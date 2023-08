L'oroscopo della settimana che va dal 7 al 13 agosto prevede un Capricorno più risoluto in ambito lavorativo, forte di stelle come Marte e Mercurio in trigono, mentre Vergine potrebbe avere qualche problema di cuore. Gemelli sarà piuttosto socievole, mentre Scorpione non permetterà a nessuno di entrare nella propria vita sentimentale e professionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 agosto.

Previsioni oroscopo dal 7 al 13 agosto 2023 segno per segno

Ariete: il pianeta Venere continuerà a darvi manforte sul fronte sentimentale in questa settimana.

Le prossime giornate si riveleranno davvero soddisfacenti, ma attenzione durante il weekend, quando la Luna sarà in quadratura dal segno del Cancro. In ambito lavorativo attenti a non mettere ogni cosa in discussione. Anche se avrete buone abilità e competenze, meglio non essere troppo scettici. Voto - 7️⃣

Toro: la settimana inizierà bene per i nati nel segno. Secondo l'oroscopo la Luna navigherà in buone posizioni, permettendovi di dimostrare maggior maturità. Ricordatevi però che Venere sarà ancora in cattivo aspetto. In ambito lavorativo vi prenderete cura dei vostri affari, dimostrando buone abilità e voglia di fare. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarete piuttosto socievoli secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Questo cielo vi darà soddisfazioni in amore, e vi regalerà belle emozioni da condividere con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro una piccola pausa dai vostri progetti potrebbe rivelarsi utile per riordinare le idee. Voto - 8️⃣

Cancro: settimana di agosto ottima per i nati nel segno. Potrete contare su un cielo davvero equilibrato e favorevole, e in amore il vostro rapporto sarà regolato dalla Luna, prima in sestile e poi in congiunzione nel weekend.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti vi staranno molto a cuore, e raggiungerete obiettivi interessanti. Voto - 9️⃣

Leone: questa settimana di agosto sarà perfetta per investire tempo ed energie in campo amoroso. Con Venere in congiunzione arriveranno momenti davvero magici con la persona che amate. Anche voi single potreste ottenere qualcosa di più dalla vostra fiamma.

In ambito lavorativo prenderete sempre seriamente le vostre mansioni, ma non sempre potreste raggiungere gli obiettivi che vi siete posti. Voto - 8️⃣

Vergine: settimana altalenante sul fronte sentimentale. La Luna sarà a tratti favorevole, di conseguenza non sarete sempre dell'umore giusto nei confronti della persona che amate. Attenzione in particolare alle giornate di giovedì e venerdì. Sul fronte professionale sarà un periodo proficuo. Anche con il caldo, sarete pronti a dare il meglio di voi. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà meglio non pensare ai vostri progetti professionali secondo l'oroscopo della prossima settimana. Prendete questo periodo più alla leggera, riordinando le idee e tornando più carichi di prima.

In amore Venere in sestile vi metterà a vostro agio con il partner, non solo con i sentimenti. Se avrete bisogno di una spalla su cui poggiarvi, la persona che amate ci sarà sempre per voi. Voto - 7️⃣

Scorpione: non permetterete a nessuno di entrare nella vostra vita sentimentale. Questa Venere in quadratura non vi aiuterà a mantenere un buon umore verso le persone che amate. Bisognerà avere pazienza e comprensione in questo periodo. In ambito lavorativo manterrete alta la concentrazione e, senza affaticarvi troppo, riuscirete a gestire bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: il pianeta Venere sarà ancora dalla vostra parte durante la prossima settimana, ciò nonostante la Luna potrebbe giocarvi qualche spiacevole scherzetto, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in opposizione dal segno dei Gemelli.

Per quanto riguarda il lavoro questo cielo non sarà particolarmente d'aiuto. Avrete bisogno di nuove idee da sviluppare per tornare in auge. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali soddisfacenti in campo professionale per i nati nel segno. Sarete abbastanza risoluti e sempre con le idee giuste da applicare ai vostri progetti. In amore la prima parte della settimana si rivelerà soddisfacente grazie alla Luna. Dovrete fare attenzione nel weekend, quando l'astro argenteo si troverà in opposizione. Voto - 7️⃣

Acquario: pochi cambiamenti nel vostro cielo secondo l'oroscopo della settimana. In amore Venere sarà ancora in opposizione e vi metterà in difficoltà. La Luna vi darà una mano tra le giornate di giovedì e venerdì, ciò nonostante sarà necessario avere ancora molta pazienza.

Sul fronte professionale le capacità non vi mancheranno. Il problema a volte sono i mezzi che avete a disposizione. Voto - 6️⃣

Pesci: sarà una settimana discreta sul fronte sentimentale per i nati nel segno. La Luna vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, ciò nonostante, tra le giornate di giovedì e venerdì potreste essere in difficoltà. Nel lavoro Saturno e Giove vi aiuteranno, ma con Mercurio e Marte in opposizione non tutti i vostri progetti potrebbero riuscire alla perfezione. Voto - 7️⃣