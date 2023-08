Giovedì 10 agosto troveremo sul piano astrale Mercurio e Marte transitare nell'orbita della Vergine, mentre la Luna sosterà in Gemelli. Giove e Urano, invece, resteranno stabili nel segno del Toro, così come il Sole, Lilith e Venere permarranno nel domicilio del Leone. Il Nodo Nord, intanto, continuerà il moto in Ariete mentre Nettuno e Saturno rimarranno sui gradi dei Pesci. Plutone, in ultimo, occuperà ancora lo spazio zodiacale del Capricorno.

Oroscopo del 10 agosto favorevole per Bilancia e Acquario, meno benevolo per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: analisi accurata. Secondo l'Oroscopo di giovedì 10 agosto, i nati in Acquario parranno sentirsi in dovere di analizzare doviziosamente le loro ultime scelte esistenziali, atteggiamento scrupoloso che gli permetterà eventualmente di raddrizzare il tiro.

2° Bilancia: sostegno amicale. Se ci sarà bisogno di una spalla sulla quale piangere o di una persona con cui confidarsi, i nati in Bilancia potrebbero dimostrarsi gli amici perfetti in questa giornata di metà mese, specialmente la seconda decade che sembrerà essere un punto di riferimento per le persone care.

3° Leone: cambiamenti. Sia che si tratti di un ammodernamento casalingo che dello sciogliersi di un preconcetto, i nati in Leone avranno buone chance di trascorrere un giovedì all'insegna dei cambiamenti, grazie ai quali riusciranno a scorgere delle opportunità attorno a loro che sinora erano rimaste nascoste.

I mezzani

4° posto Ariete: spediti. L'arma in più di casa Ariete in questo giorno estivo sarà la velocità d'esecuzione nelle faccende di ordine professionale, qualità che sarà notata e apprezzata sia dai colleghi che da eventuali soci.

5° Gemelli: misurare le parole. La quadratura Mercurio-Luna da un lato, e il sostegno del Sole dall'altro, indurranno probabilmente i nati in Gemelli a ponderare con maggior cautela le parole proferite, in quanto il segno Mutevole desidererà non ferire nessuno con le sue argomentazioni.

6° Sagittario: energie da centellinare. Il carnet astrale di giovedì 10 agosto, capitanato da Marte nel decimo campo, potrebbe costringere i nati in Sagittario a concentrare la maggior parte delle loro attenzioni nelle attività indispensabili, procrastinando di conseguenza tutto il resto.

7° Pesci: perplessi. Il comportamento inatteso e sopra le righe del partner o di un familiare avrà presumibilmente il potere di scatenare una certa perplessità nei nati in Pesci questo giovedì, ancor di più nel terzo decano che non riuscirà a smettere di pensare a ciò che accadrà sino a tarda sera.

8° Toro: in allerta. La retrogradazione della Bianca Signora andrà a stimolare l'insoddisfazione data dall'ostica posizione del gigante dei ghiacci e ciò, con buona probabilità, si tradurrà in un segno del Toro che trascorrerà un giovedì costantemente allerta come se avvertisse un colpo basso da un istante all'altro.

9° Vergine: dentro o fuori. I nati in Vergine, durante il 10 agosto, avranno buone possibilità di esigere una posizione ben chiara da parte di una nuova conoscenza affettiva o del partner, volendo che tali affetti decidano se iniziare una storia o se portarla a termine per mancanza di stimoli.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: nostalgici. L'antro dei ricordi di casa Scorpione sembrerà rispolverare vecchie ferite sentimentali mai del tutto cicatrizzate, coi nativi che saranno chiamati dal binomio Lilith-Venere di Fuoco a mettere una pietra sopra a tutto ciò.

11° Capricorno: poca fiducia. Il rischio che correranno probabilmente i nati in Capricorno sarà quello di riporre poca fiducia nel mondo circostante, scorgendo soltanto quello che nella società e nelle istituzioni non gira né funziona come dovrebbe.

12° Cancro: doveri. Mentre colleghi, amici e familiari sembreranno fare a gara a chi si diverte di più, i nati in Cancro parranno essere costretti dalle effemeridi quotidiane a rinviare parentesi mondane per focalizzarsi in meno entusiasmanti doveri pendenti.