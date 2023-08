L'oroscopo di sabato 12 agosto aiuta a comprendere in che modo i movimenti delle stelle influiranno sulla giornata dei vari segni zodiacali. Toro e Leone saranno proiettati verso nuovi traguardi, Pesci e Cancro avranno qualche problema di coppia.

Oroscopo di sabato 12 agosto: Ariete fortunato e brillante

Ariete: le stelle saranno dalla vostra parte in questo sabato che promette bene soprattutto dal punto di vista lavorativo. Avrai la possibilità di esprimere al meglio le tue qualità. In amore sarete attratti dalle persone complicate.

Toro: inizierà un periodo di nuovi progetti e ci sarà molto da fare per voi.

Vi impegnerete al massimo nel lavoro e nelle questioni pratiche, ma non avrete molto spazio per l'amore. Ci saranno solo storie passeggere.

Gemelli: nonostante per voi non sia un periodo favorevole, avrete la forza di lasciarvi andare alle distrazioni per non pensare troppo. Ci sono state delle delusioni che vi hanno fatto soffrire.

Cancro: non sarà facile restarvi accanto in questa giornata, perché pretenderete davvero molto dagli altri. Se siete in coppia tenderete a ripensare a delle incomprensioni del passato e questo non va bene.

Oroscopo del giorno: Leone combattivo e deciso

Leone: sarete più combattivi che mai per raggiungere degli obiettivi che certamente saranno ottenuti. Il nervosismo non vi lascerà e potrebbe rovinare qualche rapporto se non saprete avere pazienza.

Vergine: al lavoro tutto procederà al meglio se non esagererete nella competitività. Arriveranno ottime soddisfazioni grazie al grande impegno che avete dimostrato nelle settimane passate.

Bilancia: amerete dedicarvi alla vostra casa e a tutto quello che vi circonda. Inizierete a sentire il bisogno di uscire dal vostro guscio e le stelle vi daranno una grossa mano.

Un incontro potrebbe cambiare tutto.

Scorpione: i rapporti che stanno vacillando arriveranno a un punto di svolta. Sarà importante per voi capire se vale la pena di dare un taglio netto con il passato o salvare quello che c'è.

Sagittario grande comunicatore, Capricorno un po' sfortunato

Sagittario: avrete una capacità straordinaria di comunicare e questo vi sarà di forte aiuto in campo professionale dove non state vivendo un periodo roseo.

In amore potrebbe esserci qualche piccola difficoltà.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che ottime notizie arriveranno per il lavoro e l'amore, La fortuna scarseggerà in questa giornata, ma l'intuizione e la creatività vi daranno ottime soddisfazioni.

Acquario: avete costruito bene in passato e anche se oggi le finanze non sono al massimo non ci sarà da preoccuparsi. In amore gli alti e bassi si faranno sentire, mantenete la calma.

Pesci: nuove sfide si affacceranno sul vostro percorso lavorativo e non saranno semplici da affrontare. Le preoccupazioni potrebbero minare anche il rapporto di coppia e voi ne sarete molto infastiditi.