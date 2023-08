L'Oroscopo di lunedì 28 agosto ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 28 agosto, con la rispettiva classifica.

Oroscopo del 28 agosto: i primi posti in classifica

Gemelli (1° posto): sarete contenti di tornare alla vostra routine. Vi immergerete in una serie di nuovi progetti che vi porteranno a stabilire traguardi ancora inesplorati. La presenza degli amici, della famiglia e del partner sarà fondamentale.

Capricorno (2° posto): sarà un periodo decisamente fortunato. Le stelle continueranno a favorirvi in ambito sentimentale e lavorativo. Rimarrete sorpresi dalle novità verso le quali andrete incontro. Ovviamente, dovrete rimanere attivi.

Leone (3° posto): svilupperete un diverso modo di pensare. Nel giro di qualche ora, inizierete a sentirvi subito meglio. Finalmente, apparirete più positivi e collaborativi. Il vostro unico desiderio sarà quello di inseguire la felicità.

Sagittario (4° posto): sarete molto legati alla routine quotidiana. Vi farà sentire sicuri e pronti ad affrontare tutto con il massimo delle forze. Alcune persone cercheranno di farvi cambiare idea, ma non vi farete influenzare.

Cancro (5° posto): non potrete fare a meno della presenza del partner. Le sue parole avranno un grande impatto su di voi, al punto di farvi ritornare su alcune decisioni. L'oroscopo di oggi, però, vi consiglia di valutare bene ogni elemento.

Bilancia (6° posto): alcune persone potrebbero accusarvi di essere eccessivamente timidi.

Non si tratterà di una situazione piacevole, soprattutto perché avrete difficoltà nel rispondere. La gentilezza sarà l'arma migliore.

Previsioni astrologiche del 28 agosto: i segni più fortunati

Toro (7° posto): tenderete a rispondere male sul posto di lavoro. Non sopporterete l'atteggiamento di alcuni colleghi. Il non prendere in considerazione le conseguenze, però, potrebbe portare a dei problemi imprevisti.

Scorpione (8° posto): sarete pronti a intraprendere una nuova relazione sentimentale. Il rischio di trovarvi in difficoltà, però, non apparirà del tutto azzerato. L'oroscopo di oggi vi consiglia di fare un'accurata selezione.

Pesci (9° posto): apparirete un po' disorientati agli occhi della famiglia. Non sarete ancora pronti a parlare apertamente dei vostri sentimenti. Per il momento, preferirete tenervi tutto dentro. Le domande insistenti vi faranno reagire con rabbia.

Vergine (10° posto): dopo gli ultimi giorni avrete bisogno di prendere una decisione importante. Vi cambierà la vita, sia dal punto di vista economico che personale. Nonostante i possibili risvolti, sarete fieri di voi stessi.

Ariete (11° posto): questa settimana non inizierà nel migliore dei modi. Avrete delle questioni in arretrato da portare a termine. Ci vorrà tutto il vostro impegno per raggiungere l'obiettivo. Inoltre, la vita di coppia apparirà ben poco movimentata.

Acquario (12° posto): il rapporto di coppia si sgretolerà sotto i vostri occhi. Non potrete fare niente per impedire il peggio. L'oroscopo di oggi, però, vi consiglia di non attribuire tutte le colpe al partner. Una riflessione interiore sarà d'obbligo.