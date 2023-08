Vediamo quali sono i segni più fortunati e quelli meno secondo l'oroscopo del 10 agosto 2023. L'Ariete apre la classifica confermandosi il segno più fortunato, Gemelli invece chiude la classifica e vede una giornata non al top.

I segni più fortunati

1° Ariete - è il primo segno dello zodiaco e avrà l’energia e la grinta per affrontare ogni sfida. Marte, il suo pianeta dominante, si trova nel segno amico del Leone e gli regala coraggio, passione e determinazione. In amore, potrà contare sul fascino di Venere, che lo rende seducente e romantico. In ambito lavorativo, potrà sfruttare la creatività di Urano, che lo aiuta a essere innovativo e originale.

L’Ariete sarà in grado di realizzare grandi cose con la sua intraprendenza e la sua audacia.

2° Leone - è il re dello zodiaco e avrà tutte le carte in regola per dimostrarlo. Il Sole, il suo pianeta dominante, si trova nel suo segno e lo rende brillante, carismatico, generoso e creativo. In amore, potrà contare sul fascino di Venere, che lo rende irresistibile e passionale. In ambito lavorativo, potrà sfruttare l’intelligenza di Mercurio, che lo aiuta a comunicare efficacemente e a trovare soluzioni originali. Il Leone sarà in grado di conquistare tutto ciò che desidera con la sua forza e il suo entusiasmo.

3° Sagittario - è il segno più ottimista e avventuroso dello zodiaco e avrà l’occasione di vivere esperienze stimolanti e divertenti.

Giove, il suo pianeta protettore, si trova nel segno amico del Toro e gli regala fortuna, espansione e abbondanza. In amore, potrà contare sul calore del Sole, che lo rende affettuoso, generoso e fedele. In ambito lavorativo, potrà sfruttare la saggezza di Saturno, che lo aiuta a essere responsabile, organizzato e ambizioso.

Il Sagittario sarà in grado di realizzare i suoi sogni con la sua fiducia e la sua voglia di scoprire.

4° Capricorno - è il segno più determinato e perseverante dello zodiaco e avrà la possibilità di raccogliere i frutti del suo impegno. Saturno, il suo pianeta governatore, si trova nel segno amico dei Pesci e gli dona stabilità, concretezza e pazienza.

In amore, potrà contare sul sostegno di Plutone, che lo rende profondo, intenso e trasformativo. In ambito lavorativo, potrà sfruttare l’abilità di Mercurio, che lo aiuta a essere preciso, efficace e strategico. Il Capricorno sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi con la sua volontà e la sua competenza.

5° Toro - è il segno più sensuale e pratico dello zodiaco e avrà la possibilità di godersi i piaceri della vita. Venere, il suo pianeta dominante, si trova nel segno amico del Leone e gli regala bellezza, armonia e generosità. In amore, potrà contare sul calore del Sole, che lo rende affettuoso, fedele e romantico. In ambito lavorativo, potrà sfruttare la fortuna di Giove, che lo aiuta a essere prospero, abbondante e sicuro.

Il Toro sarà in grado di apprezzare tutto ciò che ha con la sua gratitudine e la sua dolcezza.

6° Cancro - è il segno più emotivo e protettivo dello zodiaco e avrà bisogno di coccole e di sicurezza. La Luna, il suo pianeta governatore, si trova nel segno amico del Capricorno e gli dona stabilità, concretezza e pazienza. In amore, potrà contare sul sostegno di Plutone, che lo rende profondo, intenso e trasformativo. In ambito lavorativo, potrà sfruttare l’abilità di Mercurio, che lo aiuta a essere preciso, efficace e strategico. Il Cancro sarà in grado di esprimere i suoi sentimenti con la sua sensibilità e la sua dedizione.

7° Vergine - è il segno più analitico e perfezionista dello zodiaco e avrà l’opportunità di dimostrare le sue qualità.

Mercurio, il suo pianeta reggente, si trova nel segno amico del Cancro e gli regala intelligenza, memoria e sensibilità. In amore, potrà contare sul fascino di Venere, che lo rende seducente e romantico. In ambito lavorativo, potrà sfruttare la creatività di Urano, che lo aiuta a essere innovativo e originale. La Vergine sarà in grado di risolvere ogni problema con la sua logica e la sua competenza.

8° Bilancia - è il segno più equilibrato e armonioso dello zodiaco e avrà la capacità di relazionarsi con gli altri in modo positivo. Venere, il suo pianeta dominante, si trova nel segno amico del Leone e gli regala bellezza, armonia e generosità. In amore, potrà contare sul calore del Sole, che lo rende affettuoso, fedele e romantico.

In ambito lavorativo, potrà sfruttare la fortuna di Giove, che lo aiuta a essere prospero, abbondante e sicuro. La Bilancia sarà in grado di creare rapporti di qualità con la sua diplomazia e la sua gentilezza.

I segni meno fortunati

9° Pesci - è il segno più spirituale e compassionevole dello zodiaco e avranno l’occasione di mostrare la loro anima. Nettuno, il loro pianeta protettore si trova nel loro segno e gli regala intuizione, fantasia ed empatia. In amore, potranno contare sul fascino di Venere, che li rende seducenti e romantici. In ambito lavorativo, potranno sfruttare la creatività di Urano, che li aiuta a essere innovativi e originali. I Pesci saranno in grado di esprimere la loro arte con la loro sensibilità e la loro ispirazione.

10° Acquario - è il segno più originale e innovativo dello zodiaco e avrà qualche difficoltà a esprimere la sua personalità. Urano, il suo pianeta guida, si trova nel segno opposto del Leone e gli crea tensione, nervosismo e imprevedibilità. In amore, potrà incontrare contrasti con il partner o con le persone che gli piacciono a causa della quadratura di Venere, che lo rende irrequieto, distaccato e ribelle. In ambito lavorativo, potrà subire ritardi o ostacoli a causa dell’opposizione del Sole, che lo rende confuso, distratto e poco convincente. L’Acquario dovrà cercare di essere più flessibile e tollerante con gli altri.

11° Scorpione - è il segno più intenso e misterioso dello zodiaco e avrà bisogno di proteggere la sua privacy.

Plutone, il suo pianeta dominatore, si trova nel segno sfavorevole della Bilancia e gli crea insicurezza, gelosia e ossessione. In amore, potrà soffrire di incomprensioni o tradimenti a causa dell’opposizione di Marte, che lo rende aggressivo, sospetto e vendicativo. In ambito lavorativo, potrà rischiare di perdere opportunità o denaro a causa della quadratura di Giove, che lo rende imprudente, arrogante e spericolato. Lo Scorpione dovrà cercare di essere più equilibrato e positivo con se stesso.

12° Gemelli - è il segno più curioso e comunicativo dello zodiaco e avrà qualche problema a relazionarsi con gli altri. Mercurio, il suo pianeta reggente, si trova nel segno ostile del Cancro e gli crea confusione, emotività e superficialità.

In amore, potrà vivere momenti di noia o di crisi a causa della quadratura di Nettuno, che lo rende illusorio, indeciso e infedele. In ambito lavorativo, potrà affrontare sfide o concorrenza a causa dell’opposizione di Saturno, che lo rende ansioso, dispersivo e poco affidabile. Il Gemelli dovrà cercare di essere più chiaro e coerente con gli altri.