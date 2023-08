Con l'oroscopo di venerdì 11 agosto 2023 esploreremo le energie astrali che influenzeranno la vostra giornata. Le stelle si allineano per offrire consigli su come affrontare le sfide e cogliere le opportunità in arrivo.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro (21 giugno - 22 luglio): l'energia della giornata metterà in risalto la vostra intuizione e la vostra sensibilità. Potreste essere in sintonia con le emozioni degli altri e avere la capacità di offrire sostegno. Tuttavia, cercate di non lasciare che le preoccupazioni altrui vi sovraccarichino.

Fate attenzione anche alle vostre emozioni e prendetevi del tempo per rilassarvi.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): l'energia della giornata favorisce l'introspezione e la riflessione. Potreste trovarvi a esaminare aspetti più profondi della vostra vita e a cercare nuove prospettive. Evitate di cadere nella trappola dell'ossessione per il controllo. Accettate che alcune cose sono al di là del vostro potere e concentratevi su ciò che potete cambiare.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): la vostra sensibilità e intuizione saranno accentuate. Potreste sentire un forte legame con le emozioni degli altri e avere l'opportunità di offrire sostegno. Tuttavia, evitate di lasciare che le preoccupazioni altrui vi sovraccarichino.

Prendetevi del tempo per ritirarvi e rigenerarvi quando ne avete bisogno.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete (21 marzo - 19 aprile): in questa giornata, l'energia dei pianeti favorirà la vostra determinazione e ambizione. Potreste sentire un impulso a intraprendere nuove sfide o a portare a termine progetti in sospeso.

Ricordate però di non lasciare che l'entusiasmo vi faccia bruciare le tappe. Prendetevi il tempo necessario per pianificare attentamente ogni passo.

Leone (23 luglio - 22 agosto): il vostro carisma sarà ai massimi livelli, attirando l'attenzione degli altri. Questo potrebbe essere un momento ideale per presentare idee creative o per mettervi in mostra in situazioni sociali.

Tuttavia, siate consapevoli di non diventare eccessivamente egocentrici. Bilanciate il desiderio di primeggiare con la considerazione per gli altri.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): la vostra voglia di avventura e di esplorazione sarà evidente. Questo è un buon momento per intraprendere nuove esperienze o per pianificare future avventure. Tuttavia, fate attenzione a non disperdere le vostre energie in troppe direzioni diverse. Concentratevi su ciò che è davvero significativo per voi.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro (20 aprile - 20 maggio): il vostro lato pratico e realista sarà in primo piano. È un momento favorevole per affrontare questioni finanziarie o organizzative che richiedono attenzione.

Evitate però di cadere nella trappola del perfezionismo. A volte è meglio concludere le cose in modo adeguato anziché cercare la perfezione assoluta.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): la vostra attenzione ai dettagli e la precisione saranno in primo piano. Questo è il momento ideale per affrontare compiti che richiedono attenzione accurata e meticolosa. Evitate però di cadere nella trappola della critica eccessiva verso voi stessi o gli altri. Riconoscete i vostri successi senza trascurare gli aspetti positivi.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): la vostra disciplina e determinazione saranno evidenti. Potreste sentirvi spinti a lavorare duramente per raggiungere i vostri obiettivi. Ricordate però di non sacrificare completamente il vostro benessere personale.

Trovate un equilibrio tra il perseguire i vostri scopi e prendervi cura di voi stessi.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): la vostra comunicazione sarà chiara e incisiva, rendendovi abili nel trasmettere le vostre idee agli altri. Questa è un'opportunità per affrontare discussioni importanti o per esporre i vostri progetti. Ricordate di ascoltare anche ciò che gli altri hanno da dire, poiché potreste ottenere preziose prospettive.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): la vostra ricerca di armonia ed equilibrio sarà accentuata. Potreste sentirvi spinti a risolvere dispute o a trovare soluzioni diplomatiche in situazioni tese. Ricordate però che non potete sempre accontentare tutti.

Cercate un compromesso senza rinunciare ai vostri principi.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): la vostra mente aperta e innovativa sarà in primo piano. Questo è un momento favorevole per esplorare nuove idee e prospettive. Tuttavia, cercate di rimanere ancorati alla realtà e considerate attentamente i dettagli pratici prima di lanciarvi in qualcosa di nuovo.