - 8️⃣

Cancro: sarete carichi e fortunati in ambito lavorativo durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Ricordatevi però che il pianeta Marte sta per spostarsi nel segno della Bilancia, dunque, anche se tornerete carichi dalle vacanze, sarà necessario non pretendere troppo dai vostri progetti.

Per quanto riguarda i sentimenti, sarà un buon periodo per condividere le vostre emozioni con la vostra fiamma. Attenzione però durante il weekend. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una settimana particolarmente impegnativa sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Avrete tantissime mansioni da svolgere in questo periodo, e non saranno ammesse perdite di tempo.

Per quanto riguarda i sentimenti, tra voi e il partner ci sarà una buona complicità, merito in particolare del pianeta Venere ancora in congiunzione al vostro segno zodiacale. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime sul fronte professionale per voi nativi del segno. Anche se il pianeta Marte si allontanerà dal vostro cielo, avrete comunque buone occasioni per riuscire a mettere insieme ottimi progetti. Per quanto riguarda i sentimenti sarete piuttosto affiatati con il partner, in particolare nel weekend, ma attenzione tra le giornate di giovedì e venerdì. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà l'arrivo del pianeta Marte nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo riuscirete a gestire molto bene le vostre mansioni, e con un po’ di fortuna, raggiungerete interessanti risultati.

In amore sarà una settimana abbastanza piacevole per e per il partner, ma attenzione durante il weekend, quando la Luna sarà in quadratura dal segno del Capricorno. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'astro argenteo vi darà una mano tra le giornate di martedì e mercoledì. Secondo l'oroscopo della prossima settimana però, tra voi e il partner le cose continueranno a non andare benissimo considerato Venere in quadratura. Anche nel lavoro potreste rallentare un po’ ora che Marte sarà alle vostre spalle, e potreste avere meno energie del solito da dedicare ai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: vita sentimentale che continuerà a splendere anche durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Venere in trigono accenderà la vostra relazione, e renderà questo periodo più spensierato migliore per voi nativi del segno.

Nel lavoro arriverà Marte in sestile, che vi aiuterà a recuperare energie e metterci più impegno in quel che fate. Voto - 8️⃣

Capricorno: anche se Marte si sposterà in quadratura dal segno della Bilancia, avrete ancora un buon cielo a sostenervi. Sarete ancora in grado di dimostrare le vostre abilità professionali, dovrete soltanto continuare a dare del vostro meglio. Per quanto riguarda i sentimenti, la settimana potrebbe non iniziare benissimo, ciò nonostante sarete in grado di riprendervi velocemente, per arrivare poi a brillare durante il weekend, quando la Luna sarà in congiunzione. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Marte venire in vostro soccorso. In ambito lavorativo faticherete ancora a brillare, ciò nonostante avrete qualche piccola occasione in più.

In amore dovrete ancora molta pazienza prima di poter vivere un rapporto che possa soddisfarvi appieno. Voto - 6️⃣

Pesci: la sfera sentimentale è stabile. L'astro argenteo sarà a tratti favorevole, e vi aiuterà a vivere un rapporto abbastanza sereno. Sul fronte professionale Marte non sarà più negativo, e riuscirete finalmente ad essere più efficienti in quel che fate. Voto - 7️⃣