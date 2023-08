L'oroscopo di lunedì 21 agosto aiuta a capire in che modo le energie delle stelle agiranno sulla giornata dei diversi segni zodiacali. Ariete, Gemelli e Sagittario saranno in netto miglioramento, qualche dubbio per la Vergine.

Oroscopo di lunedì 21 agosto: Toro positivo

Ariete: rispetto alle ultime settimane la situazione sarà in netto miglioramento e le stelle vi aiuteranno se non vi farete prendere dall'ansia. Se vi piace qualcuno fatevi avanti, ma prima riflettete su come comportarvi.

Toro: la settimana inizierà in modo piuttosto positivo per voi, anche se siete in una fase importante di cambiamento.

Fate attenzione alle spese azzardate e non dedicate tutto il tempo al lavoro.

Gemelli: il cielo ha in serbo per voi tantissime emozioni, ma solo se riuscirete a farvi avanti e lanciarvi nelle nuove sfide. In amore se siete in coppia avrete voglia di novità e i single avranno ottime occasioni.

Cancro: in questa giornata non potrete fare a meno di pensare alle preoccupazioni per il lavoro, ma l'amicizia e l'amore saranno il giusto rimedio. Provare a staccare la spina e riposare la mente.

Oroscopo del giorno: Leone creativo, Bilancia verso nuovi progetti

Leone: sta per iniziare un periodo magico dal punto di vista creativo, fatene tesoro per migliorare la vostra situazione lavorativa. Il successo sarà dietro l'angolo e avrete ottime sorprese anche in famiglia.

Vergine: sarà un lunedì di dubbi e ripensamenti, ma questo sarà positivo perché vi permetterà di trovare le risposte di cui avete bisogno. Non mancheranno le tensioni in coppia, contate fino a dieci.

Bilancia: arriveranno buone notizie che riguardano i nuovi progetti. Avrete molto timore di non essere all'altezza della situazione, ma ricordate che la vita è piena di sfide e sarete in grado di superarle.

Scorpione: se avete iniziato da poco una relazione, inizierete a trovare il giusto equilibrio con il partner. Potrete iniziare a fare nuovi progetti che riguardano il vostro futuro sentimentale e professionale.

Sagittario sentimentale, Capricorno teso e preoccupato

Sagittario: la fortuna sarà dalla vostra parte e la tensione dei giorni scorsi sarà solo un ricordo.

A sostenervi avrete anche l'amore che vi farà sentire di non avere bisogno di nient'altro per stare bene.

Capricorno: non riuscirete ancora a rilassarvi e le preoccupazioni non vi daranno tregua. In coppia sarà difficile trovare un punto d'incontro, ma se giocate la carta della gentilezza tutto può migliorare.

Acquario: l'Oroscopo del giorno annuncia che i sentimenti avranno la priorità in questo inizio di settimana e non riuscirete a dare il giusto peso all'attività professionale. Ascoltate i bisogni del vostro cuore e lasciatevi guidare.

Pesci: avete una questione in sospeso da risolvere con un amico e dovrete pensare a un modo per andargli incontro. Concedetevi una serata in compagnia e lasciate per un po' da parte i pensieri.