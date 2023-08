L'oroscopo del 21 agosto 2023 si preannuncia ricco di sorprese e promette interessanti influssi astrali per tutti i simboli astrologici. L'Ariete rafforzerà i legami affettivi, mentre il Cancro avrà nuove opportunità professionali. Il Sagittario sarà molto altruista e il Gemelli farà nuove scoperte. Di seguito approfondiamo l'Oroscopo completo con tutti i segni ordinati per elementi.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro (21 giugno - 22 luglio): la giornata si apre con una carica di energia e vitalità. Le opportunità di espansione professionale sono all'orizzonte.

Sfruttate al massimo questa fase positiva, ma fate attenzione a non eccedere nell'ambizione. Bilanciate il lavoro con un po' di tempo per il relax.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): in questa giornata, il vostro lato creativo prende il sopravvento. Potreste sentirvi ispirati a dedicarvi a progetti artistici o attività che stimolano la vostra immaginazione. Concedetevi il tempo necessario per coltivare questa vena creativa e vedrete grandi risultati.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): le relazioni sono al centro dell'attenzione. La comunicazione gioca un ruolo fondamentale nella risoluzione di eventuali conflitti o incomprensioni. Siate aperti al dialogo e cercate di mettervi nei panni degli altri.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete (21 marzo - 19 aprile): le questioni domestiche richiedono la vostra attenzione in questa giornata. Potreste sentire il desiderio di ristrutturare o riorganizzare il vostro spazio vitale. È un ottimo momento per trascorrere del tempo con la famiglia e per rafforzare i legami affettivi.

Leone (23 luglio - 22 agosto): è il vostro momento di brillare. L'energia solare amplifica la vostra carisma e vi aiuta a catturare l'attenzione degli altri. È un momento ideale per presentare nuove idee o per mettervi in mostra sul lavoro. Tuttavia, evitate di diventare troppo dominanti.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): i legami sociali e le amicizie sono al centro dell'attenzione.

Potreste essere chiamati a svolgere un ruolo di supporto per i vostri amici o a partecipare a eventi sociali significativi. La vostra natura altruista brilla in questa giornata.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro (20 aprile - 20 maggio): l'avventura chiama. Sentite il desiderio di esplorare nuovi orizzonti e di ampliare i vostri orizzonti mentali. Siate aperti alle opportunità di apprendimento e di crescita personale che si presentano.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): le vostre ambizioni professionali sono in primo piano. Potreste ricevere riconoscimenti per il vostro duro lavoro o ottenere nuove opportunità di avanzamento. Mantenete la concentrazione e la determinazione per raggiungere i vostri obiettivi.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): le vostre emozioni potrebbero essere in primo piano. È importante affrontare eventuali sentimenti repressi e trovare modi salutari per esprimerli. Il supporto degli amici e delle persone care sarà fondamentale in questo percorso.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): la vostra intuizione è acuta. Ascoltate la voce del vostro istinto e seguite i vostri sogni. Potreste fare delle scoperte sorprendenti e trovare risposte a domande che vi hanno afflitto.

