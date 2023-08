Sta per arrivare un nuovo fine settimana che porterà alcuni cambiamenti dal punto di vista astrologico a tutti i segni zodiacali.

Di seguito, l'oroscopo di venerdì 11 agosto 2023 con le novità che attendono i vari segno dello zodiaco. Tra questi, si segnalano una bella energia in amore per Vergine, e sensazioni particolari per Sagittario.

Oroscopo di venerdì 11 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: in amore sono in arrivo delle giornate di ripresa, anche se vi conviene evitare azzardi in serata. Nel lavoro c'è qualcosa da risolvere, ma comunque la mattinata sarà positiva.

Toro: comunicazione di coppia complicata, anche se il fine settimana promette bene. Nel lavoro, se in passato avete avuto diverse discussioni, adesso le cose miglioreranno e potrete andare lontano.

Gemelli: nuove emozioni nella giornata di venerdì 11 agosto, soprattutto per chi ha iniziato una storia da poco. Nel lavoro giornata tranquilla con qualche novità, ma soprattutto con delle questioni pregresse da rivedere.

Cancro: rilancio in amore grazie ad una maggiore motivazione supportata dalle stelle. A livello lavorativo i progetti avviati di recente con qualche difficoltà ora potranno essere portati a termine.

Leone: piccola flessione in amore. Avete poco tempo per risolvere delle questioni e, per questo motivo, vi conviene valutare bene le persone che vi circondano.

Nel lavoro non sottovalutate le proposte in arrivo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sarà più energia in amore. Nonostante ciò, accuserete un pizzico di stanchezza. Nel lavoro cercate di recuperare facendovi scivolare addosso eventuali critiche.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: sarete dotati di spirito d'iniziativa in amore, ma fate attenzione a non fare troppe cose contemporaneamente.

Nel lavoro non si esclude la possibilità di qualche importante novità.

Scorpione: nella vita sentimentale approfittate di questa giornata per risolvere eventuali problemi, visto che la Luna sarà favorevole. Nel lavoro alcune operazioni andranno tenute sotto controllo perché risulteranno particolarmente impegnative.

Sagittario: proverete sensazioni speciali in amore, che vi daranno tanta voglia di fare.

Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte, soprattutto se non vedete l'ora di rimettervi in gioco.

Capricorno: nasceranno nuove e importanti storie d'amore, soprattutto se accompagnate da un profondo confronto. Risulterete in crescita anche sul posto di lavoro.

Acquario: avrete delle questioni da chiarire con il partner che renderanno la vostra giornata piuttosto nervosa. Qualche novità sul fronte lavorativo dove una vostra passione potrebbe diventare qualcosa di più importante.

Pesci: dovrete chiarire alcuni dubbi e indecisioni in amore. C'è, in particolare, una persona che dovrete tenere alla larga. Nel lavoro potreste avere delle questioni importanti da affrontare perché ci saranno delle situazioni che non andranno per il verso giusto.