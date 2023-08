Prende il via l'ultima settimana del mese di agosto, un periodo che porterà con se cambiamenti e novità dal punto di vista astrologico per tutti i segni. Di seguito l'oroscopo del 21 agosto 2023 con le novità astrologiche in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore giornata che sarà ancora stancante per voi, le cose andranno meglio nei prossimi giorni. Sul lavoro possibile un nuovo incontro positivo.

Toro: per i sentimenti giornata interessante ma qualche contrasto arriverà nel corso delle ore successive. Sul lavoro con queste stelle potrete trovare nuove opportunità anche se ci vorrà del tempo per organizzarsi e sfruttarle.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che comporterà uno stato di confusione, alcune idee non saranno nitide in testa. Nel lavoro meglio evitare rischi inutili, gestite al meglio le parole.

Cancro: in amore stato di agitazione importante, cercate di trascorrere comunque un momento sereno con il partner anche se vi sentite sotto pressione. A livello lavorativo qualcosa potrebbe non andare come volevate, non prendete la cosa di petto ma ragionate.

Leone: lato sentimenti sarà necessario mettere un punto fermo nella vostra vita, in particolare per le coppie che vogliono formalizzare un'unione. Nel lavoro grazie a Venere nel segno sarete molto originali.

Vergine: se una coppia è in crisi ora si potrà recuperare e vivere nuove emozioni che non vi aspettavate.

Sul lavoro giornata favorevole, arriverà presto un riscontro positivo.

Bilancia: in amore giornata che aiuta a riprendere quota grazie anche alla Luna nel segno. Meglio cercare comunque di fare le cose con calma. Nel lavoro le persone che vi stanno attorno potrebbero proporvi qualcosa di nuovo, valutate bene tutti i pro e i contro.

Scorpione: a livello sentimentale c'è bisogno di vivere qualcosa di nuovo e la Luna nel segno aiuterà. Nel lavoro meglio evitare di lasciare il certo per l'incerto.

Sagittario: con Venere a favore possibili novità positive in amore. A livello lavorativo c'è voglia di liberarsi di una situazione pesante, un cambiamento importante potrebbe essere la soluzione.

Capricorno: a livello sentimentale giornata che vi vedrà ancora sottotono, un recupero arriverà solo dal giorno successivo. Nel lavoro meglio stare attenti alle proposte che arriveranno, ci saranno più responsabilità in questa fase.

Acquario: in amore vi sentite maggiormente sfiduciati. Nel lavoro alcune questioni vanno a rilento a causa di Giove in opposizione che invita a non fare scelte affrettate.

Pesci: in amore la settimana parte in maniera non esaltante, sul lavoro momento particolare dove farete importanti progetti per il futuro.